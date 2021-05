Con las nuevas disposiciones para el aislamiento social y preventivo dipuestas para contrarrestar los efectos de la pandemia de covid-19 (ver aparte), volvieron la suspensión y cancelación de espectáculos. Esto trajo malestar sobre todo entre los artistas y empresarios gastronómicos que abren sus espacios a estas propuestas; principalmente los que tenían actuaciones programadas para este fin de semana y para la próxima fecha patria. Si bien la paralización de la actividad cultural también será vigente por 9 días a partir de hoy -según el anuncio oficial- y aunque en algún caso haya cierto acuerdo, las expectativas en el ambiente no son las mejores y se teme que dichas restricciones puedan extenderse por un plazo mayor.



DIARIO DE CUYO consultó a algunos de ellos sobre cómo les impacta este escenario. Por ejemplo, Natalia Antuña, propietaria de Espartaco, tuvo que cerrar las puertas para esta noche, cuando contaba con la actuación de la cantante Meli Desgens: "Trataremos de reinventarnos y sostenernos como se pueda con el delivery", contó la empresaria. Para Alfredo Barilari, de Viñas de Tocota, "la situación es caótica y desgastante. Veremos cómo funciona el delivery, pero mucha mano de obra quedará restringida. Me parece una medida injusta y despareja. Hay otros locales que no tienen controles y habilitaciones, pero con vía libre para vender". En la misma línea, para Luis Hernández, gerente de La Kelita (ubicado en el Jockey Club) las medidas "son fulminantes" y agregó: "Veníamos mal, gastando los últimos ahorros y con una economía de subsistencia. Sin ayuda del gobierno, muchos iremos al tacho. Son 9 días, pero ¿quién asegura que no serán más? Hay un montón de incoherencias en los protocolos". Agustina Ruiz, de Cipriano Lomos, que estaba incursionando en la realización de espectáculos musicales -hoy estaba fichado el grupo La Troupe- dijo que "esta medida nos golpea de manera directa. Ojalá vuelvan a otorgar los ATP. Tenemos esperanza en que se resuelva todo'.



Por su parte, el cantante solista Yeyo, quien debía presentarse hoy en La Llorona Bar, expresó que "todo está desbordado y descontrolado, hay muchos contagios. Me parece bien, se debe suspender y controlar más, pero que haya ley pareja para todos. Es una responsabilidad compartida, todos debemos cuidarnos. Mi hija y yo tuvimos covid. A nadie le gusta, pero hay que bajar la pelota, la salud es primordial. ¿De qué me sirve hacer un recital si la gente no puede venir porque se contagia o porque está enferma?'.



Gabriel Tejada, de la banda Cuadros Colgados, tenía esta noche el recital tributo a Sumo en Mamadera Bar. El músico comentó, con resignación, su situación: "De nuestra parte volveremos a grabar al estudio cuando se pueda y enfocarnos en las redes sociales para mantenernos activos'. Chizo Kongo, a la vez administrador de Mamadera Bar, productor artístico y músico, expresó con pesar la ausencia de una alternativa para sobrellevar la situación: "Las medidas son lamentables. No hay planes de contención y política para el sector de la cultura. La verdad que no se hizo nada en todo este año con respuestas de fondo para los artistas. Cumpliremos las disposiciones y veremos cómo continuar con delivery, convirtiéndonos en restaurante, es muy triste'. Por último, Claudio Rojas, que tenía todo el mes de mayo con espectáculos junto a Giselle Aldeco en varios espacios gastronómicos, sostuvo que "lamentablemente todo se vino abajo. Me impacta directo al bolsillo. Hasta el 31 de mayo contaba con la plata de esos recitales para seguir adelante, ahora no la tendré". Ante este panorama, artistas, productores y gastronómicos coinciden en que no hay otra opción que aceptar la decisión y sobrellevar todo lo posible estos días de inactividad, esperando una pronta reapertura.

Espera por las disposiciones locales

Al cierre de esta edición, el gobierno de San Juan aguardaba la publicación del decreto del Poder Ejecutivo Nacional que reglamenta las nuevas restricciones. Hoy se espera contar con el texto con todas las disposiciones detalladas para su aplicación confirmando así cuáles son las actividades sociales y económicas permitidas en la provincia.