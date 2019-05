Un documental que viene con mucho ruido, El caso Alcàsser, sobre la violación y el asesinato de tres adolescentes en 1992 que cambió para siempre a España. Las nuevas temporadas de Black Mirror (5ta temporada de la serie distópica por excelencia -que muestra un escenario futuro nada amigable para la condición humana, con la participación de Miley Cirus) y Dark (2da temporada, 8 episodios ambientados en gran parte en el año 2052). El paquete completo de Glee, la famosa comedia musical juvenil, a 10 años del estreno de su primera temporada; y por el insistente pedido de los suscriptores. Y en materia de animé, sector cada vez más demandado, la adaptación de la popular serie de mangas posapocalípticos escritos e ilustrados por Yumi Tamura, 7Seeds. Esto sin contar una artillería de películas de producción propia, que el año que viene podrían volver a sonar en los festivales internacionales del séptimo arte y -si pasan por las grandes pantallas antes- también en los Oscar; como I am a mother, Elisa y Marcela, Criminales en el mar, Cenicienta pop, entre otros. Bueno, Netlfix se armó hasta los dientes para que sus devotos usuarios pasen un invierno cobijados en casa, pero muy entretenidos, disfrutando de una programación colmada de novedades y secuelas.



Convertida en la plataforma de streaming de mayor peso, la oferta es variada. Aquí algunos de los títulos más importantes del mes:

SERIES

Sábado 1 de junio: Los 100, 5. 5: Black Mirror 5, Happy! 2. Viernes 7: Designated Survivor 3, 3 % 3, Historias de San Francisco. Sábado 8: Billions 4. Viernes 21: Dark 2, Sr. Iglesias, Bolívar: Una lucha admirable y The Confession Tapes 2. Domingo 30: Glee (foto), 1 a 6.

PELÍCULAS

Sábado 1: Ghost, la sombra del amor. Bones: El ángel de la oscuridad. Yo soy Sam. Oh, Ramona!. Cazafantasmas. Viernes 7: Elisa y Marcela (foto). Lunes 10: La chica del tren, El bebé de Bridget Jones. Viernes 14: Las herederas, Misterio a bordo. Miércoles 19: Beats. Viernes 28: Shaft, La vigilante del futuro: Ghost in the Shell. Domingo 30: xXx Reactivado.

DOCUMENTALES

Viernes 7: The Chef Show, The Black Godfather. Martes 11: Rolling Thunder Revue: A Bob Dylan Story by Martin Scorsese. Miércoles 12: Jo Koy: Comin' In Hot. Viernes 14: El caso Alcàsser (foto). Miércoles 18: Bob Lazar: Area 51 & Flying Saucers. Jueves 19: Al filo de la democracia. Jueves 27: Daniel Sosa: Maleducado

INFANTILES

Lunes 3: Los vigilantes de Malibú: La serie. Viernes 7: Supermonstruos: Mascotas monstruosas y Pachamama (foto). Sábado 15:Annie. Viernes 21: GO! Vive a tu manera: Temporada 2. Viernes 28: Motown Magic: Temporada 2

ANIME

Jueves 13 de junio: Kakegurui xx. Viernes 14: Aggretsuko: Temporada 2. Viernes 21: Evangelion: Death y The End of Evangelion. Lunes 24: El bosque del piano: Temporada 2. Viernes 28: 7Seeds (foto).