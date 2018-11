"Los sueños sí que se cumplen, cuando menos lo esperamos y de formas que no lo imaginamos", había escrito en su cuenta de Facebook en mayo pasado, cuando tuvo -tal cual tipeó entonces- "el honor (y la responsabilidad también) de telonear a Ismael Serrano en el Auditorio Juan Victoria". Pero este 2018 tenía deparadas más sorpresas y sueños cumplidos para Martina Flores, la joven cantautora sanjuanina que luego de actuar antes y junto a Alejandro Lerner en agosto último, mañana será la telonera nada menos que del gran Joan Manuel Serrat en el Teatro del Bicentenario.



"Me avisaron hace unos tres meses, pero lo tenía guardado para no lechucear...", se sincera entre risas la joven artista. "Me preguntaron si estaba interesada y obviamente que ni dudé. A partir de ahí me puse a ensayar mucho más", comenta Martina, que acompañada por el tecladista Santiago Mestre, destilará una media docena de temas propios "tal como son, sin mucho aspamento"; canciones reflexivas, profundas, que ya cautivaron desde sus shows, discos y las plataformas musicales: Desperté, Siempre estás, Cosas del alma, entre otros.



"Anoche (por el martes) me desperté diciendo '¿Realmente vas a tocar tus canciones con Serrat?', y sí, lo oy a hacer, porque uno pocas veces se encuentra ante más de mil personas y en un ámbito propicio; está buenísimo el espacio y es una gran oportunidad", recalcó Martina, quien dará su mini show un rato antes que el español, cuyo recital está anunciado a las 22 hs; aunque aún no sabe si la joven subirá sobre ese horario o 15 minutos antes.

"Fue una emoción que me eligieran. Y cuando le dije a mi papá (NdeR, el conocido músico local Yeidi Flores), más todavía. Es que tanto a Serrano, como a Lerner y a Serrat, los he escuchado por mi papá... es muy emocionante... las vueltas que da la vida. Es fuerte", se maravilla la joven, para quien esta posibilidad es también un desafío y un compromiso.



"Hay que bancársela arriba del escenario, frente a un público enorme, en un teatro como es el Bicentenario ¡y antes que cante Serrat! Yo pienso mil veces las cosas, me pregunto si me merezco estar ahí, si me la voy a bancar, si va a gustar lo que hago.... Y bueno, requiere garra, dar lo mejor, confiar en el trabajo realizado y en que si la oportunidad se dio, es por algo", confía Martina, que ahora se anima a soñar otro poquito más: "Me encantaría cantar con él... y sobre todo Es caprichoso el azar..., pero eso es sólo un deseo", suspira.