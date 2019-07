Si para algunos, el primer semestre de 2019 de Netflix estuvo tibio -con Games of Thrones y Chernobyl, por ejemplo, HBO hizo roncha- las perspectivas mejoran desde mitad de año. Es que la plataforma de contenidos por streaming por excelencia ajustó la artillería y en julio sale a la cancha con el cuchillo en la boca. El título que domina la cartelera de julio es, obviamente, La Casa de Papel, la serie de habla no inglesa más vista a nivel mundial, que verá la luz el viernes 19 y que ya comenzó a rodar su cuarta entrega. La tercera temporada viene además con condimentos jugosos para los argentinos: la incorporación al elenco de Rodrigo de la Serna como Palermo (aunque a varios no le gusta el seudónimo, que les remite a Italia) y la música de la banda albiceleste La fanfarria del capitán, que hace tiempo hacían Bella Ciao, la repitieron en Rusia durante el Mundial y fue convocada por la empresa. Los que vieron el trailer de esta tercera temporada, seguramente observaron un poquito de su participación especial.



Otro de los pesos pesados de este lanzamiento es "Stranger Things', la historia del grupo de amigos que se enfrenta a fenómenos paranormales será una de la primeras cartas a jugar, mañana miércoles, también con su tercera temporada. Y la tercera pata fuerte de julio la marca la primera megaproducción de Netflix, "Orange is the new black', que debutó en 2013 y bajará el telón en su séptima temporada el viernes 26 de julio, cuando se sabrá qué sucederá finalmente con las internas de la prisión de mujeres.



Bangkok Love Stories, la serie tailandesa que aborda a una pareja compuesta por un joven informático y una artista con trastornos de personalidad que se verá desde hoy; y Otra vida, una de astronautas que debutará el 25 de julio; son más novedades para este mes, que se refuerza en películas y documentales como el de River, con toda la historia del club millonario y que estará disponible desde el 5. Pero justamente en esta línea, hay una perlita que ha tenido una repercusión más allá de las expectativas apenas se anunció: una producción original de la plataforma sobre Parchís, el recordado grupo infantojuvenil español de los años "80, que estrenará el 10 de julio. Ahora sí, preparen el sillón y los pochoclos.





19 de julio. La Casa de Papel

Las dos primeras temporadas cuentan la historia de Álvaro Morte, "El Profesor', quien reúne un equipo de ocho especialistas en distintos oficios vinculados al crimen, para infiltrarse en la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, imprimir billones de euros y luego escapar. El objetivo es logrado parcialmente: logran sacar menos dinero (que cada uno disfruta a su modo) y Berlín termina acribillado. En su tercera temporada, la serie creada por Álex Pina y dirigida por Jesús Colmenar tiene otro detonante: Río ha sido secuestrado. "Esta vez no es por el dinero, es por la familia', afirma El Profesor, luego de recibir una llamada. Ahora hay que rescatar a uno de ellos sin exponerse. Así es como armará La Resistencia, para cometer uno de sus más grandes golpes jamás realizado, y comenzará una nueva odisea para la banda. Dato curioso: Berlín aparece vivo en los trailers de esta entrega ¿flashback o sorpresa?

26 de julio: Orange is the new black

Esta tira marcó un antes y un después en los contenidos por streaming, y también por su temática. Es una mezcla entre comedia y drama producida por Jenji Kohan, basada en el libro autobiográfico homónimo de Piper Kerman, que relata las experiencias -incluida la suya- de un grupo de mujeres en la cárcel. Ganadora del Emmy, en esta última entrega las damas de Litchfield llegan a un acuerdo con el hecho de que la prisión las ha cambiado para siempre. Piper lucha con la vida en el exterior, mientras que el resto persigue drogas o sueños y se enfrenta a la realidad de su lugar en este mundo.

4 de julio: Stranger things

En esta tercera temporada, Millie Bobby Brown, David Harbour y Winona Ryder -o mejor dicho, sus personajes- vuelven a enfrentarse a los fenómenos paranormales. Corre el tórrido verano de 1985. En Hawkins, Mike, Eleven, Lucas, Dustin, Will y Max tienen que lidiar con los típicos problemas de la adolescencia, pero manteniéndose siempre unidos para hacer frente a la nueva amenaza instalada en la ciudad. El grupo recuerda que el mal nunca termina, sino que evoluciona. Ahora más que nunca, tendrán que mantenerse juntos para sobrevivir y recordar que la amistad siempre es más fuerte que el miedo.

10 de julio: Parchís, el documental

Original de Netflix, es un especial sobre el famoso grupo musical infantil que conquistó España, su país de origen, e hispanoamérica, desde el "79 hasta el "85. La producción recoge los testimonios más íntimos de Yolanda, David, Tino, Gemma y Frank, quienes 40 años después de la creación del grupo hablan sobre su salto a la fama en plena infancia, cómo ésta marcó su vida y cuál es el análisis que hacen de toda esa etapa. El documental incluye testimonios de los responsables del grupo, que también narra lo que significó para ellos el fenómeno y el fin de una carrera musical plagada de éxitos.