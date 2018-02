Ayer por la tarde murió Ana Caputo (90), madre de Carmen Barbieri, quien se encontraba internada en la sala de terapia intensiva del centro de rehabilitación Nuestra Señora de Luján, después de sufrir un ACV isquémico en las últimas horas.

Carmen suspendió las funciones de Magnífica en Mar del Plata y regresó de urgencia para acompañar a su madre: "No me esperó. Quise despedirla y que se vaya con mi imagen pero no pudo ser", dijo esta tarde en Intrusos (América, a las 13.30) en un móvil desde la clínica.

"Mi mamá ya está en otro plano astral", reconoció a primera hora de este lunes, con la voz quebrada del dolor, la reconocida actriz y comediante en diálogo con Clarín.

Sucede que, en noviembre último, la viuda del humorista Alfredo Barbieri (1923-1985) sufrió una fuerte caída en su casa que le provocó una fisura de cadera y, desde entonces, su estado de salud ya no es el mismo de antes.

"Yo no vuelvo a trabajar, quiero estar junto a ella hasta su último minuto de vida", agregó con congoja la diva, quien reconoció que fue su hijo Federico quien la convenció para venir a Buenos Aires. "No siempre el show debe continuar", fue la frase que usó el nieto de Anita para viajar con su madre.

Esta mañana, antes de reunirse con el cuerpo médico que atendía a su madre para ver qué resolvían, Carmen compartió esta imagen en su cuenta de Twitter. "Querida mami! Siempre estaremos unidos!", escribió junto a la foto en que están sonrientes, acompañados por Federico a modo de despedida.

La idea de Barbieri era regresar a Mar del Plata el fin de semana y que sea Federico el que dirija la revista desde el martes, pero con el triste desenlace ya concretado seguramente volverán ambos a Magnífica una vez superado el duelo.