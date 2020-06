Hija de Alejandro Romay, "el Zar de la televisión argentina", Mirta creció rodeada de espectáculos artísticos. Y esas experiencias sumadas a su pasiones confluyeron en Teatrix, la primera plataforma de teatro online en HD del país, a través de la cual el público puede ver, en cualquier dispositivo y por una cuota mensual, grandes títulos y artistas nacionales, y también internacionales. Parte de ese catálogo es "Mucho", que el viernes llegará a Cuyo en gira digital (ver aparte), modalidad que incorporó Teatrix y con muy buenos resultados. Desde Buenos Aires, Mirta Romay habló con DIARIO DE CUYO del crecimiento de la plataforma que cumple cinco años y también de esta tournée virtual.





- Teatrix está transitando su quinto aniversario y con motivos para celebrar...

- La verdad que veníamos trabajando mucho y muy bien, pero sí, el encierro hizo que más gente descubriera el teatro. Vivo un crecimiento feroz en esta situación particular, que en los primeros días del coronavirus fue de un 80% y ya estamos en un 300%; y firmando con cinco países para que las obras argentinas se vean allá y traer material de cada uno de ellos... Y bueno, eso lo permitió la gente encerrada y sobre todo con más tiempo, porque no es sólo que entró más gente, sino que además la gente ve más obras. De pronto el tiempo apareció y la gente eligió el teatro; y me agrada mucho que hayamos ganado una partida tan interesante, porque nuestro competidor es Netflix, ¿eh?, que haya un sector que eligió esto, está bueno. Para nosotros fue un crecimiento muy interesante además, porque permite que la comunidad teatral y el público no pierdan el contacto.



- Lejos de competir con el teatro presencial, le abrió otro camino, más aún en la era digital...

- Y de hecho se notó en este momento, porque permite a mucha gente que está en cualquier parte de la Argentina ver el teatro que se produce en Buenos Aires, sea de la calle Corrientes o del off , y también internacional. Ese plus se empezó a valorar mucho más ahora, los productores entendieron que no es una competencia, sino una nueva ventana; y ya perciben que en el mediano tiempo ambos formatos van a convivir. Y también permite a más gente acceder, porque el precio de la entrada virtual es distinto a la del presencial...



- Y logra que una obra no muera al bajar del escenario, con todo lo que cuesta montarla...

- Tal cual, y es uno de los motivos que me llevó a hacer esto. Yo veía el enorme esfuerzo que demandaba desde todo punto de vista el montaje de una obra y de pronto se baja el telón y nunca más. Fijate que hay obras muy buenas que estuvieron poco tiempo en cartel por distintas razones y son muy valoradas en Teatrix. Llevadas a otro público, en otro formato y con otro costo, le permite sobrevivir y muy bien. Y tenés también casos como una obra que filmé al comienzo, La casa de Bernarda Alba, de Muscari, que fue un éxito entonces y que hoy sigue estando entre las más vistas; y lo mismo Bajo Terapia y otras... o sea que hay algo de inmortalidad en esto.

- La gira digital es otra vuelta de tuerca interesante en este contexto...

- Pasa que las salas quedaron cerradas, las compañías tenían programadas giras por el país para terminar sus obras y esto los frenó. Los chicos de "Mucho" me propusieron hacer una gira virtual, que me pareció muy interesante y muy divertido porque además termina con un Zoom. Las dos veces empezamos a las 22 y terminaron a la 1.30 de la mañana, todos muy entusiasmados. Ha sido muy interesante porque el primer Zoom fue bien porteño, tenía esa connotación, los chistes, la charla; y el del viernes pasado tuvo otro contexto, otro humor. Fue muy lindo ver la diversidad maravillosa de nuestro país expresada en este mosaico, se notan los matices humanos, las expresiones, esta cosa de lo federal tan vivo. Me hace acordar a un programa de TV que se llamaba El espejo, de los años '80, que paseabas por todo el país y desde Buenos Aires tenías el reflejo de cada ciudad, de sus personas, de lo que tenemos en común y de lo que somos diferentes... Ese programa fue para mí ese momento inaugural en el que uno entiende que forma parte de un país grande y diverso. Luego he visto otros trabajos, pero esto tiene otra característica y es que la gente habla por sí misma, acá no hay un programa de televisión en el medio, es una cantidad de mosaicos chiquititos que van y vienen, donde cada uno tiene la palabra, desde distintos lugares. Es un formato que nos permite más interacción con la gente y que queremos seguir haciendo, incluso con teatro infantil.



- Y recupera un poquito ese vínculo actor-público, aunque sea con una pantalla de por medio...

- Exactamente, recupera algo del vivo del teatro, es verdad. Se parece a cuando los actores salen del teatro y el público está esperándolos, es recuperar algo de ese momento...



- Usted fue una precursora. ¿También una visionaria?

- En realidad el teatro ya estaba en otras plataformas como la tele y como también tuve mucho trabajo con las nuevas tecnologías, era muy fácil que se me ocurriera unir esas dos experiencias por el recorrido que tengo, así que no sé hasta qué punto tan visionaria. Los emprendimientos tienen mucho que ver con la experiencia y la historia de cada uno, porque de ahí sacamos las herramientas...



- Y en su historia estuvo nada menos que el Zar... Alejandro Romay.

- Él era un enamorado del teatro, de hecho logra levantar Canal 9 a partir de su propia experiencia teatral. Sí, en la vida de todos nosotros el teatro está muy presente...



- Y si hoy su padre estuviera sentado en su sillón, con Teatrix adelante, ¿qué hubiera dicho?

- "¡Eso a mí se me ocurrió primero! Yo lo hacía en Canal 9" (risas). Y sí, uno no inventa nada, recicla y recicla todo el tiempo. Y en estos tiempos sacamos a relucir todas las herramientas que tenemos para reinventarnos.





>> Hay "Mucho" para ver en pantallas



El viernes 12 de junio a las 22 hs tendrá lugar la gira digital por Cuyo de "Mucho", show de stand up protagonizado por Malena Guinzburg, Pablo Fábregas, Fernando Sanjiao y Diego Scott -quienes forman el grupo Canchero-, bajo la dirección de Diego Reinhold, que fue éxito en el Paseo La Plaza. "Mucho" es el segundo espectáculo del combo luego de "Pucha" y reúne monólogos nuevos con una propuesta audiovisual innovadora y música en vivo.



Las entradas para este espectáculo se pueden comprar con anticipación en Teatrix.com ($400) y no hace falta ser abonado; si bien los suscriptores tendrán un 50% de descuento en el ticket virtual. Habrá una previa especial de los artistas y después de la función, los protagonistas harán un encuentro virtual por Zoom con los primeros 100 espectadores que adquieran su entrada; mientras que los demás podrán seguir este encuentro en vivo a través de la plataforma. La obra quedará disponible sábado y domingo.



Tanto la gira como todas las obras disponibles pueden verse directamente en los navegadores de internet de computadoras y laptops, en celulares y smartphones a través de aplicaciones para dispositivos Android y iOS, y junto a aplicaciones para Smart TVs Samsung, Sony, LG. También es accesible conectando con Chromecast y disponible en dispositivos Roku.