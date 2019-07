Viviana Aguirre acusa por "abuso sexual gravemente ultrajante" a Fabián Gianola. De acuerdo con su testimonio, el hecho por el que la periodista acusa al actor habría ocurrido en la noche del 22 de mayo, cuando compartían una emisión del programa Estamos de vuelta (lunes a viernes de 20 a 21, por Radio Colonia), donde eran compañeros.

"Estábamos en el aire. Mi compañero que se encarga de las redes sociales sacaba fotos del lugar y el señor (por Gianola) me toca el hombro y me agarra, me mete la mano en la cola y me aprieta el cachete -relató Aguirre. Me metió la mano, los dedos. Encima los cuatro dedos. Yo tenía una calza puesta. ¿Viste cuando levantás algo con una pala? Eso me hizo, con fuerza. Por eso salté. Me metió los dedos y me levantó el cachete. Yo estaba sentada al lado de él. Me puse toda colorada. En ese momento estábamos todos, hasta el operador. Se me quedó mirando, me sobresalté por la situación. Cuando lo miro, se ríe. Y siguió conduciendo el programa lo más bien".

Según su abogado, Gustavo Delía, en la mañana de este jueves Aguirre se habría presentado en la Oficina de Denuncias de la Cámara de Apelaciones en los Penal, Criminal y Correccional, ubicada en la calle Viamonte, para ratificar su acusación en la Justicia. La periodista asegura tener dos testigos que estarían dispuestos a ratificar su testimonio. Tanto el actor como su abogado, Juan Pablo Fioribello, aseguraron que aún no fueron notificados de la denuncia. "Estamos desorientados con este tema porque es un delirio absoluto -dijo Fioribello-. No sé si (Aguirre) quiere buscar fama o prensa".

Unos días después de aquella noche, la periodista decidió no regresar a la radio. "Él (Gianola) es así: para él es natural. Otras veces ocurrió lo mismo, con otras circunstancias", afirma. Siempre según sus palabras, después de su renuncia al programa habría mantenido contacto telefónico con el conductor, aunque solo por motivos laborales.

"Ya no tuve contacto: no nos vimos más y yo no fui más a la radio", sostiene Aguirre, quien además habla de presuntos mensajes anteriores, de los que asegura conservar los audios. "Él se tiraba el lance siempre: 'Voy a tu casa, a ver cuándo nos podemos ver'".

Viviana aseguró que las acusaciones previas contra Gianola fueron motivo de conversación entre los integrantes del programa, que sale al aire desde los estudios de Colegiales. "Cuando empezaron las denuncias nos inquietamos mucho. Yo fui la primera que se lo planteó a Fabián: '¿Podemos hablar de esto al aire?', le pregunté, pero me dijo que no quería darle prensa, que era todo un 'movimiento político'. Entonces, desde todo el equipo lo apoyamos".

"Hasta ese momento, él no me había hecho nada a mí. Pero al tiempo, hace esto conmigo, y lo confirmo en carne propia -dice Aguirre-. Yo no era su pareja. ¿Porque es Fabián Gianola el tipo tiene derecho de decir cuándo te va a tocar? Si es así, estamos locos. Yo en él confié ciento por ciento, aunque hubo gente que me dijo: 'Fijate…'. Porque él, con su amabilidad y su sonrisa, decís: 'Es un sol, es un ángel'".

La periodista asevera que no hay ninguna intención oculta detrás de su acusación. "Yo no quiero nada económico, ni ser famosa -dice-. Lo que sí quiero es que la gente sepa que el tipo es un acosador. Y que ninguna chica que recién empieza trabaje con un tipo de estos".