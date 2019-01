Una eterna rivalidad volvió a quedar en evidencia luego de los resultados del Pre Cosquín el fin de semana pasado, cuando se consagró campeón de malambo La Huella, conjunto integrado por bailarines mendocinos que representó a San Juan. Hubo felicitaciones de ambos lados, pero en las redes también se respiró esta pugna sobre qué provincia debía celebrar el título, que el combo dedicó a Cuyo. El octeto llegó a representar a San Juan tras ganar el selectivo local con todas las de la ley, porque el reglamento de este certamen de nuevos valores es abierto y permite que los artistas puedan concursar en cualquier sede. Este punto es aprovechado por muchos valores de distintas provincias que llegan a San Juan con la esperanza de obtener su pase a Cosquín; la mayoría de Mendoza quizás por cercanía, pero también de otras latitudes, incluso del norte. Y que el Gobierno provincial sea uno de los pocos -sino el único- que se hace cargo de todos los gastos de su delegación, es sin dudas -si no la única- una de las principales razones.



Desde hace tiempo esa participación foránea deja un sabor amargo entre los concursantes locales, una queja sotto voce que finalmente encontró eco en esferas gubernamentales. Consultado por DIARIO DE CUYO, el secretario de Cultura, Mario Zaguirre, confirmó que acaban de hacer una presentación ante la Comisión organizadora del Festival Nacional de Folclore de Cosquín para que se modifique el reglamento del Pre Cosquín, buscando que en cada sede puedan inscribirse sólo los artistas de la provincia a la que dicha sede pertenece, es decir, y por consiguiente, que la delegación provincial esté integrada únicamente por artistas sanjuaninos.



El funcionario no negó el malestar por la avanzada artística de otros lugares, aunque no dejó de felicitar al conjunto de malambo ganador, destacando el rol del sanjuanino Juan Peletier como preparador y acompañante musical. "Estamos orgullosos, es bueno para todos", dijo.





-¿Qué piensa de la rivalidad que reflotó el triunfo de La huella, sobre la participación foránea en el preselectivo local?

- San Juan es la única provincia que manda sus delegaciones a Cosquín con todo pago, viaje, estadía... todo. (NdR: el funcionario dijo no recordar cuál es el monto aproximado destinado a tal fin)... Obviamente les conviene presentarse acá, no hemos podido hacer nada al respecto. Uno dice "¡Pero, pucha! vienen de otras provincias, por ahí encima nos ganan y gozan de nuestros beneficios"; pero es que el reglamento de Cosquín lo permite, lo establece así, no podríamos oponernos. Por eso hemos hablado de este tema y en principio sería modificado para el año que viene, de modo que cada provincia lleve delegaciones de la misma provincia.



-¿Quién pidió el cambio?

-Nosotros pedimos el cambio en beneficio de nuestros artistas, para que la delegación siempre esté compuesta por artistas sanjuaninos. Ha venido hasta gente de Salta a presentarse y a los artistas sanjuaninos les daba un poco de rabia y con razón... Decían "competimos, somos de esta provincia y resulta que el Gobierno termina pagándoles viaje, estadía y todo a artistas de otro lado".



-¿Cree que prosperará el cambio de reglamento?

-Me da la impresión que sí porque han entendido que no es justo que San Juan se haga cargo de artistas que no son sanjuaninos.



- ¿Como gobierno les pesaba tener que llevar artistas de otras provincias bajo el cartel de San Juan?

- Y, bueno... de alguna manera sí, como gobierno y como artista, ya que yo nunca me he alejado de esta esencia de sentirme también artista y obviamente que molesta un poco. De todas maneras somos un país federal.

"Si logramos que Cosquín cambie esta reglamentación y deban inscribirse en San Juan solamente sanjuaninos, será mucho mejor".

- ¿Cómo cree que tomarán el cambio quienes aprovechaban este beneficio?

- Creo que no será de su agrado, pero entenderán y aceptarán. No hay argumento posible en contra.



- Más allá del reglamento, el jurado de Pre Cosquín elige de acuerdo al talento...

- Mirá, yo ahí tengo mis opiniones. Por supuesto que los jurados eligen por talento, pero son jurados técnicos, a veces quienes ganan por la decisión de un jurado no son los que después popularmente tienen éxito. Una cosa es el aspecto absolutamente técnico, otra la veta popular. Hay una cuestión que no se enseña y no hay cómo cambiarla, es el carisma, lo carismático que el artista es con el público... En España ha pasado con ese cantor que ganó un concurso famoso de todo el mundo y él nunca pudo ir para adelante, el que salió segundo, Alex Ubago, él fue el que popularmente triunfó...



- Pero en el preselectivo local ¿por qué no eligen a los sanjuaninos, es una cuestión de talento?

- Sí, sí, claro... bueno, tener cinco finalistas (este año) no es casualidad, es decir , no solamente fue el malambo. Jonatan Vera con su trío de guitarras también llegó a la final, y otros sanjuaninos más... Es como en el Mundial de Fútbol , perdemos la final y no servimos para nada... no es así.



- Con pocos ganadores de Pre Cosquín en el último tiempo, ¿evalúan continuar el apoyo económico?

- Yo creo que sí porque si en un año, dos o tres, no tenemos premios importantes y aflojamos en lo otro, estamos ayudando a enterrarnos más. Me parece que la provincia tiene que seguir apoyando esta cuestión y si logramos que Cosquín cambie esta reglamentación y deban inscribirse en San Juan solamente sanjuaninos, será mucho mejor. Hay que seguir apoyando, hay años que son así, algunos que estamos muy bien, otros menos. También hay artistas muy buenos que no se presentan porque no les gusta concursar, hay muchas cosas a tener en cuenta. Pero San Juan siempre ha sido una provincia de la que han surgido talentos. Bueno, el dúo Minguez-Barboza fue importante en todo Cuyo y en otras provincias; y está mal que lo diga, pero Inti Huama también lo fue (NdeR: ambos grupos representaron a la provincia en la Plaza Próspero Molina en sus épocas de oro).



- Pero estamos hablando de una generación distinta... de los últimos años.

- Bueno, sí, pero hay artistas. Labriegos es un conjunto que viene fuerte, hay muchos solistas muy buenos también. No es fácil esto, el camino artístico es largo y es difícil. Esto lo tiene que entender la juventud.



- ¿Nota alguna evolución en el desempeño de los concursantes?

- Lo que ha cambiado es que empieza a crecer el folclore de nuevo. Hay artistas como Labriegos, el Diablito Martínez, por nombrar algunos, que están renovándose y están apareciendo con nuestro folclore. Estábamos en un pozo profundo, sobre todo el folclore cuyano. Los artistas sanjuaninos tienen que investigar sobre nuestro folclore, no se puede decir "no me gusta" sin saber... de Buenaventura Luna terminamos cantando siempre Vallecito o Zamba de las Tolderías, cuando hay otros temas. ¿Cuántos artistas sanjuaninos cantan folclore norteño? No sirve. Qué quiere escuchar la gente cuando presentan a "tal" de San Juan? ¿Quieren escuchar una zamba o un carnavalito? No es así, tienen que investigar sobre nuestro folclore, tienen que aprender.