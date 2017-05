Luego de un misterioso viaje a Europa, Nicole Neumann regresó a la Argentina y si bien eludió a la prensa en su arribo al Aeropuerto Internacional de Ezeiza, tardó 24 horas para dar explicaciones públicas de su separación con Fabián Cubero y de su actual situación sentimental. Fue en "Nosotros a la mañana" (El Trece) y, luego, en su cuenta de Instagram, en donde blanqueó la ruptura.

Por la mañana, en el programa que conduce Fabián Doman la rubia desmintió el rumor de un supuesto affaire con Pablo Cosentino. Además, a través de un mensaje de texto explicó el motivo de su viaje a Europa: "El pasaje me lo pagó mi papá. Es cierto que pasé un día por Milán y después seguí a Estocolmo. Mi papá me invitó porque me vio mal por la separación y quiso que estuviera con él".

En un día de aclaraciones, la modelo también aprovechó las redes sociales para hacer un fuerte descargo y publicar algunas frases elocuentes en torno al duro momento amoroso que está atravesando. "Nos vimos forzados a adelantar la charla con nuestras hijas y a mantenerlas al margen del mundo de los grandes, donde se dicen tantas cosas sin medir nada: especulaciones y confirmaciones", fue una de las cosas que manifestó Nicole desde su cuenta de Instagram.

Desde octubre del año pasado, la rubia y el futbolista de Vélez intentan salvar la relación, pero la separación fue inevitable. Fue Cubero, el último martes quien confirmó el fin del matrimonio con la madre de sus tres hijas: Indiana (8), Allegra (4) y Sienna (2). "Con Nicole hace ya casi un mes que estamos separados. Lo que pasa es que todavía no hablamos con las nenas y por eso mantenemos esto lo más reservado posible...".

El descargo de Nicole tras su separación de Cubero:

"Las parejas son un mundo que no puede ir gritándose a cada paso. Cada cual tiene sus tiempos para tomar decisiones, para hablar (puertas adentro) y, más que nada, para cuidar la integridad de sus hijos. Eso es lo único que nos importa en este momento como mamá y papá. Nos vimos forzados a adelantar la charla con nuestras hijas y a mantenerlas al margen del mundo de los grandes, donde se dicen tantas cosas sin medir nada: especulaciones y confirmaciones. Se juzga y se señala. Están haciendo de un momento que ya venía con mucho dolor, hace meses, una bomba que nos explotó en la cara con más fuerza aún. Nosotros como familia, a pesar de estar separados hace un mes, estamos muy UNIDOS. Por favor, traten de respetar. Gracias".