Desde un contundente drama post-apocalíptico hasta una adictiva producción histórica, Netflix vuelve a ampliar su catálogo en mayo con ofertas irresistibles,como sucede todos los meses. En esta oportunidad, repasamos las series que podrán disfrutarse en la plataforma de streaming a partir de los próximos días.

*THE RAIN (Primera temporada)

La serie danesa creada por Jannik Tai Mosholt, Esben Toft Jacobsen y Christian Potalivo comienza seis años después de un hecho alarmante: la propagación de un virus contenido en la lluvia que mató a casi todos los habitantes de Escandinavia. Cuando el peligro parece haberse esfumado, dos hermanos emergen de su escondite y se encuentran con un grupo de sobrevivientes que buscan mantenerse con vida en un ámbito en el que todo funciona en detrimento de ésto. De hecho, a medida que todos se reencuentran con una región completamente diferente a la que conocían, los peligros comienzan a suscitarse por un nivel de violencia que estaba escondido bajo la superficie, y que remiten al drama canadiense Into The Forest de Patricia Rozema, que también puede disfrutarse por la plataforma. The Rain arriba a Netflix con ocho episodios y su elenco está integrado por Alba August, Lucas Lynggaard Tønnesen y Mikkel Følsgaard.Disponible desde el 4 de mayo.

*DEAR WHITE PEOPLE (Segunda temporada)

El lanzamiento de la primera temporada de Dear White People el año pasado fue una grata sorpresa. El director del film original, Justin Simien, adaptó su celebrado largometraje de 2014 al formato televisivo, escribiendo la mayoría de los episodios y dirigiendo algunos de ellos, junto a Barry Jenkins ( Luz de Luna) y Charlie McDowell(The One I Love). Este año, la sátira - que se va volviendo más oscura con el correr de los capítulos - sobre la injusticia social vuelve con su denominado "Volumen 2" para cerrar los cabos sueltos que dejó el gran episodio "Chapter X". En este regreso, la serie sobrevuela la universidad Winchester y la dinámica entre los estudiantes. Sam (Logan Browning) retoma su programa radial para comunicar hechos de racismo y arrojar luz sobre tópicos que a sus compañeros parecen resultarles indiferentes. Por otro lado, su exnovio Gabe (John Patrick Amedori) se embarcó en la filmación de un documental que destapará más de una olla. Asimismo, Simien adelantó que esta temporada tendrá un misterio central: la búsqueda de la identidad de un troll que acosa a Sam en las redes con comentarios racistas. Disponible desde el 4 de mayo.

*¡SORPRESA! (Primera temporada)

Una de las novedosas apuestas de Netflix este año es ¡Sorpresa!, el primer variety show coreano que consta de 10 episodios y que reúne a importantes estrellas indiscutidas del denominado fenómeno K-pop. Todos ellos se agrupan con el objetivo de oficiar de detectives que buscan resolver los más descabellados misterios que se desarrollan a lo largo de los capítulos. La serie fue producida por la compañía SangSang, con los productores Jang Hyuk-jae, Cho Hyo-jin y Kim Ju-hyung supervisando el contenido. Por lo que se puede apreciar en las primeras imágenes, se trata de un producto innovador y con la autoconsciencia como base. Disponible desde el 4 de mayo.

*BILL NYE SAVES THE WORLD (Tercera temporada)

Bill Nye está de vuelta. El denominado "comunicador de la ciencia", anfitrión de programas televisivos e ingeniero mecánico que alcanzó el reconocimiento gracias a su popular programa para chicos de CBS, Bill Nye the Science Guy, regresa con la tercera temporada de Bill Nye Saves the World. El ciclo relaciona con fluidez el mundo de la ciencia con el de la política, la cultura pop, el medioambiente y la medicina, al tiempo que refuta mitos y alegatos científicos. Por otro lado, Nye se rodea de un equipo con compañeros que provienen de diferentes ámbitos, como la modelo Karlie Kloss y el comediante Nazeem Hussain. La tercera temporada constará de seis episodios y Nye la definió como superior a las anteriores. "En televisión se ve todo tal cual es, advertís si cualquier integrante del panel es genuino, y esa sinceridad es el motivo por el cual miramos y admiramos a un buen actor. [En este programa] te encontrás con expertos en ciencia que son muy apasionados por su trabajo, y éso se percibe inmediatamente",declaró Nye respecto a la producción que comanda . Disponible desde el 11 de mayo.

*VERSAILLES (Segunda temporada)

La segunda temporada de la serie franco-canadiense - que muestra la construcción del Palacio de Versalles en pleno reinado de Luis XIV - creada por Simon Mirren y David Wolstencroft estará disponible a partir de mediados de mayo, con sus diez adictivos episodios. George Blagden se pone en la piel del rey francés que busca enaltecer su figura, con la construcción del palacio como símbolo máximo de ésto. Asimismo, el drama también expande la mirada y muestra la relación del monarca con su hermano Felipe I (Alexander Vlahos) y el funcionamiento general de la Corte. En una entrevista con Collider, Blagden aludió a la química que tiene con Vlahos, su partenaire en la mayoría de las secuencias. "En la primera semana ya instintivamente sabía si una escena iba a funcionar sin demasiada charla previa al rodaje, y éso es muy inusual. No teníamos que pasar horas poniendo en marcha una secuencia para que ésta resulte auténtica, y en la segunda temporada llegábamos en el día y decíamos '¡Esto va a ser genial!'", expresó el protagonista del drama histórico cuya tercera temporada será la última. Disponible desde el 16 de mayo.

*MOB PSYCHO 100 (Primera temporada)

Mob Psycho 100 es la versión live action del webmanga del artista ONE - quien alcanzó reconocimiento gracias a su historieta One Punch Man - que salió a la luz en 2012 y que fue adaptado cuatro años más tarde en una serie animada. En este caso, Netflix estrena otra relectura de dicha obra gráfica, centrada en Shigeo Kageyama, un joven que tiene habilidades psíquicas que en primera instancia intenta disimular, pero que eventualmente lo involucrarán en situaciones peligrosas. Sin embargo, nuestro protagonista advertirá que es precisamente el manejo inteligente de sus poderes lo que terminará contribuyendo para hacer del mundo un lugar mejor, ante la amenaza de lo sobrenatural. Mob Psycho 100 está protagonizada por Tatsuomi Hamada, Kazuki Namioka y Yûki Yoda. Disponible desde el 22 de mayo.

*FAUDA (Segunda temporada)

La producción israelí de doce capítulos fue concebida por Lior Raz y Avi Issacharoff con sus experiencias personales como base. Los creadores de este atrapante thriller se basaron en los acontecimientos vividos en el servicio militar de la Unidad Duvdevan de las Fuerzas de Defensa de Israel para darle mayor veracidad al relato. Fauda tiene como protagonista a Doron (Lior Raz), un comandante que junto a un especializado equipo trabaja incansablemente para atrapar a un terrorista al que se lo conoce con el apodo "El pantera". Ése es tan solo el puntapié de esta serie que se estrenó en Israel hace tres años y que fue un rotundo éxito. Fauda obtuvo seis galardones otorgados por los premios de la academia israelí, incluyendo el de mejor drama. Disponible desde el 24 de mayo.

*UNBREAKABLE KIMMY SCHMIDT (Cuarta temporada)

Atención, fanáticos de Unbreakable Kimmy Schmidt. La serie creada por Tina Fey y Robert Carlock estará de vuelta con su cuarta temporada a partir del 30 de mayo, pero con una salvedad: solo se estrenarán los primeros seis episodios de los trece totales. Asimismo, poco se ha revelado acerca de qué acontecerá en la vida de Kimmy (Ellie Kemper) en esta oportunidad, si bien Carlock dio algunos detalles a la publicación The Hollywood Reporter, donde reveló que la sitcom abordará tópicos de urgencia . "Nuestros personajes no están al día de lo que pasa exactamente en el mundo por varias razones, pero [el movimiento Me Too] sí estará muy presente, especialmente en la primera mitad de la temporada (...) nuestra serie no se relaciona necesariamente con el mundo real, pero definitivamente [el tema del acoso] estará en ella", adelantó su co-creador, añadiendo que la cuarta temporada retomará el espíritu de la primera y que contará con más números musicales, en los que indudablemente se lucirá el enorme Tituss Burgess. Disponible desde el 30 de mayo.