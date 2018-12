María del Cerro tuvo su noche más difícil en elBailando 2018. La participante se quebró después de recibir bajísimos puntajes de parte del jurado. Todos en el programa percibieron que la modelo estaba muy movilizada. Marcelo Tinelli le preguntó por qué estaba tan conmocionada y la figura del certamen terminórevelando que fue abusada cuando tenía 11 años.

"No puedo creer estar hablando de esto en TV, pero siento que como comunicadora lo tengo que hacer. Después de lo que pasó con Thelma (Fardin), empezamos a hablar del tema con Meme (su marido). Ahora lo puedo contar y Facu (Mazzei) y Carla (Lanzi, su coach) van a entender por qué estaba tan desconcentrada. Me fui a ensayar y le mandé un mensaje, le dije a mi esposo que tenía algo que le quería contar después de nueve años de estar juntos. Y el miércoles, después de 22 años, me animé a revelarle a Meme que yo sufrí un abuso sexual a los 11 años. Y no lo sabe nadie. No lo sabe ni mi mamá, ni mi papá. Se están enterando todos en este momento", comenzó narrando.

"Siento que es algo que lo charlé un montón con mi pareja y no lo podía dejar pasar. Fueron dos días en los que no podía dejar de pensar en el tema. Es muy fuerte para mí todo esto. Fue complicado venir acá. Meme me bancó, me apoyó, por eso hoy está acá. Es la única persona que lo sabía. Me parece que soy responsable de hablarle a todas las mujeres que están del otro lado, a todas las mamás que tienen hijos chiquitos. Si bien fui una chica que fue recontra cuidada, me pasó y le puede pasar a cualquiera. Me parece que es momento de que todas las mujeres que vivieron algo así lo digan para que no pase nunca más", detalló Del Cerro.

Su marido observaba toda la situación, a un costado de la pista del Bailando. Al tomar el micrófono, aseguró que en las últimas horas hablaron mucho. "Le dije que lo tenía que decir, que no tenía que sentir miedo. Porque la verdad es que los chicos no cuentan estas situaciones por miedo", afirmó Meme. Y agregó: "Le resalté que lo tenía que decir para liberarse y así poder manejarlo". Finalmente, le dedicó unas palabras de aliento: "Sos muy valiente, te felicito y te admiro".

Con mucha emoción, Florencia Peña tomó la palabra y le brindó su apoyo a la participante. "Estamos acá para vos y esto que se está dando que es tan fuerte para todas, es esto que sentimos, que podemos animarnos a decir cosas que antes no nos animabamos. Nos sentimos juntas y ya nadie nos va a juzgar, por lo menos entre nosotras. Te bancamos a muerte, acá estamos para lo que necesites y te agradecemos mucho porque hay muchas mujeres que no se atreven y no se animan".

En ese instante Laurita Fernández pidió permiso para poder acercarse a la pista y abrazar a la modelo. Las bailarinas, los integrantes del jurado y el resto de los participantes se sumaron a ese abrazo, que se dio en medio de un respetuoso silencio. Un aplauso del público coronó ese momento tan especial en el estudio de Showmatch.

"Siempre en el medio se decía que María era una buena compañera, una buena mina, y estoy que acaba de pasar ahora confirma aún más lo que es como mujer. Estas son las cosas que, a partir de los de ayer, empiezan a pasar. Las mujer que se animan a hablar. Espero que haya Justicia con todas las personas que sufrieron abusos", concluyó Marcelo Tinelli.