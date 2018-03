El diario de Mariana le dedicó todo su programa a la entrevista con Mirtha Legrand . Con mucha calidez, Mariana Fabbiani le preguntó de todo a la diva, que entre otros temas se mostró en contra del aborto, apoyó el empoderamiento femenino y se colocó del lado de Calu Rivero en su denuncia por acoso contra Juan Darthés.

Pero el punto de mayor intimidad durante la nota fue cuando la conductora comenzó a indagar sobre los momentos más duros en la vida de Mirtha. Obviamente, salió el nombre de su hijo Daniel Andrés, fallecido en 1999, a los 51 años.

"Yo soy muy llorona. Lloro mucho. Por ejemplo, ahora en Villa Cañás lloré", aseguró la diva, recordando su reciente visita a su pueblo natal junto a sus hermanos. E intentó distender con humor: "En cualquier lado lloro. Hasta frente a cámara lloro. Da rating, así que decime algo sentimental y lloro, jeje".

"¿Qué es lo que más te hace llorar?", indagó Fabbiani. "Los recuerdos. Estoy en mi cuarto y pienso 'por esa puerta no va a entrar Daniel (Tinayre), no va a entrar Dani, mi hijo. Perder un hijo es una cosa terrible. Es algo de lo que uno no se repone jamás", respondió.

"La sonrisa de Dani es algo que no voy a olvidar jamás. Yo a veces voy con el auto y veo a alguien que se parece a Dani y lo sigo con la mirada. Era la persona más buena que he conocido en mi vida", confesó Mirtha, con la necesidad de recordar.

Luego, detalló los últimos días de vida de Daniel. "El me pidió 'mamá, yo quiero ir a casa'. Y yo accedí. Yo le leía libros y diarios cuando estaba en la cama. Yo le leía y él me miraba...", dijo, pero debió interrumpir su relato por las lágrimas.

Con esfuerzo, continuó: "Recuerdo el momento que murió... Tengo un ventanal grande en el dormitorio, porque él quería ver el sol, la calle, los árboles. Se dio vuelta y se murió. Pero bueno... cambiemos de tema", pidió la diva, visiblemente emocionada.

Acto seguido, se reprochó su estilo de vida, siempre pendiente del trabajo. "Yo si volviera a vivir, haría otra vida", confesó. "No trabajaría tanto. Las filmaciones eran terribles. Volvía a la noche a casa. No los veía (a sus hijos) durante el día. Y los chicos quieren estar con los padres. Estaría más con los chicos".

Cerrando el tema, Mariana le preguntó cómo hizo para recuperarse de la muerte de Daniel. Y luego de destacar la importancia del tiempo transcurrido y su voluntad propia, Mirtha, en esta ocasión, valoró la importancia de su profesión.

"A mí me gusta el éxito. Yo trabajo para el éxito. No piso cabezas, no hago daño a nadie, no tengo envidia... pero busco el éxito. Yo misma me sorprendo de mi fortaleza. Yo vivo pendiente de mi carrera".

Ya de vuelta con una sonrisa en su rostro, confesó: "Yo vivo en función de mi carrera. Por ejemplo, no salgo a la calle si no estoy arreglada. Soy coqueta por naturaleza. Ahora se me van a salir las pestañas postizas por el llanto, jeje".