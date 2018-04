Sinfonía Toronto. La agrupación canadiense creada por Nurhan Arman desplegará su talento en el Auditorio Juan Victoria.

Primera fecha argentina luego de su actuación de Perú, antes de tocar en Córdoba, Rosario y Buenos Aires; San Juan tendrá la oportunidad de escuchar, el jueves próximo, a una de las agrupaciones más prestigiosas: La Sinfonía Toronto, que tendrá a su cargo la apertura de temporada 2018 de Mozarteum San Juan. Pero no sólo eso, ya que la prestigiosa agrupación dirigida por Nurhan Arman llegará acompañada de un ícono del clarinete: Julian Milkins. Fanfare for Canada, de Chan Ka Nin; Divertimento K.138, de Mozart; Dance to Earth, de Mozetich; Clarinet Quintet (versión orquestal de Arman), de Weber; Serenade, de Dvorak; Brasiliana Nº 1 (basada en música de Jobim), de Levkovich; y Promenade, de Gershwin, es el repertorio que desplegarán en el Auditorio Juan Victoria, para beneplácito de los melómanos locales.

El dato

Sinfonía Toronto-Milkins. Jueves 19 de abril. 21,30 hs. Auditorio J. Victoria. Entradas $400 y $300 (juvenil y estudiantes de la Escuela de Música) en oficina de Mozarteum del Banco San Juan, de 9 a 12.30 y de 17 a 20. Y jueves por la mañana en la oficina, y desde las 17.30 en el Auditorio.

Virtuoso y versátil, esas son dos de las características que los especialistas destacan de Milkins, el canadiense entrenado en la Julliard, que ha deslumbrado en los tres continentes tanto como solista, músico de cámara, recitalista y clarinetista de jazz; de quien Nezavisimaya Gazeta, de Moscú, dijo: "¡Simplemente el mejor clarinetista del mundo!"; y a quien también han llamado "El Rey del Crossover". Pero si hay un dato en su CV que llama la atención a los entendidos, es que fue el único alumno que tuvo una leyenda del jazz: Benjamin "Benny" Goodman, el "Rey del swing" fallecido en 1986, para quien escribieron icónicos compositores como Aaron Copland, Béla Bartók, Paul Hindemith y Malcom Arnold. Milkins -quien promueve la música contemporánea, que ha sido musa de varios compositores como Moravetz, Tichtchenko y Weinberg, entre otros; y está dedicado a ampliar el repertorio para su instrumento- colaboró además con un antiguo compañero de Goodman, el pianista Dick Hyman, quien transcribió varios clásicos de la época dorada del jazz para él.

El talentoso clarinetista Julian Milkins.

Por su parte, la orquesta de cámara creada -en 1998- y dirigida por Arman, ha ganado renombre no sólo en su país de origen, Canadá, sino también en el mundo, aclamada como "World-Class Ensemble". Está integrada por trece virtuosas cuerdas y como dato curioso vale contar que tocan de pie, siguiendo la tradición de los grandes grupos de cámara europeos.