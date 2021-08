El Ente Nacional de Comunicaciones (ENaCom) aplicó tres fuertes multas contra Viviana Canosa por su actitud en su programa de televisión frente a la pandemia de coronavirus, que consideró que atentan contra la salud pública de la sociedad.

La primera sanción contra Canosa fue por tomar dióxido de cloro en vivo y asegurar que “oxigena la sangre, me viene divino. Yo no recomiendo, yo les muestro lo que hago”, dijo la conductora del programa, el 5 de agosto de 2020, que en ese entonces salía por América TV.

Las otras dos multas fueron por programas de abril de 2021, donde mencionó sospechas en torno a los hisopados, así como por una entrevista con un doctor en Farmacia y Bioquímica que negó la efectividad de las vacunas contra el coronavirus.

La multa por tomar dióxido de cloro fue votada este miércoles en forma unánime en el directorio del ENaCom, según pudo comprobar Clarín.

Allí estuvieron el presidente del ENaCom Claudio Ambrosini, el vicepresidente Gustavo López, los directores María Florencia Pacheco y Gonzalo Quilodrán (éste último en forma virtual), que también representan al Gobierno nacional; y los directores Alejandro Gigena (Frente de Todos) y Silvana Giudici (PRO), que fueron propuestos por las dos primeras minorías del Congreso.

En cambio, las otras dos sanciones contra Canosa contaron solo con el acompañamiento de la mayoría alineada con el Gobierno nacional, mientras que Giudici votó en contra y argumentó que sancionar “la opinión” de Canosa o de un entrevistado que lleva a su programa es atentar contra “la libertad de expresión”, según figura en su voto en minoría al que accedió Clarín.

El dictamen de mayoría que aprobó el directorio del ENaCom, que es el expediente N°30909941, asegura que “la posición focal de la conductora” amerita la sanción a Canosa, por la mención que hizo el 6 de abril de este año a las sospechas de que “en determinados lugares los hisopados tienen unos metales” que generan que los test de PCR den positivo.

La conductora mencionó a Médicos por la Verdad España como fuente de esa información. Pero se trata de un grupo “negacionista del coronavirus”, que “ya ha difundido informes falsos”, sostuvo la organización Chequeado en un informe sobre esta cuestión.

De hecho, en el programa que Canosa hizo esos comentarios, el pediatra que estaba siendo entrevistado, Diego Montes de Oca, refutó las palabras de la conductora y dijo que los test “son muy confiables” y necesarios para combatir la pandemia de coronavirus.

La tercera sanción contra Canosa fue por un entrevistado que llevó el 13 de abril de este año a su programa Viviana con Vos, por A24, dos días después del fallecimiento de Mauro Viale por coronavirus.

Allí entrevistó a Marcelo Peretta, doctor en Farmacia y Bioquímica, quien le había recomendado a Viale no vacunarse. “Una vacuna puede dañar y matar, por los efectos adversos que provoca”, aseguró Peretta durante el programa, donde recomendó no aplicarse “ninguna” de las vacunas que estaban autorizadas en la Argentina. “Yo le dije a Mauro que no se vacune, como se lo dije a mi mamá”, insistió Peretta.

La Resolución de la mayoría del Directorio para esta sanción tomó en cuenta el dictamen de la Dirección Nacional de Servicios Audiovisuales del ENaCom, que cuestiona a Peretta por atentar contra la salud pública y señala que “la entrevista va cediendo paso a enunciados de opinión que el entrevistado encubre bajo falacias argumentativas”, con expresiones “de índole personal sobre temáticas de salud que no son el ámbito de su competencia”.

El ENaCom evitó difundir las multas contra Canosa y otros periodistas, como Chiche Gelblung. Pero fuentes internas del organismo explicaron a Clarín que la sanción formal es contra América TV y está expresada en valores de Unidades de Medida, por los hechos producidos en el programa de Canosa, por ser el titular de las licencias de servicios de comunicación audiovisual.

Este jueves el ENaCom envió una gacetilla de prensa donde informó sobre gran cantidad de decisiones tomadas en la reunión de Directorio del día anterior: aprobó la inversión de $670 millones para expandir la conectividad, la entrega de 83.131 tarjetas de telefonía celular, la aprobación de un Reglamento para participar en subsidios a programas y medios de comunicación a fin de tener "mayor diversidad de voces y pluralidad informativa".

También se informó sobre la certificación de la norma general para aplicar a las carreras que se cursan en el ISER, se aprobaron 253 concursos para entregar licencias de servicios de comunicación audiovisual y se adjudicaron 16 licencias a pequeños y medianos radiodifusores.