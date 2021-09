Conectrap 2 es la segunda parte de un festival cuya saga inició en abril de este año, con el propósito de darle el lugar a los solistas y bandas de la música urbana, tanto nacionales como locales, y compartir un espacio en común. Como la primera experiencia resultó exitosa, esta vez los organizadores - encabezados por Jhon Bless, el cantante de trap sanjuanino- volvieron a apostar a esta modalidad de espectáculos musicales. Y hoy es la fecha de encuentro para variada reunión de voces locales, de Buenos Aires, Córdoba y Mendoza: Gipsy, Santa RS, Martín Torres, El Perris, Alexys Blake, Rama, Cap Kuo y Kiki, Crisbro Acosta, Joven 9, Blacko y Pinki, Jibaro 13, Deerre West, Tukeiro Flow, Young Flax y Leorell; con la musicalización de Deykey. Y a todos ellos se unirá Mike Southside, uno de los pioneros del trap argentino, quién presentará su disco "Mucha información". Lo acompañará su colega y otro de los precursores del género urbano, el músico "Negro Santo".



DIARIO DE CUYO se comunicó con Mike, originario de Río Negro pero radicado en Buenos Aires, quien se mostró ansioso por regresar a la provincia y contó cómo fue que cayó en las redes del trap.



"Cuando este ritmo llegó al país, de a poco, en algunos lugares fue ganándole en ventas al rock. ¿Por qué pego tanto? No lo sé mucho, pero gustó. Cuando empecé no lo escuchaba tanta gente como ahora. Me puse a buscar Internet para aprender este ritmo, empecé a instruirme en cómo hacer beats, las maneras de rapear... y con el tiempo me di cuenta que la cosa iba por ahí. Hoy me siento orgulloso de ser un abanderado del trap y de ser de los primeros en practicarlo en Argentina. He ganado un respeto por todo el camino recorrido. Después, que le guste o no a la gente, es otra cosa, es relativo", remarcó el cantautor urbano.



Sea por las letras, por los ritmos o por la impronta estética que conlleva el trap, el rap o el hip hop en general, siempre tiene algo que decir de manera auténtica y espontánea. Puede o no protestar contra una realidad, pero siempre comunica. Y Mike practica religiosamente este principio en su obra: "En la música siempre hubo rebeldía, ahora puede ser con el trap, en su momento fue el rock o con otro género, pero siempre los artistas tuvieron algo que decir. Y creo que es más llevadero eso que escuchar una queja o una crítica en el noticiero; y con poesía suena mucho mejor y más a gusto", afirmó Southside.



Respecto a su nuevo material, el disco "Mucha información", pone en balance un año -el 2020- lleno de crisis y transformaciones, algo que no pasó desapercibido para nadie; y en el medio de un proceso de profunda introspección, la voz trapera puso todas esas emociones y situaciones en esta producción, plasmadas en canciones: "Lógicamente, la pandemia me hizo reflexionar, tomar una pausa y a pesar de todo lo malo que estuvo pasando, me ayudó a prepararme mejor. Me ayudó a renovar la cabeza, a pensar nuevas ideas y no distraerme en cosas que no sirvan. Eso sí, rescato que no hay que presionarse a sí mismo, de no exigirse de más para componer y escribir. Gracias a eso, me siento más sólido, más seguro y más confiado en lo que hago".



¿Pero cómo se regulaN esas presiones que la industria musical exige cuando se está en la vorágine del éxito? Él recordaba que al principio ser rapero o artista de trap era ser marginado y casi ninguneado por el mercado. "Había que patear mucho y todos los días trabajar fuerte para sonar bien, alimentándose con otros colegas y estar muy enfocado. Cuando se es joven, siempre se está con la cabeza puesta en un montón de cosas, pero para ser profesional, hay que comportarse como tal. Ser organizado, tener un material en un nivel que aporte y sea original. La perseverancia siempre tiene premios. Antes me volvía loco con todo lo que me pedían y poder estar en todos lados. Ahora me organizo para estar tranquilo, disfrutar de otras cosas y tomar todo con más calma, desde un lugar más maduro. Disfruto de hacer una gira, sé qué hacer y qué no debo hacer y tengo esa libertad para elegir quién soy, con quién voy y qué es lo que me suma. Sea desde lo anímico, desde lo artístico o laboral, busco lo bueno para mí".



En una entrevista para Página /12 Mike había aseverado que el trap argentino pierde identidad. Sobre esa afirmación, que levantó polvareda, aclaró que se refería a que "a veces, hay fórmulas que funcionan, pero no siempre duran, porque la música no está hecha para que siempre sea uno más uno, tener una cara bonita, una chica y un auto deportivo. Puede ser que te decoren muy bien un videoclip, pero es probable también que el nivel musical sea bastante flojo. Lo que quiero decir, es que no hay que descuidarse y perder la cabeza en cosas accesorias para que genere ventas". Y fue contundente a la hora de diferenciarse a partir de su propuesta personal: "No quiero que me etiqueten en la misma bolsa, porque hago trap verdadero y porque busco una identidad propia y un sonido propio, con sus raíces, pero siendo puro en el contenido y real. Lo veo como un camino y una actitud personal. Pero por otro lado, es muy bueno que haya muchas caras jóvenes en la música urbana, creo que eso moviliza, y hará que haya un desarrollo creciente por muchos años", opinó.



Y finalizó con un concepto que respeta mucho en su carrera: "El que se olvida de dónde viene, no sabe adónde va. Es por eso que en cada provincia a la que voy hay muchos chicos que merecen ser escuchados. En cada ciudad hay un artista y siguen a otros para hacer su propio camino. Yo mismo salgo de una ciudad chica del interior del país, así que no me considero un maestro de nada y sería muy soberbio de mi parte ponerme en ese lugar".





DATO

El evento se hará el día domingo 19 de septiembre a las 20 horas en Snapy Food (Hipólito Yrigoyen 490 sur, ex San Miguel). Entradas $500 en puerta.