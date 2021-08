Ringo Starr, Paul McCartney, Patty Smith y Elton John son algunos de los artistas internacionales que despidieron con tristeza desde sus redes sociales a Charly Watts, el legendario baterista de los Rolling Stones desde la fundación de la icónica banda inglesa que falleció hoy a los 80 años en un hospital de Londres.



"Dios te bendiga Charly Watts. Vamos a extrañarte. Paz y amor a la familia", escribió en su cuenta de Twitter el exbaterista de los Beatles, Ringo Starr, junto a una foto de ambos en blanco y negro.



En tanto, Paul McCartney grabó un video que compartió desde su cuenta de Instagram donde dijo: "Es muy triste escuchar el fallecimiento de Charlie Watts, una persona muy querida. Sabía que estaba enfermo pero no que era tan grave. Mando mucho amor a su familia y condolencias a los Stones, es un gran golpe para ellos porque Charlie era una roca, un baterista fantástico. Te quiero Charlie, siempre lo haré"



Elton John, debajo de una foto donde se lo ve junto a Watts, sonrientes y jóvenes, escribió: "Es un día muy triste. Fue el baterista definitivo. El más elegante de los hombres y una compañía brillante. Mi más sentido pésame a Shirley, Seraphina y Charlotte. Y, por supuesto, The Rolling Stones".



El también baterista Roger Taylor, propulsor del sonido de Queen, expresó: "Qué triste, hemos perdido a un verdadero caballero. El inmaculado corazón palpitante de los Rolling Stones. En verdad es un día triste".



Por su parte, el guitarrista y cantante Paul Stanley, fundador de Kiss junto a Gene Simmons, se refirió a Watts como "uno de los verdaderos íconos atemporales y la columna vertebral de los Stones". Y agregó: "Es difícil comprender la pérdida. Muy triste".



La cantante y escritora norteamericana Patty Smith, publicó una foto donde se ve a un joven Watts y debajo escribió: "Este es Charly Watts. Llorado y amado por todos", mientras que desde la cuenta oficial de The Who se limitaron a subir una foto del baterista.



Desde su cuenta de Instagram, el músico Beck consideró al baterista como "uno de los más genios de todos los tiempos", en tanto para el actor y músico Stevie Van Zandt, Watts "no solo fue uno de los mejores bateristas en una de las mejores bandas de todos los tiempos, sino un caballero de caballeros. El rock and roll lo extrañará profundamente -agregó- somos significativamente menos sin él".



Por último, el músico Perry Farrell, fundador de Jane's Addiction tuiteó: "Aunque son los más ruidosos, los bateristas son los últimos en ser escuchados. Tienen inseguridades porque todos les dan la espalda. Aquí radica el secreto de la banda; no hay grandeza sin un gran baterista. RIP Charlie Watts".

Además, músicos y personalidades de la cultura argentina despidieron esta tarde en redes sociales al histórico baterista de los Rolling Stones, Charlie Watts, tras confirmarse la noticia sobre su muerte a los 80 años en un hospital de Londres.



"Adiós Charlie. Esperanos. Queremos seguir escuchando", escribió Juanse, el líder de Ratones Paranoicos, el grupo que más veces fue elegido para abrir los históricos shows de los Rolling Stones en Buenos Aires.



A través de su cuenta oficial de Instagram, el cantante y guitarrista ilustró la despedida con una foto tomada en camarines y en la que aparece posando y abrazado al baterista en aquella primera visita de 1995.



Su compañero del grupo, Pablo "Sarcófago" Cano, hizo su propio recorte sobre la misma foto y en la que también aparecen Mick Jagger y Keith Richards, y escribió: "Descansá, querido Charlie". "Bye, bye, Mr. Watts", escribió Fito Páez, mientras que el guitarrista Nicolás Bereciartúa, actual integrante del grupo Riff junto a su padre Vitico, compartió en sus redes una foto del momento que compartió junto a Watts y Richards y decretó que la muerte del baterista es "el fin de una era".



"Qué tristeza, por favor. Agradecido a la vida de poder haber disfrutado de él y haber sido contemporáneo a los Stones. Descanse en paz Charlie querido. No puedo parar de llorar", añadió.



Ricardo Mollo, por su parte, decidió compartir una foto en blanco y negro del stone publicada por su excompañero en Divididos, el baterista Jorge Araujo, quien un rato antes le había deseado un "buen viaje" al "maestro" de los parches de la banda vigente más importante de la historia del rock.



A través de su cuenta oficial, el grupo La Beriso liderado por Rolo Sartorio, uno de los grupos argentinos que abrió los últimos shows de los Stones en el Estadio Único de La Plata en 2016, escribió: "Y un día menos pensado. Yo me iré hacia el otro lado, solo para estar con voz y escuchar tu voz".



"Adios Mr. Charlie Watts, enorme batero, dueño de un swing único e incomparable. El Stone más aplaudido en las presentaciones en Argentina. ¿Acaso por ser el más auténtico? Te amamos y te vamos a extrañar", lo despidió Andrés Ciro Martínez, el exlíder de Los Piojos y actual de Ciro y Los Persas, los dos grupos con los que compartió escenario como telonero del grupo de Watts durante durante las visitas de 2006 y 2016.



Joaquín Levinton, cantante de Turf, uno de los grupos que se hicieron presentes en la previa en los recitales de los Stones en 1998, escribió: "Que día tan triste; siento como si se hubiese ido un amigo. Te vamos a extrañar".



El exSoda Stereo, Charly Alberti, escribió "simplemente gracias" para despedir al referente de la batería, mientras que su colega la baterista Andrea Álvarez dijo que la despedida de Watts le trajo una "mezcla de pena, agradecimiento y dolor" por tratarse de uno de sus músicos "más queridos del mundo".



Otras personalidades como la escritora Mariana Enríquez, el extenista Guillermo Vilas y la actriz Cecilia Roth también se hicieron eco de la conmovedora noticia que recorre el mundo: "Ay Charlie hermoso. Rolling Stones: primera banda que amé profunda e incondicionalmente. Él era el misterio, la ternura y la elegancia. Creo que tuvo una vida hermosa, ojalá", escribió la novelista.



"Aunque nunca lo creí, también pasa el tiempo para ellos. Adiós elegancia, adiós Charly Watts. Hasta siempre caballero. Amor eterno", compartió la actriz de 'Todo sobre mi madre' y 'Martín (Hache)'.



Guillermo Vilas compartió en su cuenta oficial de Twitter el comunicado oficial replicado por los Rolling Stones y lo acompañó con un emoji de un corazón roto y de una cara rompiendo en llanto.