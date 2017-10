“Out Of Silence” es un disco único por el solo hecho de que fue ensayado y luego grabado en vivo en el estudio que Neil Finn tiene en Auckland, durante una sesión de 4 horas transmitida en directo a través de Facebook y YouTube. Este es uno de los álbumes más íntimos y más arreglados del ex líder de Crowded House con canciones que se encuadran en el pop barroco. Los acompañan músicos de renombre con dilatada trayectoria y conformó un coro con voces muy respetadas en Nueva Zelanda.

La voz de Finn se torna delicada y por momentos frágil, mientras explora los misterios personales y universales del amor en “Love Is Emotional”, melódicamente expansiva en “Second Nature” y un dulce falsete en “Chameleon Days”.

En “Terrorise Me” expresa su profundo repudio a los actos terroristas. Ciertamente, Finn está en un estado inusualmente político y expresa su enojo en las letras por más calma que sea la música, no solo Terrorise es una canción de protesta, también está “The Law Is Always On Your Side”.

En general Neil Finn opta por prescindir de batería y guitarras para apoyarse en el piano, las cuerdas frotadas y el coro. “Out Of Silence” es un disco tranquilo, para escuchar y disfrutar, del que es considerado por muchos como el mejor compositor de Nueva Zelanda.