Maxi López reavivó el escándalo con Wanda Nara los últimos días cuando decidió romper el silencio en un programa de televisión y contar detalles del conflicto legal que mantiene con la madre de sus hijos, a quien acusa de interrumpir el contacto con los tres menores.

"Si voy a ver a los chicos tengo que hablar con la madre pero el diálogo se cortó por diferentes situaciones. A veces, cuando iba a verlos, viajaban o llegaba a la casa y no me abrían la puerta. El único momento en el que podía encontrarlos era si llegaba desde otra ciudad al colegio y los pasaba a buscar por ahí para tener un tiempo con ellos. En los últimos años que estuve viviendo en Italia los vi muy poco", contó el futbolista el fin de semana pasado en PH Podemos Hablar.

Furiosa, y en medio de sus vacaciones familiares con Mauro Icardi y sus hijos, Wanda le respondió a través de su cuenta de Twitter: "Las mentiras, difamaciones o ataques los denuncio en la Justicia, que puede ser lenta, pero se puso siempre a mi favor, por eso sé, que siempre llega. No tengo tiempo para engancharme en nada, ya que ocupo mi vida de trabajo y cuidando de mi mayor prioridad, mis cinco hijos".

El futbolista regresó a Brasil -en donde reside desde el 2018, ya que hasta hace unas semanas era jugador del Vasco Da Gama- y desde allí utilizó su cuenta oficial de Instagram para hacer una profunda y dura reflexión sobre su ex.

"Una mujer que intenta separar a sus hijos de su padre, no debería llamar mujer y mucho menos madre", indicó en la red social en la que tiene casi un millón de seguidores.

"Utilizar a tus hijos para vengarte de tu ex es lo más despiadado que pueda existir y demuestran tu despecho y tu valor como persona. Los hijos están por sobre todas las diferencias de los padres", agregó Maxi que también compartió la letra de En el camino, del cantante Rafael.

"En el camino aprendí que llegar a algo no es crecer, que mirar no es siempre ver, ni que escuchar es oír, ni lamentarse sentir, ni acostumbrarse querer. En el camino aprendí que andar solo no es soledad, que cobardía no es paz, ni ser feliz, sonreír y que peor que mentir es silenciar la verdad", dice la letra de la canción.

Mientras tanto, Wanda está en la costa italiana de vacaciones junto a los tres hijos que tuvo con Maxi López y las dos nenas que nacieron fruto de su relación con Mauro Icardi.