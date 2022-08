Emocionada y con mucha expectativa. No es para menos. Después de todos los idas y vueltas con eltrece, Mirtha Legrand tiene confirmado su regreso a la tevé. Más allá de las apariciones esporádicas que tuvo en este tiempo de pandemia, la diva retoma formalmente la conducción después de dos años y medio. En 2020 solamente llegó a hacer un programa cuando la cuarentena cambió sus planes.

“Tengo ganas de llorar. Es mucha la emoción. Pasé muchos años de mi vida acá”, contó La Chiqui en “Socios del espectáculo” desde la sala de conferencias de eltrece en donde estaba acompañada por Juana Viale, Nacho Viale, Adrián Suar, Pablo Codevilla y Coco Fernández.

“Falta Marcela y estamos todos”, expresó con un tono de humor. En cuanto al programa, confesó que todavía no tiene pensado invitados para el debut y detalló que el ciclo se desarrollara en un estudio externo y no dentro de las instalaciones de eltrece en Constitución.

“Las negociaciones fueron terribles, no se terminaban nunca”, lamentó Legrand. En su momento, se había dicho oficialmente -desde eltrece- que estaban trabadas debido a que Nacho Viale había impuesto un aumento de un 200 por ciento en el presupuesto.

“Carlos Rottemberg tuvo mucho que ver con estas negociaciones. Un día me dijo que iba a llamar para intervenir porque esto se estaba dilatando y que mi imagen se estaba lastimando. Fue una cosa cruda, pero real. Nacho siempre pensó que yo lo llamé a Carlos”, dijo la estrella de los almuerzos que también tuvo la ayuda de Codevilla como moderador.

“Yo soy exigente conmigo misma. Anoche no dormí. Me despertaba… fui a una comida, volví a las doce a casa y me despertaba. Pero hoy, después de esto, voy a hacer una siestita porque a la noche me voy al Colón. Me hace bien salir porque el reencuentro con el público es muy agradable”, contó.

Los nervios de Juana Viale

“La negociación costó”, se sinceró Juana sobre los idas y vueltas que se registraron. “Me agarraron nervios a la noche, muy. “Lo bueno es que estamos acá, todos felices, nuevamente”, comentó.

El sincericidio de Adrián Suar

“Estamos muy felices de tenerlas a las dos. Si bien la negociación fue complicada, son cosas de la tele. Que sigas trabajando, con toda tu trayectoria es único. Para mi no ha pasado en el mundo que se siga hablando de la vuelta de una figura después de tantos años”, sintetizó.