Morena Rial y Facundo Ambrosioni están en guerra. Se separaron después de un año y medio de relación, y un hijo en común. Ella contó que le encontró mensajes con otras mujeres y que se dio cuenta de que las infidelidades venían desde hacía tiempo. Días después de haberlo echado de la casa lo denunció en la comisaría por violencia de género.

En las últimas horas, la mediática se dirigió a la Oficina de Violencia Doméstica, en Tribunales, para pedir una ampliación de la perimetral que le otorgaron para que incluya a su bebé, de tres meses. Según explicó su abogado en el programa Involucrados, el personal idóneo que evalúa el tema está definiendo si la medida abarcará al menor.

"No tengo contacto con Facundo. No la estoy pasando bien, de verdad. Estoy muy triste", expresó entre lágrimas la hija mayor de Jorge Rial en el programa de espectáculos que conduce Mariano Iúdica.

La cantante denunció que su expareja tuvo reacciones muy agresivas con ella: "Me agarró dos veces del cuello… En el baño se desnudó y se quiso bañar. Fue todo un problema. Para mí, una persona así necesita tratamiento".

Morena explotó tras revisarle el celular a Ambrosioni, donde encontró chats subidos de tono con otras chicas. "Siempre había cosas raras, de entrada, pero yo estaba enamorada. De su familia, el único que me quiso fue el padre; la madre me detestaba, el hermano me insultaba. Me banqué de todo de su familia por amor", reconoció días antes en Los ángeles de la mañana.

Y agregó: "Desde que nació Francesco todo cambió. Salía a bailar mucho, volvía a cualquier hora, a las 10.30 de la mañana. Me decía que se había quedado dormido en la puerta del boliche, pero yo no soy boluda".

En este doloroso momento, la cantante está acompañada de su padre, su hermana Rocío y sus amigos. El que tampoco le suelta la mano es Luis Ventura, el hombre que la ayudó en sus peores episodios.