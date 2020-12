El nuevo Huaykil. El baterista y fundador Alejandro Pozzo (segundo de izq. a der.), junto a "Luca Luca" (voz), Sebastián Díaz (bajo) y Miguel Páez (guitarra).

( FOTO Marcos Urisa )



Fue un año duro para todos los artistas, pero él decidió no bajar los brazos, aprovechar este tiempo -si cabe la expresión- para recuperar un sueño y así lo hizo, barajar y dar de nuevo. El baterista rearmó y consolidó su banda junto a un grupo de colegas y amigos que fueron seguidores en algún momento, compuso temas y ensayaron a full. Apenas la pandemia dio respiro, agendaron dos fechas y se sorprendieron gratamente al ver la respuesta del público: agotados los shows del 4 y 11 de diciembre en La Llorona, que serán grabados en vivo. Así, en el marco de los 20 años del combo que fundó, Alejandro Pozzo relanzará Huaykil, una de las agrupaciones de metal más fuertes de la escena local, con trascendencia nacional.



La banda había llegado a su fin en 2019 tras las diferencias entre Pozzo y su histórico coequiper, Willy Herrera, exguitarrista y excantante. Pero la ruptura tomó otra dimensión luego que Herrera expresara en sus redes su malestar con la intención de Pozzo -dueño de los derechos del nombre, imagen y composiciones de la banda- de continuar Huaykil con otros integrantes, dejando sin efecto un acuerdo, según expresó entonces.

"Yo noto que hay un gran corazón de todos y eso nos moviliza. Es un grupo impresionante"

Alejandro Pozzo

A poco más de un año de ese momento y de cara a celebrar las dos décadas, Pozzo dialogó con DIARIO DE CUYO sobre el pasado, presente y futuro de Huaykil. Y suyo propio.



- Cerrás un año complicado con la vuelta al ruedo de Huaykil

- Sí, con mucha expectativa. Este no es solo el primer show que haremos este año, sino el primero con una formación nueva de guitarra, bajo y cantante. Hemos logrado trabajar bastante, producir mucho y ya estamos subiendo temas a las redes que van a ser parte del disco, con mucho compromiso social como siempre. La idea es presentar buena parte de ese material y clásicos interpretados por la nueva formación.



- Y celebrar los 20 años

- Para mí como fundador, que la banda cumpla 20 años en el escenario es increíble, después de todo lo que estamos pasando. El haber trabajado todo el año nos ayudó, así que estoy muy contento.



- El año pasado las cosas no terminaron bien para Huaykil...

- Hace 20 años, un mes como éste, yo fui a un lugar donde estaban ensayando unos chicos a buscar un guitarrista y él (NdR Herrera) me dijo que podía probar. Ahí fundamos la banda, yo traía el nombre, lo tenía registrado... Fue algo que hicimos juntos, sí, pero era un sueño mío. Muchos músicos pasaron en 20 años. El año pasado ya estaba muy dilatado todo, él tenía sus proyectos, yo me juntaba a tocar con amigos, hubo cosas entre nosotros que a esta altura.... como para decir "bueno, basta' y llegamos a ese acuerdo entre los dos. Y después me puse a pensar ¿por qué? si yo nunca quise cortar con esto, aparte fue mi sueño, desde un principio mi idea. Y tuve el apoyo de los músicos con los que estoy y el de muchos músicos de Buenos Aires que me decían "Ale, son 20 años, no los podés tirar, es tuyo el nombre, vos tenés que seguir', y bueno...



- El manifestó su desacuerdo a que siguieras con Huaykil tras un "pacto' de no hacerlo...

- Pero nadie puede decidir por vos cuando la idea fue tuya. ¿Cómo? si yo le puse el nombre. De última, si te querés ir vos, no me podés decir "nos vamos'. Quizás por ética yo podría haber dicho "listo, se muere mi sueño", todo lo que significa Huaykil para mí, pero después dije ¿cómo?, si yo no quiero que se termine la banda'. Por eso tomé la determinación, que me costó porque son 20 años... Pero este tiempo me ha demostrado que no he hecho las cosas mal y estoy muy agradecido, con los músicos que estoy porque son personas que nos iban a ver y ahora son de la banda; y con la respuesta de la gente. Y también tengo el apoyo de los exintegrantes. Entonces digo, "ya está, no me equivoqué', estoy muy conforme con lo que estamos haciendo.



- ¿Pudiste tomar un café con Willy, achicar distancias?

- No, la verdad es que no hubo oportunidad ni la hemos buscado. Quizás venga con el tiempo.



- Estás enfocado en lo que se viene

- Por supuesto, además con todo el esfuerzo que están haciendo los músicos, poniéndose la camiseta de la banda, se está trabajando totalmente diferente. Hay gente que dijo "Pero Huaykil no va a ser lo mismo' y me encanta esa idea, me encanta que Huaykil no sea lo mismo. Yo noto que hay un gran corazón de todos y eso nos moviliza. Es un grupo impresionante. Los músicos vienen de otras bandas y es más, las conservan, Miguel Páez en guitarra, Sebastián Díaz en bajo, y en voz Lucas Bongiovanni, personas que han visto a la banda. Es más, el cantante tiene 26 años, imagínate, tenía 6 cuando nació Huaykil! Un amigo me decía "Ale, te das cuenta que en un año has hecho todo esto y un hermoso grupo de trabajo', y es una inyección de optimismo muy grande.



- Sentís que, dentro de todo, fue un año productivo para ustedes

- La verdad que sí. Y quizás lo difícil de todo esto nos hizo valorar mucho el trabajo que hemos tenido. Hay que pelearla, siempre con optimismo, y siempre dije que teníamos que estar preparados para cuando pudiéramos expresarnos nuevamente. Yo había dejado de escribir y empecé a escribir de nuevo, los chicos están a full...



- Entusiasmados...

- Justamente. Hay una canción que dice "nuevamente la rueda vuelve a girar"



- Muy autoreferencial

- Renacer y Cicatrizando son dos canciones que hablan mucho del proceso, de lo padecido y de lo que se está llevando a cabo; son canciones del alma. Es un agradecimiento a los que te esperan y quieren verte, a los que permitieron que esto continúe y no dejaron que la esencia de Huaykil cayera. Fue puro corazón todo y eso para mí es lo que ha vuelto. Y Cicatrizando es la herida con la que uno venía y de repente dejó de sangrar. Esto es un resurgir muy poderoso y muy movilizante. Esto para mí fue curar.



Voz nueva

Para mí ser cantante de Huaykil es un gran honor y un gran paso dentro del sueño como músico. Nunca me imaginé que iba a ser elegido para ser el cantante de la banda más representativa de la provincia a nivel nacional, así que estoy muy agradecido', dice Luca Luca, nuevo vocalista del grupo que -contó- de pibe seguía a la banda. "Tenía sus canciones en el celu, me gustaban mucho sus letras y su fuerza', expresó el joven, que llega Huaykil desde Tirando Palos, combo de hard rock en el que más tiempo estuvo, además de otros proyectos. Sobre si siente la presión de ponerse al frente de un grupo con historia, expresó que "la única presión que puedo sentir es la de ser el frontman, el vocalista y quien interactúa con el público. No quiero quedar como egocéntrico porque no soy ese tipo de personas, pero no me siento juzgado por los viejos fans en cuanto a que cumplo rol de cantante; distinto sería la guitarra, que es donde más se destacaba el extintegrante de la banda. Vocalmente hablando, si se tiene que hacer una comparación, me parece que la mía es mucho mejor, así que por ese lado estoy muy tranquilo'.