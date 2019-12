Con la cabeza puesta en una gran gira con la que espera volver a la provincia, extrañando "el verano sanjuanino", tras su retorno a Los Nocheros; Mario Teruel decidió dejar atrás el bajo perfil en el que se encerró. En diálogo con DIARIO DE CUYO, el cantante relató su versión de los hechos, mientras se espera una determinación judicial, luego de que su hijo Lautaro fue detenido en la Alcaidía de Salta por abuso sexual por acceso carnal, acusado por una joven de 16 años que lo denunció de haberla atacado cuando era una niña y frecuentaba su casa para jugar. El "Nochero" explicó que vio una "luz de esperanza" en septiembre pasado, con conversaciones de la denunciante y su madre, que según expresó, "podrían cambiar las cosas". Si bien, cuando el músico radicó el "intento de extorsión", la denuncia le fue denegada.



- ¿De qué manera puede dar un giro al caso?



- Son los audios por los cuales yo me involucro en la causa. Si no hubiesen aparecido, no podía denunciar esto, iba a ser un padre encubridor. Son un milagro. Me llama la atención que no los tomen por lo menos como intento de extorsión. Me imagino que deben ser incorporados a la causa, ahí esta la punta del ovillo.



- ¿Por qué?



- Sale muy clarito cuando la madre le dice: "Ya nos mandamos la ca...", cuando hicieron la denuncia. Hay otra parte, en la que se ve que la única motivación de la denunciante es el dinero. Se escucha claramente cuando dice: "Si hacemos la denuncia perdemos".



- ¿Vos decís que todo es porque te negaste a un arreglo económico?



- Ellas hicieron la denuncia porque yo no accedí a la propuesta, sabía que era mentira lo que me estaban diciendo. Nunca pensé que esto se iba a ir de esta manera y que se iba a mediatizar. Hoy me siento aliviado por poder salir en defensa de mi hijo. Lo pensé mucho, mis abogados no querían que lo hiciera, pero ya con estos audios en los medios puedo hacerlo. Aparecieron tantas cosas raras, adulteradas, a la mitad, pero nunca una información concreta, nosotros por ejemplo nos enteramos por la prensa de cualquier determinación de los fiscales, antes de que los notifiquen a los abogados.



- Pero en las primeras grabaciones, él reconoce los hechos.



- Eso fue presentado en la Fiscalía, afuera de la cadena de custodia que tienen que tener para que tengan validez. Todos sabemos cómo se puede decir un si por un no, cómo se puede adulterar o simplemente cortar palabras, cortar frases. Los peritajes tienen que decir que no fueron manipulados, no se sabe qué es lo que está reconociendo mi hijo.



- ¿Cómo podés aseverar eso?



- No lo digo yo, lo reconocieron los peritos de parte, porque al teléfono que dejaron las denunciantes en la Fiscalía ellas lo limpiaron, no se dieron cuenta que borraron las conversaciones en la memoria pero quedaron en otra parte.



- ¿Qué creés que pasó?



- Él fue a pedir perdón de algo que nadie sabe y se lo tiene que juzgar. Lo único que puedo asegurar y sé perfectamente es que mi hijo nunca tuvo acceso carnal, ni nunca violó a nadie.



- Pero las palabras de Lautaro en los audios son autoincriminantes.



- Totalmente. Pero los peritos tienen que decir si ese audio es auténtico.



- Son fuertes...



- ¡Por Dios! ¡Claro que sí!



- No es la única denuncia...



- Hay otra más, también llena de dudas. De la misma manera, cada una tiene una contradicción.



- ¿Hablaste con Lautaro?



- Totalmente. Esa es la verdad con la que yo defiendo a mi hijo y le creo; con la verdad que él se fue de mi casa y no volvió más. Lo voy a ver los martes y sábados a la Alcaidía y habló 15 minutos atrás de un vidrio, salgo deshecho porque no puede ser que él esté ahí acusado de tantas mentiras.

"Las pericias a mi hijo resultaron favorables, dan que es una persona que no ataca a nadie ni tiene rasgo de violador o abusador y lo ameritan para estar con nosotros".



- ¿Por esa razón resolviste apartarte de Los Nocheros?



- Le pegaron directamente, me pareció muy injusto que se maltratara a la otra familia que armé, porque era todo un problema personal.



- Hay otros artistas que están atravesando denuncias por abuso sexual...



- Hay un montón de preguntas que comienzan a tener respuestas con el paso del tiempo. Cuando me pregunto por qué a mí, veo un montón de madres y padres que están en el mismo estado de desesperación que nosotros porque no les avisan nada, porque el chico sigue adentro y tendría que estar en la casa. Yo no pido que no se lo investigue, al contrario, quiero que se investigue de punta a punta por qué te meten en cana cuando a cualquiera se le ocurre decir que sos culpable. Es inconstitucional. Lo único que pido es que a mi hijo se lo investigue; si hay que juzgarlo, se lo juzgue, pero con él en la casa, como todos los acusados de algo.



- ¿Estás seguro de que tu hijo no es un violador?



- Estoy seguro. No es un violador



- ¿Qué pedís?



- Espero Justicia, que se haga el juicio lo más rápido posible y se determine qué culpa tiene cada uno, que sea justo. Lautaro se fue de casa con un abrazo, diciéndome que me quedara tranquilo, que era por unos días, hasta que se aclarara todo. Él estaba en Córdoba y se presentó voluntariamente, no hay motivos para que esté en la cárcel, hemos puesto todas las garantías que nos piden. Es una maraña de mentiras que hay que ver, hace más de ocho meses que está encerrado.