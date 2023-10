¿Quién no se ha emocionado con las entrañables escenas de las películas animadas de Disney? Imaginar que se está atravesando los mares de las Indias Occidentales timoneando el Perla Negra con el temerario pirata Jack Sparrow en busca de tesoros o volando por las chimeneas de las casas junto a Mary Poppins... Secuencias puestas en la pantalla de cine que quedaron grabadas a fuego en la memoria no sólo por el impacto visual, sino también porque cautivaban desde la música, épicos momentos que sólo el séptimo arte puede ofrecer. Las bandas sonoras de grandes clásicos de la cinematografía contemporánea son muy populares en la actualidad y no sólo lo reconocen los cinéfilos, sino también todo aquel que aprecie la buena música. Y por eso, pensar en un concierto con una selección de piezas exitosas de este género resultó en una idea estupenda para los estudiantes y docentes de la Escuela de Música de la UNSJ, que decidieron ofrecer una experiencia agradable al público sanjuanino y, de paso, una invitación para jóvenes que busquen desarrollar una vocación artística.

Esta tarde tendrá lugar el Concierto de Música de Películas "Música va al Aula Magna", de la mano de alumnos y alumnas de la carrera de Intérprete Musical en Piano, de Flauta Traversa, de Piano Complementario y del Ensamble Room Band. Será un encuentro (con entrada libre y gratuita) con el cine en el Aula Magna de la Facultad de Filosofía, pero desde lo sonoro, para disfrutar de títulos icónicos que marcaron a múltiples generaciones. Creados por prestigiosos compositores internacionales, temas principales de producciones como "Alicia en el país de las maravillas", "El Rey León", "Aladino", "El Señor de los Anillos", "Piratas del Caribe", "Mulán" y "El golpe", por citar algunas que pertenecen a inolvidables éxitos de taquilla, serán parte del extenso repertorio (ver recuadro) del concierto que tendrá arreglos propios (hechos por Santiago Fuentes) para piano, flauta y otros instrumentos de cuerdas.

A cargo de este espectáculo están la profesora Flavia Carrascosa, el profesor Luis Melicchio y el profesor Leo Pérez Mercado, quienes coordinan a un buen número de músicos en escena. Participarán cerca de 20 estudiantes de las cátedras de piano y otros 12 músicos que integran la Room Band.

En diálogo con DIARIO DE CUYO, Carrascosa indicó que "este concierto forma parte de la rutina habitual de actividades que durante el año llevamos en las cátedras. Este es el tercero del año (el primero fue música popular y barroco; y el segundo, del romanticismo del siglo XIX) pero es el primero que hacemos sobre esta temática, por iniciativa del profesor Mercado. Desde aquí saldrán los futuros docentes de música para las escuelas de todos los niveles y es importante que vivan este tipo de experiencias artísticas también', dijo la profesora de piano. Además, recalcó que los estudiantes que prepararon este concierto desde junio "son participativos y comprometidos con la propuesta. Al abordar obras complejas, buscaron la mejor versión posible y dentro de sus posibilidades transitaron un camino de superación muy interesante, porque estas obras no se escuchan con frecuencia en una cátedra de piano convencional".

De cara a este encuentro, los profesores tienen altas expectativas ya que les confirmaron que habrá una importante presencia de espectadores jóvenes, especialmente provenientes de la Escuela Polivalente de Artes. Por su parte, Pérez Mercado, director de la Room Band, afirmó que "la propuesta de este concierto está orientada a compartir música académica desde otro lugar y que pueden ser melodías populares, como la música de películas, que está hecha por compositores académicos de gran nivel artístico y admirados por nosotros. Es una forma de educar culturalmente a los jóvenes en la música. Si hay quienes quieran practicarla, también puedan hacerlo, porque no es para un sector cerrado, la música académica está presente en muchos ámbitos de la vida cotidiana", señaló el profesor.

En cuanto al repertorio elegido, indicó que son obras tan conocidas y a la vez complejas en lo armónico y melódico, que con sólo la repetición de sus estribillos permiten recordarlas tan fácilmente; y vaticinó que la gente saldrá de la función y regresará a sus casas tarareándolas.



DATO

Música va al Aula Magna: Concierto Música de Películas. Jueves 26 de octubre. 19 hs. Aula Magna de la Facultad de Filosofía de la UNSJ (Ignacio de la Roza Oeste y Sarmiento Sur). Entrada libre y gratuita.



El repertorio completo



Había una vez un sueño, de La Bella Durmiente (S. Fain - J. Lawrence) por Martina Muñoz;

Un sueño es un deseo hecho por el corazón, de Cenicienta (M. David, A. Hoffman & J. Livingston) por Abril Oro; Tema de La Bella y la Bestia (H. Ashman - A. Menken) por Mara Manrique en piano;

Escucha en tu corazón, de Tarzán (Phil Collins) por Luján Cortez;

Historia de amor, de Cartas a Julieta (T. Swift - transcripción de Glenda Austin) por Sofía Sefair;

Un mundo ideal, de Aladino (Alan Menken - Tim Rice) por Isabel Carrizo;

Imagina (Jhon Lennon) por Facundo Torres;

¿Puedes sentir el amor esta noche?, de El Rey León (Elton John y T. Rice - transcripción de Eric Baumgartner) por José Yunes;

Había una vez un sueño, de Cenicienta (J. Horner y W. Jennings) y Mi corazón irá adelante, de Titanic (S. Fain - J. Lawrence) con arreglos de piano a cuatro manos de Dan Coates, por Agustina Cappa y Flavia Carrascosa;

Can Can: Orfeo en el Inframundo (de J. Offenbach) con arreglo de Hazl Nguyen, por Nicole Laurencio y Camila Polisotto;

Colores en el viento, de Pocahontas (A. Menken) por Sonia Pérez y Luis Melicchio;

Una cucharada de azúcar, de Mary Poppins (R. Sherman) por Valentina Vera y Luis Melicchio;

Tema de Winnie The Pooh, de Las aventuras de Winnie the Pooh (R. Sherman), por Esteban Vera y Elina Vera;

El animador, de El Golpe (S. Joplin con transcripción de Remo Vinciguerra) por Samuel Irusta y Santiago Irusta;

Hakuna Matata, de El Rey León (Elton John y Tim Rice) y Algún día de El Jorobado de Notre Dame (Alan Menken y S. Shwartz) por Sol Aranguez y Brisa Aranguez;

Reflejo, de Mulán (Matthew Wilder y David Zippel) por Sol Aranguez en piano y Brisa Aranguez en violín;

Tema de Alicia, de Alicia en el País de las Maravillas (Danny Elfman) y Tema de El Señor de los Anillos (Howard Shore) con arreglos de Santiago Fuentes y el Tema de Piratas del Caribe (Hans Zimmer) con arreglos de Leo Pérez Mercado. Por el ensamble Room Band, dirigido por Leo Pérez Mercado.