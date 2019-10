Un regreso buscado y pensado. Charly y Zeta vienen hace dos años movilizados en este tributo a Soda Stereo. Contará con una enorme puesta escénica según comentaron los productores.



Ayer, con un sorpresivo anuncio en su cuenta oficial de Twitter, los ex Soda alegrarona miles de fans, que se desayunaron con la buena nueva. Con un video y un manifiesto, Charly Alberti y Zeta Bosio anunciaron el reencuentro más esperado por toda Latinoamérica: Soda Stereo volverá a sonar en vivo. No se trata de un regreso permanente, explicaron, sino una gira-homenaje que evocará lo mejor de toda una trayectoria musical que compartieron con Gustavo Cerati. Pero no estarán solos, habrá un número importante de celebridades invitadas para la ocasión, desde Chris Martin de Coldplay hasta Benito Cerati. Hasta ahora hay cuatro recitales programados en el 2020: El primero será en Bogotá el 29 de febrero y seguirá el 7 de marzo en Santiago de Chile; el 12 del mismo mes en México y el 21 de marzo en el Campo de polo de Buenos Aires. Pero la agenda está abierta para incorporar más shows de abril en adelante.



"Gustavo es una ausencia presente. Él decía que por más que lo intentemos nunca dejaremos de ser Soda. Y así parece ser. Lo somos, ustedes y nosotros. No somos el uno sin el otro. No somos Soda sin él", reza el comunicado con el que Charly y Zeta revelaron en las redes sociales sobre los motivos de hacer el tour, que llevará como título "Gracias Totales". En otras palabras, dijeron que no hay Soda sin Cerati, el baterista y el bajista no plantean como un regreso oficial de la banda, sino como un modo de hacer un gran tributo a la historia del grupo. Entre otros aspectos que tendrá el show, como lo adelantaron los productores de Pop Art, habrá toda una puesta escénica con características teatrales y que está muy inspirada en la performance de The Wall de Pink Floyd.



¿Pero cómo llegaron a esta decisión? La idea nació después de la realización de Sep7imo Día, el espectáculo de Cirque du Soleil en 2017. Desde entonces y casi en secreto, Alberti y Bosio vienen ensayando con dos de los músicos que formaron parte de Soda, Richard Coleman y Fabián "Zorrito" Von Quintiero. En la nómina de invitados (todavía no se precisó quiénes harán presencia física en el escenario), serán Adrián Dárgelos (Babasónicos), Gustavo Santaolalla, Rubén Albarrán (Café Tacvba), Andrea Echeverry (Aterciopelados), León Larregui (Zoé), Mon Laferte, Fernando Ruiz Díaz (Vanthra) y Juanes. El show estará planteado para que haya al menos siete de los vocalistas en cada presentación en vivo y otros aparezcan en video, igual que el propio Gustavo Cerati, con un soporte tecnológico -prometió la producción- que dará la sensación de tenerlo vivo con su canto.



Al respecto, uno de los primeros en generar repercusiones del anuncio fue el propio hijo de Cerati, Benito, que en Twitter escribió: "Espero que sepan que lo mío es por amor".



En el video que difundieron, se los vio volver a la sala de ensayo, tomar sus instrumentos y arrancar con la base de "Hombre al agua". Luego se difundió el texto firmado por los dos músicos, que tras un saludo inicial, dice "¿Por qué? No sabemos. Sucede. Una nueva última vez".



FECHAS Y ENTRADAS

> El viernes 11 se larga la venta general de entradas. Confirmados hasta ahora:

29 de febrero: Bogotá - Estadio El Campin

Bogotá - Estadio El Campin 7 de marzo: Santiago de Chile - Estadio Nacional

Santiago de Chile - Estadio Nacional 12 de marzo: México - Foro Sol

México - Foro Sol 21 de marzo: Buenos Aires - Campo de Polo





