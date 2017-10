En "Bailando 2017", de "ShowMatch" (El Trece), siguió la ronda de "Ritmo libre". La tercera pareja en salir a la pista fue la integrada por Nancy Pazos y . Bailaron junto a tres chicos hipoacúsicos -Camila, Yessica y Yamil- de la fundación Dominick a la que representan en el certamen.

Nancy salió caracterizada como el personaje de Maléfica. Marcelo Tinelli felicitó a los trabajadores de maquillaje y vestuario por la caracterización.

Nancy declaró: "Yo siento que hoy estoy cumpliendo mi sueño al bailar con los chicos de la fundación Dominick. Hay muchos chicos hipoacúsicos, es decir, sordos, que necesitan una detección temprana. Estamos felices". "Trajimos una intérprete porque no todos los chicos de la fundación que están en la tribuna fueron implantados, de modo que necesitan del lenguaje de señas", contó.

"Está muy bueno poder visibilizar la sordera en un medio de comunicación. Mi hijo más chico es hipoacúsico unilateral-expresó Pazos-. Tiene muchas dificultades, que son superables, pero es un esfuerzo. Lo bueno de la fundación Dominick es que lo primero que hacen es enseñarles a hablar porque los chicos no son mudos sino que no hablan porque no escuchan".

Luego, emocionada, contó un diálogo con su hijo. "Hace un tiempo, me preguntó si él podía llegar a quedar sordo del otro oído también y me planteó: 'Espero que no. Llegado el caso, prefiero quedar ciego, porque escuchándote puedo saber qué querés vos'. Esto tiene que ver con la comunicación, por eso hay que visibilizarlo en los medios".

Al final de la coreografía, los aplausos y la emoción compartida por todos los que estaban en el estudio. Nancy Pazos tuvo que hacer un gran esfuerzo para contener las lágrimas. Los chicos de la Fundación que participaron de la coreografía, felices, mandaron saludos y agradecimientos. "Lo único que pedí para este ritmo fue que quería incorporar a los chicos de la fundación-manifestó Nancy-. Hoy se cumplió el sueño porque esto es una visibilización de lo que hace la Fundación. Ellos necesitan un gabinete para hacer detección temprana. Eso es muy importante, porque cuanto antes se detecta la hipoacusia, más posibilidades tienen de tratarse".

Gladys La Bomba Tucumana opinó: "Esto te mueve el alma y te hace pensar en las cosas que no valoramos como, por ejemplo, poder escuchar. El baile fue maravilloso, pero lo más maravilloso es ver la superación de estos niños".

A la hora de la votación, Ángel De Brito declaró: "Me gusta, Nancy, que hayas invertido en este ritmo libre, porque te habría sido más fácil hacer la coreografía junto a bailarines profesionales. Esto es verdadera inclusión, esto es genuino". Les puso 10.

Pampita Ardohain le dijo a Nancy: "Fue una sorpresa muy agradable verte tan compenetrada en el personaje. Los chicos, espectaculares: siempre a tiempo y siempre correctos. Fue una noche mágica. Me emocioné hasta las lágrimas. Por suerte, vino el corte, porque así como estaba, no sabía como hablar para darles la devolución".

Moria Casán sostuvo: "Fuiste una actriz, señora Nancy Pazos. Parecías una primera figura de una comedia musical de Hollywood". La calificó con 10. Polino, en el momento de dar su voto, se puso de pie, no dijo una sola palabra y les puso 10. Así, se llevaron el puntaje perfecto. Mientras Nancy, Cristian y los tres chicos que bailaron se abrazaban, conmovidos, Marcelo les agradeció: "Nos hicieron emocionar", dijo.