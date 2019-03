Luego de presentar este lunes en Incorrectas (América, a las 17.15) el video completo de sus dichos sobre la muerte de Natacha Jaitt(1977-2019), y de aclarar su postura al respecto, Moria Casán (72) le contestó a Antonella (20), la hija de la mediática fallecida.

En detalle, la One había dicho durante esa presentación: "Pásenla bomba, ahora. Porque... miren dónde está Natacha ahora: bajo tierra. Igual la pasó bomba, eh... Vamos a desdramatizar, viste que hay un dicho que dice: 'Antes de que se la coman los gusanos, que se la coman los humanos'".

Y cerró: "Natacha se comió a todos los humanos del mundo. Y ahora no te digo que se la coman los gusanos porque ella se va a comer a los gusanos también. Así que aplausos para Natacha. ¡Aguante Natacha!".

Tras escuchar una parte de ese monólogo que se dio en un boliche cordobés, Antonella llamó a la diva "monstruo humano" y "basura", la acusó de lucrar con la muerte de su madre y hasta dio a entender que la llevará a la Justicia.

A través de Twitter, la conductora se despachó furiosa contra la joven. "Los espero pardepe #SeViene operación ja, ja, ja. Soy especialista en deshollinar miserias humanas #LosAtenderé a todes. Que bien educada la nenita, queridita, con One no. Con One cuarto de neurona te demuestro cómo se sale de la basura", comenzó diciendo la diva.

Y siguió: "Y así puedan tener una hermosa vida como se la merecen, te despido con las palabras de UJ (Ulises Jaitt), DIOS LOS BENDIGA, BASURAS HUMANAS, SINIESTROS, DIABÓLICOS, se puede salir de ese limitado lenguaje. #AMÉN".

Después de mencionar con fuertes indirectas algunos dichos que Antonella y Ulises hicieron en su contra, como cuando recordaron su detención en Paraguay a finales de 2015 o la llamaron "ONE neurona", Moria cerró su descargo 2.0 con una advertencia.

"Nos encontraremos en Tribunales cuando evolucione como basura o sorete, hasta que eso no ocurra no sé cuanto tiempo va a pasar, porque soy muy mayor!!! #OPERACIÓN JA JA JA", fueron las últimas palabras de la conductora de América.

"No voy a caer tan bajo como para seguir el juego de: 'me dijo', 'le dije'. Que dios te bendiga. #TodoVuelve​", le contestó por su parte la hija de Natacha.