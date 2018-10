El 2016 fue un año durísimo para Natalie Weber. Tras perder un embarazo, le detectaron cáncer de mama y su vida dio un giro total que le hizo ver que lo que muchas veces consideramos el fin del mundo puede convertirse en un nuevo comienzo.

Cada 19 de octubre se conmemora el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama, con el objetivo de tomar conciencia sobre la importancia de la detección temprana, en ese marco, la esposa de Mauro Zárate compartió su experiencia. Contó que debió realizarse un tratamiento de rayos en 2016 y siempre recuerda el momento en el que se enteró de su enfermedad.







“Perdí un embarazo de tres meses en junio y, a los quince días, fui a hacerme una mamografía porque sentí como una bolita en la lola izquierda, mientras me duchaba para ir a festejar mi séptimo aniversario de casada. Igual, en ese momento no entré en pánico. Me fui asustando con la cara de los médicos que, después de muchos estudios, sólo me decían: ‘Las imágenes son feas’. Hasta que finalmente me diagnosticaron: ‘Tenés cáncer, pero es un carcinoma in situ. De esto no te vas a morir’. Y me re enojé con la vida. Pensaba todo el tiempo: ‘¿Qué hice mal? ¿A quién lastimé?’. Nunca actué mal con nadie. No entiendo… ¿A los 30 años un cáncer? No lo podía entender. Estuve diez días sin salir de mi casa”, recordaba Natalie Weber al hacer referencia a esos duros momentos.

Sus miedos no terminaron al concluir el tratamiento. Natalie afirmaba que “no había mañana que no me levantara sin pensar en la muerte”, por lo que tomó la difícil decisión de realizarse una mastectomía en 2017. “Cuando el médico me dijo que había un 99,9% de posibilidades de que la enfermedad no volviera si me la hacía, fueron las palabras justas. Para mí esta cirugía fue vida”, explicaba la modelo al hacer referencia a su operación para quitarse ambas mamas y su posterior reconstrucción.







Tras superar el difícil trance, la modelo que hoy disfruta de su familia y destaca la importancia de la concientización sobre el cáncer de mama y el autoexamen mamario, decidió compartir imágenes de su internación junto con un sentido texto: “19/10 Día internacional de la lucha contra el Cáncer de Mama �� . Hoy, solo les pido a todas las mujeres del mundo que se hagan sus chequeos correspondientes que se cuiden, que no dejen pasar el tiempo, existe un 90% de probabilidad de cura pero siempre y cuando el diagnóstico sea temprano”.

“Uno nunca cree que la vida pueda ponerte enfrente de algo así. Ese diagnóstico aterrador te paraliza, genera pánico y desesperación”, escribió Natalie en su cuenta de Instagram. La modelo aseguró que en aquel momento “elegí afrontarlo con una sonrisa sabiendo q iba a curarme, q mis hijos merecían tenerme, aunque muchas veces esa sonrisa temblaba y caían lágrimas de miedo, aunque muchas veces me mire al espejo y no me reconocí … hoy gracias a Dios puedo estar escribiéndoles, logre hacerme amiga de las cicatrices, aprendí a vivir con el miedo pero la vida me la disfruto mucho más que antes!”.