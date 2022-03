Finalizando esta semana corta, y a poco de que comience el fin de semana, si optas por quedarte en tu casa pero no sabes qué mirar, te contamos cuáles son las tres series de Netflix tendencia en Argentina para que arranques el maratón.

Las tendencias en Netflix están relacionadas a la cantidad de reproducciones que obtengan por parte de los usuarios de la plataforma. En esta oportunidad, tres de las series más vistas en Argentina son muy diferentes entre sí: un drama documental, un drama criminal y un drama basado en historia real.

¿Qué tres series de Netflix son tendencia en Argentina?

Alguien está mintiendo

Jennifer Morrison es la directora de esta serie norteamericana que mezcla drama e intriga y se encuentra en la plataforma de Netflix. Cuenta con un elenco conformado por Barrett Carnahan, Annalisa Cochrane, Melissa Collazo, Jessica McLeod, Marianly Tejada, Sara Thompson, Chibuikem Uche, Cooper van Grootel, Karim Diane, Alimi Ballard, entre otros.

Conocida por su nombre en inglés "One Of Us Is Lying", narra la historia de lo que ocurre cuando cinco estudiantes de secundaria entran en el centro de detención y solo cuatro salen con vida. Todos son sospechosos y todos tienen algo que ocultar.

Inventando a Anna

Es una serie de Netflix que en cuanto se estrenó se convirtió en una de las grandes tendencias en varios países del mundo. Este drama criminal cuenta con un elenco conformado por: Julia Garner, Anders Holm, Arian Moayed, Anna Deavere Smith, Katie Lowes, Jeff Perry, Laverne Cox, y está basada en una historia real.

Cuenta la historia de una periodista investiga el caso de Anna Delvey, la legendaria heredera y estrella de Instagram que le robó el corazón y el dinero a la élite social de Nueva York. Entre Anna y la periodista va surgiendo una peculiar relación de amor/odio mientras Anna aguarda su juicio y la reportera lucha contrarreloj por responder la gran pregunta que flota sobre Nueva York: ¿Quién es Anna Delvey?

El peor compañero de cuarto de todos

Esta serie corta es un documental dirigido por Domini Hofmann, y en la cual el productor ejecutivo es Jason Blum. Presenta cuatro historias tremendas sobre compañeros de piso aparentemente inofensivos que se convierten en una pesadilla para sus desprevenidas víctimas cuando se desvelan sus intenciones, siempre malvadas y a veces violentas.

Estas inquietantes historias reales narran el peligro que puede acechar en el cuarto de al lado, conformando una serie de documentales sobre crímenes reales.

