Omega en la inauguración del Parque Lineal de Caucete, el 25 de febrero. Antes del entredicho con el intendente Julián Gil.

"Hemos pasado un momento terrible, no queríamos creer, pero nos dijeron 'mientras yo esté, ustedes no tocan nunca más en Caucete'", dijo el cantante de Omega, Hugo Flores, al público que los aplaudía en la Unión Deportiva Caucetera, donde el domingo fue el lanzamiento de campaña de la precandidata a intendente del frente Todos, Romina Rosas. La revelación del grupo fue suficiente para que se multiplicarán en las redes los mensajes de apoyo a la banda cuartetera. Ayer en su edición digital, DIARIO DE CUYO incluso publicó el video donde se puede ver el final del concierto y lo que dice Flores, que sin nombrarlo se refiere al actual intendente Julián Gil.



Mientras Gil negó todo y trató a los Omega como sus amigos (ver aparte), el mánager del grupo, Alejandro Flores, ratificó a este diario que el intercambio de mensajes por Whastapp con el intendente existió y que tiene la conversación guardada. Flores aseguró que no tienen "color político" y se mostró sorprendido por haber sido víctimas de lo que consideraron una amenaza.



"Le dije que íbamos a trabajar. Entre palabras que iban y venían, me dijo: 'Ustedes por cinco años no van a pisar más Caucete', como diciendo 'tengo ganada la elección'. Le dije que si era así lo aceptaríamos", contó el mánager que además dejó en claro que actúan donde los contratan. "Tenemos mucho que pagar, no le podemos decir que no a nadie, pero no nos vamos a poner la remera de nadie, nosotros hacemos música, no hacemos política", expresó.



Flores recordó que hasta la actuación en la inauguración del Parque Lineal de Caucete el pasado 25 de febrero, llevaban un año sin actuar en el departamento contratados por el municipio, ya que la gestión municipal había comenzado a convocar a Luis Galleti, excantante de Omega. "Nos dejó de contratar a nosotros por contratarlo a él y yo en ningún momento le mandé un mensaje diciéndole 'mirá si lo empezás a llevar a él a nosotros no nos llevás más'. No, todo el mundo tiene derecho a trabajar, es la gente la que decide", sostuvo el artista.



"Me dicen que él (Gil) es así, de amenazar, de hacer estas cosas, a nosotros es la primera vez que nos pasa, que alguien nos amenace como él. Nos da bronca, él sabe que Omega tiene llegada a la gente, que si nosotros nos bajamos del espectáculo era beneficioso para él, no para nosotros. Yo a él, ni a nadie, le digo cómo trabajar, entonces no vamos a permitir que nos digan dónde actuar. Eso le expliqué en los mensajes, que yo no me pongo la remera de ella ni de él; que pagamos luz, alquiler, publicidad y atrás mío hay 19 familias. Él me dijo: 'Políticamente estás en contra mía'", relató el mánager.



Desde la banda temen que este entredicho sea suficiente como para no volver a actuar al departamento por un tiempo y por eso consideraron oportuno compartir con el público esa conversación privada -que ahora Gil niega-, para salvar su honor ante un posible veto, explicarles que no era un desprecio al pueblo caucetero sino una ausencia obligada.



"El miedo nuestro es no volver. Él tiene todo el poder para hacerlo. Quisimos cubrirnos, contarle a la gente que si de aquí en adelante no vamos más, no es porque no queremos; no queremos que piensen que se nos subieron los humos. Caucete nos ama, nos hemos ganado a la gente del departamento trabajando día a día".



Aunque no sabe qué pueda suceder de ahora en más, o si el intendente lo llamará para pedirle disculpas, Alejandro Flores quiso dejar el nombre de la banda en alto, reiterando que nunca antes habían tenido ningún conflicto en las dos décadas de trayectoria. "Omega tiene una conducta intachable. Nunca tuvimos problemas con mujeres, alcohol, drogas o peleas; siempre hemos hecho música respetando a todo el mundo, por eso estamos mal", dijo Flores, que no dudó en remarcar que también tienen miedo por las represalias que podrían sufrir de parte del intendente. "Dios quiera que no pasé más y se corte acá", concluyó.

Julián Gil. Intendente de Caucete

"Nunca amenacé a nadie, no tengo porque hacerlo"



-¿Qué pasó con Omega?



-No entiendo porque hacen política de esa manera, desde el municipio se les dio actuaciones desde 2016 en la Fiesta Nacional de la Uva y el Vino, se les dio apoyo para grabaciones publicidades, varias actuaciones... incluso estuvieron el lunes 25 de febrero en la inauguración del Parque Libertadores de América donde hablaron maravillas de la gestión municipal. Pienso que son músicos, que ellos trabajan con quienes los contratan y nada más. No tengo nada en absoluto en contra de ellos, es más yo los considero mis amigos por eso tengo contacto directo con ellos y lo pienso seguir teniendo.



-¿Se siente traicionado por ellos?



-No para nada son artistas y van donde los contratan. Y política hacen los precandidatos.



-¿Es cierto que usted le dijo a Flores que no actuarían más en Caucete?



-No es así



-¿Cómo es?



No tengo porque explicar sobre cosas que no existen. Yo aparte de ser intendente soy un artista y estuve actuando en la Fiesta Nacional del Sol, agradeciendo a la Ministro y al Gobernador como corresponde. Esto es un armado político, la banda quedó en el medio y que no tengo ningún problema con la banda ni con el sector político tampoco.



-Pero ¿es o no cierto que los amenazó con no tocar en cinco años?



Nunca amenacé a nadie, no tengo porque hacerlo. No es mi estilo.



-¿Hablo con Flores o no sobre ese concierto?



- Siempre hablo con él desde el año 2016, tengo los chats. No existe ninguna amenaza. No entiendo por qué dicen cosas que no son.



-¿Le ha pedido o le pedirá explicaciones?



No hablé con él todavía, se que ellos no tienen nada que ver con esto.



-Pero ellos lo contaron... ¿le enoja que sus amigos estén en el acto de un rival?



-No para nada, no tiene nada que ver la gente los fue a ver a ellos, o a la precandidata. Incluso mucha gente seguidores míos estuvieron allí por las bandas que actuaron porque les gusta lo que hacen.



-¿Por que dirían ellos que usted estaba amenzándolos con no tocar?



-No puedo contestar cosas que no sé.