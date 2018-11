Se acabó el misterio. Después de varios rumores y nombres que molestaron a la propia Moria Casán, se conoció quién será su reemplazante en la conducción de Incorrectas (América, de lunes a viernes a las 17.15) durante las dos semanas que esté de vacaciones por Europa.

La bendecida por Moria fue nada menos que Nacha Guevara, quien usó su cuenta oficial de Twitter y le confirmó la noticia a sus casi 250 mil seguidores.

A partir del 19 voy a reemplazar a la Irremplazable de @Moria_Casan en @IncorrectasOk por dos semanas. Guau que compromiso!!!

Agradezco @AmericaTV , a la producción y a mi buena amiga por la confianza.

Te quiero Mo. ������ pic.twitter.com/lJG4Fg7yUU — Nacha Guevara (@nachaguevara) 7 de noviembre de 2018

"A partir del 19 voy a reemplazar a la Irremplazable de @Moria_Casan en @IncorrectasOk por dos semanas. Guau que compromiso!!! Agradezco @AmericaTV , a la producción y a mi buena amiga por la confianza. Te quiero Mo", escribió la artista, junto a una imagen en donde están las dos compartiendo imágenes de un celular.

Cabe destacar que hace unos días habían surgido otros nombres para conducir el ciclo vespertino en ausencia de la conductora, pero Moria misma se encargó de bajarles el pulgar, porque no eran de su agrado ni la habían consultado al respecto.

Desafiante, la "one" había publicado en sus redes: "Pensemos en hombres incorrectos. Las féminas, en general, jetean la incorrección #ChupaCirios #Ja #DesdeElArco". A la única que propuse es a Nacha Guevara. Las demás no me interesan, nadie me lo comentó #SonRumoresssss, jaaaaaa", agregó, como respuesta a los nombres de Viviana Canosa, Claudia Fontán y Soledad Silveyra, que se estaban instalando como las posibilidades más fuertes.