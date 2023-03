FOTOS MARIANO ARIAS

Con el respaldo del Ministerio de Salud Pública y por la Asociación AMA (Artes Más Autismo), junto a otras entidades, tuvo lugar ayer en el Chalet Cantoni el Festival AMA. Un encuentro entre artistas plásticos invitó al público a vivir una tarde con la creación, el juego y el compartir emociones, con el objetivo de dar visibilidad al autismo y sensibilizar a la comunidad sobre este tema. Pero lo que se dio en los hechos, fue un vínculo más allá de la propuesta, porque los niños que asistieron interactuaron mano a mano con la posibilidad de crear, pintar y dibujar. Acompañados por adultos, padres y los mismos artistas convocados, chicas y chicos fueron despertando un interés por las artes visuales inusitado. La consigna fue clara: el arte como vehículo para transmitir emociones y accesible para todas y todos. Esto quedó reflejado en la interacción que hubo entre los creativos y la comunidad. Hubo alrededor de 30 hacedores sanjuaninos y tres invitados especiales: Fernando Weidman, Manuel Paz y Milo Locket. Este último dialogó con DIARIO DE CUYO sobre este factor movilizador que motiva al artista a viajar por el país. "Esta participación salió con la idea y el proyecto de artistas sanjuaninos, por la propuesta de Belén Coria. Nos pareció importante estar aquí y lo hacemos desde un lugar sencillo, simple y muy ameno. No venimos de afuera a pintar una provincia, sino a pintar con la gente", mencionó el pintor.

Milo Locket, siempre solidario, estuvo junto a Fernando Weidman y Manuel Paz compartiendo experiencias con artistas sanjuaninos.



Gracias a que en Canning se llevó a cabo un festival artístico de similares características y cuyo eje fue también el de concientizar sobre el autismo, la artista sanjuanina trajo el modelo a la provincia. Por eso a Locket le fascinó poder sumar y colaborar, al considerar que es una problemática que afecta a muchas familias. "El arte nos atraviesa a todos culturalmente. A mí me dio mucho, me dio amor y visibilidad. Me permitió vivir del arte que hago. Pero si tenemos la posibilidad de ayudar a alguien, de sumarnos a una causa común o un proyecto de este tipo, es maravilloso estar presente", reflexionó mientras seguía con sus trazos dirigiendo el pincel en varias direcciones sobre el tablero.

El público respondió positivamente a la propuesta montada en el Chalet Cantoni.



Algo que dejó muy claro: "La idea es no estigmatizar el tema, sino incluir", remarcó Locket que todavía no sale de su asombre al ver que una escuela provincial lleve su nombre como homenaje. Por esto mismo sostuvo que "hay que tener mucha responsabilidad con lo que uno opina y lo que se dice, porque hay mucha gente que cree en lo que hacemos. No puedo decir o hacer lo que quiera porque somos artistas. Debemos actuar con cosas para que le sirvan a la sociedad y es probable que le cambiemos el destino de una persona a través del arte", puntualizó. Por último, dio una conclusión final: "La educación en este asunto es muy importante. Es el gran tema de la década que viene en Argentina y hay que poner allí toda la artillería".

Todos podían pintar y aprender de otros. Además, muchos se llevaron varios registros como recuerdo.

Belén Coria realizando su obra "Despeinadas", con alusión al tema del autismo.

Los verdaderos satisfechos de la jornada fueron los niños que jugaron con las artes con divertidas actividades.