Desde hace ya varios años, la Legislatura provincial organiza cada diciembre su Concierto Navideño, para celebrar las vísperas de Noche Buena. Y como en cada una de las pasadas ediciones, que han contado con figuras de los más diversos géneros -desde ópera a pop, e incluso ballet- también habrá una estrella nacional invitada, que pondrá su voz y su música a este espectáculo popular, que se lleva a cabo al aire libre, con entrada gratuita, en la intersección de Av. Libertador y Las Heras. Marcela Morelo será la figura del concierto 2018, que se realizará el sábado 8 de diciembre y donde -tal cual se estila- también participarán artistas locales, si bien todavía no está cerrada la lista de músicos y cantantes, ni tampoco hay detalles de cómo se desarrollará el show.



Fue en agosto de 2017 cuando la cantante estuvo por última vez en la provincia, como el número central de la Fiesta Patronal de la Virgen de Santa Rosa de Lima, en 25 de Mayo. Esa presentación se dio en el marco de su festejo por los 20 años de trayectoria, que vino de la mano de un nuevo álbum de estudio "Espinas y Pétalos". En aquella oportunidad, en diálogo con DIARIO DE CUYO, Morelo expresó que le gusta venir a San Juan: "Disfruto mucho de su naturaleza y de su gente. Es hermosa tierra, su sol hace mirar las cosas de manera diferente. La calidez que tiene su gente me trata como si fuera una reina. Los paisajes exuberantes, la pausa del mediodía, todo eso me hace dejar llevar, me pongo en frecuencia y sintonizo con el lugar".



Un clásico convocante



Siempre colmados de público que se acerca a disfrutar del espectáculo, "Música para encontrarnos", tal como se llamó el concierto del año pasado -en el que se solicitaron a modo de colaboración elementos para la escuela Braille y para Cáritas- se realizó el 10 de diciembre. En aquella oportunidad llegó a San Juan la dupla Jairo-Baglietto (que había estado en mayo de ese año en el Bicentenario), combo que deleitó al público con su show Música con voz. Lo mismo hicieron los créditos locales: Camerata San Juan, Coro de Niños de la UNSJ y Orquesta Escuela.



En el 2016, el 20 de diciembre, "Una Navidad con todos" contó con la participación especial de Alejandro Lerner, y los créditos locales fueron el Coro de Niños y Jóvenes de la UNSJ, la Camerata San Juan, la cantante Martina Flores, Lucio Flores y el bailarín Diego Félix Infante. En esa edición se pidió colaboración para Pediatría del Hospital Rawson, Fundame y Hogar de ancianos.



20 de diciembre también fue la fecha del espectáculo en 2015, cuando le pusieron música a la noche la Camerata San Juan, el Coro de Niños y Jóvenes de la UNSJ, el Coro Vocacional, la Orquesta Típica de San Juan, Claudia Pirán y, como figura principal, Juan Darthés.

ANTERIORES EDICIONES

2015. Juan Darthés fue el invitado del festejo. Con Camerata San Juan, Coro de Niños y Jóvenes de la UNSJ, Coro Vocacional, Orquesta Típica de San Juan y Claudia Pirán.

2016. Alejandro Lerner, figura de "Navidad con todos". Además, Coro de Niños y Jóvenes de la UNSJ, la Camerata San Juan, Martina Flores, Lucio Flores y Diego Félix Infante.