A 10 años de la muerte de Facundo, el hijo de Maru Botana que partió repentinamente a los cinco meses de vida, la conductora publicó un conmovedor mensaje en las redes.

Maru reconoció que lo más terrible de la muerte de Facu es la incertidumbre. El diagnóstico resultó ser "muerte súbita del lactante", que es uno de los grandes misterios de la medicina. No se sabe concretamente cómo se desencadena ni hay formas de prevenirla.

"Mi lindo Facu, nunca entendí el por qué, ni el para qué. Sí, como una vez me dijo mi amigo Diego Diaz Pumara 'Facu tuvo una vida con un principio y un fin, esa era su vida'. Seguramente con una misión, y si algo nos dejaste fue amor y fuerza para seguir", comenzó Maru en su texto.

Y reconoció que vivió momentos muy difíciles después de la partida, pero que su familia fue fundamental para pasar la tormenta. "Pasaron 10 años y te tengo en mi corazón. Si bien la vida me cargó con una mochila de piedras que me pesaba mucho, hoy la puedo llevar, gracias a esta divina familia. Y el amor de tantos amigos y todos los que me dan tanto cariño", continuó.

También le dedicó unas palabras especiales a la abuela de Facu, la última persona que lo vio con vida. "Esa mano que te abraza es la de tu abuela que tanto te ama y te reza. Siempre estás Facu entre nosotros y te extrañamos y amamos como el primer día", cerró Maru.

Facundo murió en septiembre de 2008 por muerte súbita. Es el sexto hijo de la conductora. Había nacido el 5 de marzo en la clínica Mater Dei, pesó tres kilos y estaba en perfecto estado de salud después del parto. El trágico hecho ocurrió mientras Maru estaba de viaje junto al resto de su familia. El bebé había quedado a cargo de la mamá de la conductora, Susana.

Después de la muerte de Facundo, Maru tuvo dos hijos más, Juan Ignacio e Inés. Antes había tenido a Agustín, Lucía, Matías, Sofía y Santiago.