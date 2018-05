Jorge Rial volvió a Intrusos y realizó un dramático descargo sobre el conflicto que vive con su hija Morena. Tras escucharlo, la joven respondió en Instagram con una dura frase.

El conductor arrancó Intrusos diciendo: "Nunca imaginé estar de este lado. Pido disculpas por el bochorno. Siento mucha vergüenza. Siento vergüenza porque está mi hija en el medio". Y agregó que Morena: "No está pasando un buen momento".

Como padre, Rial dijo estar preocupado por la salud de la joven de 19 años. Estuvo a punto de hablar de "desequilibrio", pero recalculó y solo lo dejó en preocupación por su "salud". También puso el acento en el entorno de su hija y evitó referirse a las especulaciones sobre las fotos que muestran la muñeca de Morena vendada y los mensajes dedicados a su novio, donde le agradece por "llegar a tiempo antes de cometer una locura".

A pesar el duro enfrentamiento, expresó: "El amor hace que yo me banque todo esto y me preocupe por ella. Quiero que se recupere y se ponga las pilas por ella. Que mire más a su alrededor", pidió.

Tras el descargo de su papá, Morena tomó Instagram y publicó la frase: "La gente falsa son amables solo cuando les conviene. La gente realmente amable sale de su camino para ayudar a otros". En la misma imagen, añadió, dando cuenta de que la relación entre ellos no está resuelta: "Todo vuelve", lanzó contundente.

Pero luego la adolescente dio una entrevista en Pulxo 95.1 e hizo impactantes revelaciones: "Me quise matar, cuando vi que salía mucha sangre lo llamé a Luis Ventura".

"Jorge tardó hora y media en llegar y vive a 30 cuadras. ¿Vos cuánto demorás en ir al hospital si te dicen que tu hija se cortó las venas? 10, 15 minutos", expresó Morena en la entrevista. "Hoy en día me cuesta decirle papá. Jorge me dijo que cualquier cosa que necesite lo hable con sus abogados", señaló.

Asimismo, dijo: "Muchos me dijeron que soy una desagradecida y yo no me veo así, en muchas cosas dije la verdad. Por otro lado, muchos me apoyaron porque nadie se anima a enfrentar al famoso Jorge Rial".

Además de anunciar que sacará su autobiografía y hablar sobre su futuro artístico como cantante, Morena lanzó: "Hasta los 21 me tiene que mantener, por ley, sino iremos a juicio, qué vamos a hacer...".

"Toda mi vida sentí la carga de ser una Rial. Si yo hubiera sido gorda sin apellido, me hubieran hecho bullying por gordita nomás. Yo era gordita y encima con apellido", sostuvo la joven. "Siempre tuve todo lo que es material, pero no amor", agregó.

"No soy yo el problema, es él", concluyó.

Fuente: Exitoína