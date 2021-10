Tras sus más recientes participaciones en Un enemigo del pueblo, Pequeñas Victorias, Iosi, el espía arrepentido y Un gallo para esculapio, el ganador del Martín Fierro por Gasoleros -y otras distinciones por numerosos trabajos en cine, teatro y televisión- Juan Leyrado llegará a San Juan a desarrollar su rol protagónico en el acto de inauguración de La Superiora, en la apertura de la Feria de la Cultura Popular y el Libro. Además, dará una charla para actores y actrices locales. A pocos días de su visita, habló con DIARIO DE CUYO. "Me parece interesante la propuesta de volver a San Juan, para un evento ligado al ámbito cultural y en un lugar vinculado a la vitivinicultura. Como soy amante de los vinos, sé lo que significa para los sanjuaninos', expresó al referirse al espacio de la exbodega que será estrenada como centro cultural este sábado 16 de octubre. Mientras que el domingo 17, a las 11 hs, Leyrado brindará una charla sobre Introducción al juego teatral. La invitación es gratuita y destinada a actrices y actores locales, con inscripción previa a través del sitio www.feriadelibrosanjuan.com.ar.



- Con los años de actuación, ¿practica docencia a la hora de transmitir sus experiencias a los demás?



- No es mi rol natural, no soy docente. Tampoco doy clases de cómo ser actor en un pizarrón. Más que hablar, me gusta escuchar a los actores del país, para saber qué les pasa, qué les hace falta, en qué andan. Puedo transmitir alguna pauta del oficio, pero lo que busco es un intercambio. Es sólo conversar sobre lo que ellos necesitan como herramienta para encarar un trabajo. Yo espero que ellos me den muchas cosas también. Será una construcción entre todos a partir de preguntas a partir de las incógnitas que tenemos todos. Quiero ayudar en algo más dinámico y estaré expectante por lo que surja en ese momento.



- ¿El tránsito de la pandemia no ha sido igual para cada actor?



- El impacto no ha sido igual para ningún habitante de este mundo. En el caso nuestro, desde actrices, actores, técnicos y productores de espectáculos, fue crítico y fue una paralización total. Tuve la suerte de trabajar para tres miniseries y otra en el exterior, eso me hizo ser un privilegiado, porque otros compañeros y compañeras no tuvieron la misma suerte y no pudieron trabajar. Además de lo económico, hubo otros elementos, si un artista tuvo contención, de amigos o de familiares, pudo servir para mirarse adentro y conocerse un poco más, que para el actor es importantísimo. Ahora, lo prioritario, era comer, pagar los servicios, mantener a la familia. Eso fue lo más grave y los artistas salieron muy golpeados en ese aspecto.



- ¿En consecuencia quedaron expuestos y más vulnerables?



- Siempre digo que los actores somos desocupados que a veces trabajamos. No tenemos un empleo fijo. A veces podemos conectar una tarea con otra, pero muchos compañeros tuvieron que dejar de actuar y ponerse a manejar un taxi. Tengo un conocido músico de una banda importante, y le pregunté si volvía a tocar, si hará una gira y me dijo: "No puedo, porque vendí mi batería para comer". Esa es la triste realidad que nos toca y es dura. Nosotros como actores lo único que tenemos es el alma, pero el alma del actor no se puede vender.



- Las ficciones argentinas no abundan en la TV abierta y se dirige más hacia el streaming de plataformas, ¿qué lectura tiene de este fenómeno?



- En un sentido esto puede generar más fuentes de trabajo, pero lo preocupante es que no se haga con productores de acá. Por lo general, estas plataformas que vienen de Norteamérica hacen de esto un negocio extraordinario y que genera muchas divisas. Pero tenemos una gran deuda con la cultura nacional. Hace falta más apoyo de productoras locales. Acá me da la sensación de que no se tiene conciencia real desde el Estado o desde privados cuando se habla de industria y no se incluye al cine, al teatro y a la televisión. Es necesaria una estructura de alcance nacional para crear películas, programas con contenidos propios. Por eso pienso que el canal del Estado tiene que funcionar de un modo que ocupe más talento local que hoy no se está aprovechando. Hay descuido de los recursos culturales que tenemos. Si producimos más cine y más contenidos de televisión, no sólo daremos trabajo a los actores, también a técnicos, profesionales y otras empresas que son muchas, todos se movilizan alrededor de una serie o de un unitario. Tenemos mucha materia prima que no se aprovecha, porque falta un proyecto de industria federal para el espectáculo.



- ¿Por qué los productores no apuestan más por los soportes y plataformas nacionales o en los medios públicos?



- Porque les conviene más poner un enlatado de afuera, es menos costoso seguramente. Entonces creo que se trata, además, de que los productores argentinos puedan tener más facilidades.





Juan Leyrado participará en la inauguración de la Feria de la Cultura Popular y el Libro. Será el sábado 16 a las 20 hs. Se transmitirá en vivo por Canal 5, Canal 4 y para la televisión chilena.