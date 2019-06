La plataforma de streaming Netflix tiene una política bastante estricta cuando se trata de renovar serie, especialmente con respecto a la audiencia. Tiene solo un mes para ver la reacción de los suscriptores.

Lo cierto es que pasa muy poco y, generalmente, la plataforma tiene muy en cuenta la opinión de los seguidores, pero ya son varias las ficciones que no han pasado de la primera temporada. Aquí recopilamos las siete que más han llamado la atención.

Everything Sucks

Everything Sucks es una serie original de Netflix que llegó para aportar toda su nostalgia a la plataforma. Ambientada en la década de los 90 y con un elenco de acotres muy diverso, la serie no alcanzó a convencer a los espectadores. A tan solo tres meses de su estreno, Netflix confirmó a sus usuarios que la serie sería cancelada.

Nightflyers

La serie está basada en la novela de George R.R. Martin era uno de los títulos más esperados dado que su trama estaba estrechamente ligada a Game of Thrones. Al no conseguir suficientes datos de niveles de audiencia, Netflix tuvo que cancelarla.

The Get Down

The Get Down fue una de esas series que llegó causando mucho revuelo a su alrededor pero al final, la serie no pudo sostenerse debido a su alto presupuesto. Era una de las producciones más caras de Netflix y sus vistas no alcanzaban a coincidir con los niveles de inversión.

Gypsy

Naomi Watts fue la protagonista de Gypsy, donde una terapeuta de Nueva York con bastante éxito comienza a tener relaciones íntimas con sus pacientes. A pesar de haber generado gran expectación por parte de los usuarios de Netflix, esta terminó siendo cancelada tras su primera temporada.

Girlboss

La vida de la serie Girlboss fue una de las más breves de la plataforma de Netflix. La serie, que se centraba en Sophia Amoruso, la fundadora del sitio Nasty Gal no fue bien recibida por la crítica y la plataforma de streaming terminó por cancelarla.

Disjointed

Netflix presentó Disjointed en 2017 al relatar la historia de una mujer mayor que decide abrir su propio un dispensario de marihuana. En su momento, se ordenaron rodar 20 episodios pero tras emitirse estos, la plataforma anunció su cancelación.

Chambers

Otra de las series canceladas por Netflix fue Chambers, que relataba un terrorífico drama donde la protagonista tenía visiones luego de pasar por un trasplante de corazón. La serie definitivamente no pudo conquistar a la crítica pero tampoco a los usuarios de la plataforma por eso decidieron cancelarla.