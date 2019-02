Karl Lagerfeld, diseñador de la casa Chanel y de Fendi, falleció este martes en un hospital de París. El reconocido diseñador falleció tras haber sido ingresado de urgencia la noche del lunes, pero por el momento no se ha revelado la causa de su muerte.

Lagerfeld, alemán de nacimiento, tenía 85 años y llevaba 35 al frente de la casa Chanel. El pasado enero resultó especialmente llamativo que el creador no acudiera al desfile de la firma de moda, una cita a la que jamás faltaba. Una ausencia que llamó poderosamente la atención y que se convirtió en protagonista del desfile. Quien salió a saludar al final del espectáculo fue su segunda, su mano derecha, Virginie Viard. "Se sentía cansado", dijeron desde la maison. Entonces se supuso que sería el preludio de una retirada.

El llamado káiser de la moda, uno de los diseñadores más famosos del planeta, se convirtió en director artístico de Chanel en 1982, logrando resucitar una firma que se consideraba anticuada. Creaba 10 colecciones anuales para la casa francesa y otras dos para la italiana Fendi. Incluso él mismo se definía como "una máquina". Recientemente había anunciado una colaboración con la estilista Carine Roitfeld, una de las muchas uniones creativas en las que participaba con frecuencia. Él mismo realizaba las fotografías de sus campañas, una de las últimas con Penélope Cruz como musa.

Además de como hombre del Renacimiento y creador de todas las formas imaginables, Lagerfeld fue conocido por su particular imagen (siempre vestido de negro, camisa blanca, perennes gafas de sol) y por sus muchas salidas de tono. En 2012 no dudó en calificar a la cantante Adele como "un poco demasiado gorda". También dijo sobre los hombres rusos: "Son tan feos que si fuera yo una mujer rusa, me haría lesbiana". "Odio a los niños"; "Los estampados florales son para mujeres gordas de mediana edad" o "La clase media no tiene suficiente clase" fueron algunas de sus muchas perlas.

Se desconoce qué pasará con su sucesión. A él no le gustaba sacar este tema, y decía de sí mismo que era "inmortal". Soltero y sin hijos, también se desconoce quién, aparte de su célebre gata Choupette, a la que convirtió en icono en las redes sociales, heredará su fortuna.