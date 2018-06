Derechas, cuyo estreno es este mediodía, representa el retorno a las tablas de Edda Bustamante junto a José María Muscari, quien antes la convocó para sumarse a la temporada de Extinguidas en Carlos Paz, donde por primera vez en décadas se encontró con su compatriota Beatriz Salomón a la que definió "brutal' y mensajeó para saber como evolucionaba de su dolencia hepática. Pese a que siente a Buenos Aires como su "casa', sigue vinculada a San Juan; aquí tiene a sus hermanas, sobrinos, primos y a sus grandes amigos, uno de ellos, el estilista Miguel Angel Alessi, con quien "andamos pegoteados todo el día', expresó la morocha que mantiene su silueta de bailarina impecable y que está más entusiasmada que nunca con el emprendimiento escénico que la atrapó por romper con lo tradicional: "Es una comedia con comida', explicó a DIARIO DE CUYO, agregando que todavía no está planteada la posibilidad de girar al interior.



- ¿Cómo es trabajar con Muscari?



- Este es mi cuarto proyecto con él. Ahora, la propuesta es que el espectador vaya a almorzar con nosotras mientras ve la obra en el hall, en platea o en el escenario; nosotras los recibimos, picamos algo e interactuamos. Es una puesta difícil; el estilo de Muscari es salpicado, dinámico... tenés que estar atenta al público a la comida, al texto y a lo que nos pasa.



- Era para dar el "si quiero' inmediatamente...



- Yo estoy con la mente de Muscari. Muscari me vino como anillo al dedo...



- ¿Este es un nuevo desafío?



- Hacer teatro siempre es un desafío y cuando lo hacés con él más, él corta la emoción para pasar a la carcajada, va a lo dramático para pasar a la risa, a lo ácido.



- Como parte del elenco, se encuentra Calu Riveros. ¿Influye en el grupo la denuncia de abuso sexual que la enfrenta a Juan Darthés?



- A menos que seamos intimísimas, que no es el caso, no nos metemos. Nunca tuvimos una conversación sobre ese tema. Es que nunca terminás de conocer a la persona, eso que tiene que ver con los pensamientos y el espíritu de cada persona nunca se dice, vos podés hablar de la separación y de lo malo de tu pareja pero nunca contás la pequeña emoción que hace que no te separés o de esos hijos o esos padres que seguís queriendo por esos pequeños detalles.



- ¿En la vida real, no tuviste hijos por elección?



- Nunca me interesó. A la larga, especialmente a los hijos únicos, les pesan los padres. No quería tener ningún sentimiento de haber criado a alguien con incondicionalidad y después ver que soy un peso. Además iba a sentir que tenía un Alien en la panza, con dientes, pelos, piernas; eso siempre me espantó. Yo soy bailarina y las bailarinas sentimos el cuerpo desde otro lugar, desde adentro.



- Y en la obra, hacés de madre...



- Soy Isabel y mi hija es el personaje de Carolina Papaleo. Yo me meto en la vida de todos, pero ella es la verdadera chismosa, nos llevamos re bien como hija y madre. ¡Así me hubiese encantado!



- ¿Te casaste alguna vez?



- No. Tuve varias parejas. Lo que me hizo separar fue sentir que no me apoyaban en mi carrera, eso me enfrió. Ahora estoy sola ¡Tengo unas ganas de enamorarme...!



- Tenés una postura sensual frente a cámaras. ¿Sos así en la vida?



- La sensualidad es interior y, si la gente ve eso en mí, es porque la debo tener. Yo tengo sensualidad en la vida. Me gustan las buenas telas, que sean flexibles y no duras; los abrigos suaves, la vajilla hermosa, la buena comida y los muebles preciosos, no tengo ni una lámpara bajo consumo porque me parece la asquerosidad más grande del mundo. En mi casa, entrás y parece que estás en Arabia Saudita. En las personas, me gustan los huesos finos y los cuerpos estilizados.



- ¿Eso buscás en un hombre?



- Si sabés de que te enamorás, en algún momento se va a cortar; si estás con alguien y no sabés por qué, esa magia va ir creciendo. Siempre que me enamoré fue por cosas que no puedo explicar, aunque no sé si amé conscientemente alguna vez.

Un elenco femenino



En Derechas, los protagónicos están a cargo de Cristina Alberó, Katja Alemann, Edda Bustamante, María Fernanda Callejón, Edda Díaz, Emilia Mazer, Paula Morales, Carolina Papaleo, Mimí Pons, Calu Riveros y Juana Repetto.



Estas artistas que suben al Teatro Regina de BsAs (sábados y domingos a las 13 y lunes a las 21) personifican a 5 madres, 5 hijas y una nieta que realizan una comida a beneficio de una causa oculta; pretexto para destapar secretos y rivalidades. También sirve de base para que el espectador beba una copa de vino con unas empanadas y postre a la par de ellas artistas, quienes lo recibirán como sus anfitrionas.