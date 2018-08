Una nueva y feroz batalla 2.0 se desató en las últimas horas entre Wanda Nara (31) y su ex marido, Maxi López (34), quienes a su vez son padres de los pequeños Valentino (9), Constantino (7) yBenedicto (5).

Como si no fueran pocos los trapitos al sol expuestos por ambas partes desde que se divorciaron, hace ya más de cuatro años, ahora la rubia volvió a hablar del padre de sus hijos en una historia de Instagram y éste le respondió con ironía.

En detalle, Wanda, quien semanas atrás dijo que Maxi veía a sus hijos "cuando él quiere y puede", ahora contraatacó con la mensualidad que el flamante delantero del Vasco da Gama tendría que pasarle por los tres chicos, según ella, y no le pasa.

"¿El papá de los chicos no te pasa plata?", le preguntó una usuaria de Instagram a la actual mujer de Mauro Icardi (25) y esta última respondió algo que nadie esperaba leer. "Nunca. Pero no lo necesito tampoco, entonces no hay problemas", contestó la mediática.

Dicho esto, el mismísimo López también se volcó a las historias de Instagram para defender su nombre y desmentir a su ex mujer."150.000 euros (4.700.000 pesos) al año para tomar la sopa y seguís comiendo el ossobuco milanese… #MaduráDeUnaVez", publicó López.

Cabe destacar que este no es el primer cruce mediático entre los papás de Valu, Consti y Benchu, tal como su madre los llama, que se conoce en lo que va del año.

En enero, por ejemplo, luego de una inesperada tregua por el cumpleaños de Consti, se filtraron dos repudiables audios en los que se puede escuchar como López insulta a su ex con palabras despectivas como "idiota" y "boluda".

En tanto, en mayo, el futbolista realizó un fuerte reclamo en las redes al deslizar que hacía dos meses que no veía a sus hijos por culpa de Wanda.

"Felicitaciones a la mamá de los nenes, que por elegir una nueva marca de coche, ayer se cumplieron dos meses sin ver a mis nenes", escribió entonces el ex delantero de River Plate y el Barcelona, entre otros tantos clubes.

Pero la platinada no se quedó de brazos cruzados. Y semanas después esa fuerte acusación en su contra, ella filtró un chat privado con el padre de sus hijos y recibió una durísima respuesta a través de Instagram.

"En vez de ser tan cobarde de publicar las conversaciones por la mitad, tené la madurez de mejorar como madre y en vez de preocuparte por el qué dirán, intentá solucionar las cosas para la paz de nuestros hijos que al final no soy yo, son ellos los que sufren. #MaduráDeUnaVez", expresó López en aquel entonces en las redes.