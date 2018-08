Cuarteto de Nos regresa a San Juan con su Apocalipsis Zombi y los grandes hits, en un repertorio explosivo y variado para el gusto de los fans locales. Roberto Musso, el cantante y guitarrista, habló con DIARIO DE CUYO sobre el momento artístico que tiene el grupo y la química existente con los sanjuaninos.



- ¿Qué lo convierte a San Juan en plaza favorita de sus giras?



- A San Juan, desde siempre vamos. Nos llama la atención siempre la convocatoria que logramos con los años. Hace diez años que nos apoyan. Es un lugar que siempre nos recibe divino con los brazos abiertos.



- ¿Que sería lo especial que tienen para enganchar a los sanjuaninos?



- Me parece que es la originalidad que tenemos en las letras de las canciones que no lo veo en otras bandas tan claro. Además, musicalmente nos gusta mucho fusionar. No somos fundamentalistas del rock. Tomamos cosas de otros géneros, que vayan aportando artísticamente a la canción. Llegamos a un público diverso y que abarca varias generaciones.



- Ganan terreno por Latinoamérica, ¿esto plantea nuevos desafíos?



- Sí, porque nos propusimos eso como objetivo. Estamos viendo los frutos, en estos años vamos por México, Colombia, Perú, Ecuador, Chile, Bolivia y eso fue una inversión de la propia banda, con todos los costos que eso implica. De hecho, venimos de España; tuvimos un buen recibimiento en Madrid y en Barcelona, estuvo muy bueno eso. A veces nos sentimos embajadores culturales de Uruguay. Agradecidos del destino que la música nos permite recorrer un montón de ciudades. Nos agranda el abanico cultural, al sur no lo cambiamos por nada. Pero creo que Latinoamérica tiene un poder increíble.



- En Apocalipsis Zombi, ¿cómo se despegan de los trabajos anteriores?



- En el ADN de la banda está no repetirse. Eso se plasma en el show, con una variedad de estilos, de emociones y sentimientos, que enriquecen el repertorio, la gente lo ve como una catarsis emocional interesante. No tenemos mesetas, sino que los llevamos dentro de una montaña rusa, y en cada disco está esa búsqueda de nuevas sonoridades, con nuevos relatos y personajes desde ópticas diferentes.



- ¿La nube del éxito los hace correr de su eje y olvidar de dónde vienen?



- Somos conscientes de eso. En el caso del Cuarteto, todo fue paulatino, ha sido algo que los premios, la repercusión, la cantidad de seguidores, eso no vino de un día a otro. Que, por lo general, cuando ocurre eso, como viene rápido, rápido se va. De apoco y en ascenso y con mucho trabajo, nadie nos regaló nada en ningún aspecto. Tenemos muy claro el rol de cada uno en la banda, eso es fundamental para un grupo humano. El hecho de ser compañeros, conocernos desde pibes, saber separar lo artístico y lo personal eso ha ayudado a que nos mantengamos con el tiempo. A nivel artístico y personal, estamos en el mejor momento.



- ¿Cuál ha sido el derecho de piso que tuvieron que pagar?



- El derecho de piso está muy establecido en Uruguay y en Argentina. Tantos años de carrera y que la gente reconozca lo que hacemos y nos dé sus muestras de afecto, nos da la señal que vamos por buen camino. Para nosotros fue lo diferente, cantar cosas que no era estándar, ni establecido en el mainstream, no comunes, a la larga fue nuestro derecho de piso, pero también nuestra carta de presentación y nuestro sello distintivo. Eso movió los pilares de las emociones de la gente. Esto nos permitió sobrevivir.



- Como músico, ¿qué mirada tenés acerca de la realidad en la región?



- Estamos en un momento en Uruguay con políticas interesantes, nunca nadie se pondrá de acuerdo en política, lo veo estable y conciencia democrática profunda, independientemente de los avatares y de los vientos políticos por donde soplen. Hubo un avance en conseguir derechos importantes como la despenalización del aborto, el matrimonio igualitario, la legalización del consumo y cultivo de la marihuana, son políticas pioneras. Bueno sí, mucha gente no está de acuerdo con medidas económicas. Pero se puso en el parlamento sin tabúes.



- Desde el otro lado del río, con la discusión sobre la interrupción voluntaria del embarazo, ¿cómo vieron la definición?



- Acá cuando se hizo el debate, respetándose los derechos de los demás en un tema muy sensible, personalmente me pareció que los resultados que se dieron aquí fueron satisfactorios. Descendió mucho la mortalidad infantil y en especial los embarazos adolescentes no deseados de acuerdo a las estadísticas. Esto no es poca cosa.



- ¿En el aspecto cultural hubo otros avances?



- Bueno lo que siempre queda rezagado en cualquier agenda, sea de derecha o de izquierda, es la actividad cultural. Hay poco apoyo a la música alternativa y al rock, desde el ámbito oficial. Tampoco hemos intentado mucho tratar el asunto, ni siquiera somos de hacer lobby. Todavía nos falta mejorar en ese aspecto.









DATO

Cuarteto de Nos en San Juan. Presenta su "Apocalipsis Zombi", el nuevo disco y grandes éxitos. A las 22, el 23 de agosto en Renatto (Libertador 1346 oeste). Entradas desde $500 en masticket.com / Anticipadas en John Fooos, Nevada, Il Pilonte, Farmacia del Patio Alvear. Las primeras 100 valen $450.