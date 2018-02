Después de exitosas presentaciones que hizo La Beriso por los festivales de este mes y en el Estadio Único de La Plata (diciembre) la banda comandada por Rolo Sartorio vuelve a la provincia invitada para la Fiesta Nacional del Sol que actuará mañana con lo mejor de su repertorio y las canciones de "Pecados Capitales", su reciente producción discográfica. Con mucha franqueza en sus palabras, sin aires de divismo y la serenidad que lo caracteriza, el cantante compartió un mano a mano con DIARIO DE CUYO antes de presenciar como espectador el recital de su colega y amiga Soledad Pastorutti. En la charla -café de por medio- dejó en claro el lugar que ocupa hoy la banda en la escena del rock nacional, con proyección internacional.



- Hace poco se cruzaron con la Sole en Cosquín, ¿qué sintonía musical existe entre ambos?



- Nos conocemos de hace tiempo. Sabemos que nos veremos ahora en San Juan. Ella es una chica muy simpática, charlamos mucho tranquilamente con el mate y Jeremías, su marido que tiene la mejor onda. Cada vez que nos cruzamos, lo mejor que nos puede pasar es intercambiar y darle a la gente que sepa que se puede escuchar, en un mismo show, estilos diferentes y que se mezclen. Sole canta muy bien rock & rol, la pasamos muy lindo en el escenario.



- ¿Considerás una exageración que los rotulen como "la nueva esperanza del rock"?



- Es lo mismo decir que Palermo sea la nueva esperanza de Boca. Estamos instalados hace tiempo, no somos más la esperanza, queremos establecernos, que la banda tenga el lugar que se merece. El público crece, pasan generaciones y no queremos quedar como antiguos, tratamos de estar a la altura de los jóvenes y de la gente que viene siguiéndonos todo este tiempo. Después de tantos años de sacrifico y llegar a lo más alto que podamos.



- Con proyección internacional también...



- Sí, estamos viajando mucho a España, Perú, México, Colombia, Chile y Uruguay. Recibimos las mejores devoluciones. No sólo del público, sino también de los artistas locales con otros estilos musicales. Afuera no nos comparan con nadie, al que no le gusta sólo observa, al que le gusta disfruta. Es variado lo que se escucha. La sorpresa para nosotros fue Bronco, son los "Stones" mexicanos. España tiene un cancionero con artistas más parecidos al nuestro, nos hacen sentir a gusto y cómodos. Obviamente, que asentarse allá llevará tiempo, de a poco, generaremos expectativas.



- ¿Existe fórmula para componer nuevas canciones?



- La verdad que no la tengo. Son esos días que me levanto y sé que hoy compondré una canción, es seguro que lo haré pero no el por qué. Soy de hacerlo a la madrugada, la noche me inspira y un ambiente tranquilo y en silencio. En realidad busco no molestar ni joder a mi familia. Les digo "muchachos voy a componer" y me guardo en otra parte de la casa, en el verano voy al patio y por ahí los vecinos me dicen "te escuchamos gritar" (risas).



- ¿Te angustiás mucho cuando aparecen momentos de vacío creativo?



- Siempre me pasa. Puedo estar 8 meses sin lograr nada y se me agotan las ideas. Pero en otro momento vienen con mucha energía las canciones. Me ocurrió en todos los discos y ruego que vengan rápido. Pero no busco nada en particular. Si la letra me gusta cómo suena, pienso que le gustará a la gente. Porque también soy espectador como ellos.



- ¿Qué harías si llega el momento de tener que colgar la guitarra?



- Nunca lo haré. Prefiero terminar tocando para diez personas en los bares. Nunca dejaré la música, me sentiría muy raro si no toco. Seguiré hasta donde el cuero dé.



- ¿Qué te moviliza interpretar con Víctor Heredia el tema "Sobreviviendo"?



- Es una canción muy argentina, no hay pueblo que se resista a cantarla. Habla de nosotros. Nos identifica como pueblo, es muy bonita. Aunque tenga varios años, si la cantás hoy es muy actual.



- ¿Cómo te parás ante la realidad social desde tu rol como músico?



- Somos una banda cancionera, podemos cantar al amor, a cosas personales, a muchos sentimientos, a las pérdidas y podemos tocar canciones de protesta, pero no somos una banda de protesta. Lo que hacemos es sincero; lo que cantamos, lo vivimos igual, esto la gente se da cuenta. Nuestra bandera es la canción, no otra cosa.



- ¿Qué conexión especial tienen con el público sanjuanino?



- Recuerdo que los primeros recitales en San Juan fueron para 300 personas, nos acompañaban en un momento en que no éramos tan conocidos. Sé que los sanjuaninos son fieles y lo siguen siendo. Crecen cada vez más como nosotros. Aquí venimos y nos sentimos como en casa.



- ¿Con qué colega te gustaría tener algún encuentro en privado?



- Me encantaría poder estar unas horas con Joaquín Sabina, un piano, una guitarra acústica y aprovecharlo entero, cantar con él "El Boulevard de los Sueños Rotos", es tan linda que me daría ese sueño con él. A Sabina lo descubrí tarde, escuché su último disco y me fascinó saber el camino que hizo atrás y sería grandioso aprender de él. Al lado suyo termino llorando de emoción.



La Beriso. El show es mañana miércoles a partir de las 21 en el escenario mayor del Parque de Mayo. Entradas generales $50, pueden conseguirse en boletería del Teatro Sarmiento y preferenciales a $200 en boletería del Teatro del Bicentenario.