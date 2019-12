Coti Sorokin, junto a Los Brillantes llega a la Fiesta de Santa Lucía (esta noche) a compartir su extenso repertorio de canciones. DIARIO DE CUYO habló con el cantautor.



- "Nada fue un error' tuvo una vigencia tal que es muy escuchado en Europa y Latinoamérica. ¿Es la mayor satisfacción que puede aspirar un compositor?



- La verdad que sí, es difícil trascender el tiempo y la moda. Es una canción que sigue siendo clásico y que pasa las generaciones, eso es maravilloso. A cada sitio que voy, como argentino que soy, Coti lleva un pedazo de la cultura, de las raíces de nuestro país. Todos saben que soy argentino, nunca intenté cambiar mi identidad. Enriquecerla sí, pero nunca dejé de hablar como argentino, nunca intenté abandonar mis raíces del rock nacional y del tango. Le debo todo a Charly, a Spinetta, a Fito, a Nebia y a León Gieco. Ellos son mis pilares.



- ¿Has tenido espacio para resistir en un tiempo duro económicamente para los artistas y la cultura?



- En esta situación, no somos lo más perjudicados. Es la gente que está con problemas para poder comer, alimentarse, para llevar a sus hijos al colegio. Hay muchos que están con problemas y eso es lo más terrible. Nosotros encontramos huecos y oportunidades para seguir mostrando lo que hacemos y darle alegría con la música a la gente. No hemos parado y no vamos a parar.



- ¿Por qué siempre en estas crisis el arte queda relegado?



- Porque hay cosas que pasan a ser más prioritarias. Tanto para el público, como a productores, managers y hasta los propios músicos. Tratar de no cerrar el negocio, pagar los sueldos, llegar a fin de mes, comprar los útiles del colegio, todo eso pasa a ser lo más urgente. La cultura, el entretenimiento y la salud van a segundo plano. Ojalá que la cosa se vaya revirtiendo a partir de ahora.



- ¿Cómo viviste la Plaza de Mayo con ese calor popular en la asunción de Alberto Fernández?



- Vi en toda la gente, las ganas de sacar a este país hacia adelante. Es lo que sentí como todos los artistas que estuvimos ahí. No somos políticos y no sabemos nada de política, pero lo que sentimos todos es que la ilusión y la esperanza no se pierdan y que nos merecemos ser el país que soñamos. Fue una fiesta de la democracia. Eso es mérito de todos y lo debemos cuidar.



- ¿Te sentiste protagonista de la historia?



- El protagonista fue el pueblo que está cuidando la democracia. Con todos los líos que hay en Latinoamérica, hay muchas democracias en riesgo y debemos cuidar la nuestra. El hecho de que fuera tanta gente a festejar es una demostración de ello.



- Desde los medios y redes sociales se trató de instalar que les pagaron con fondos públicos.



- Me da igual lo que digan, si estoy pendiente de todas las cosas que digan de mí, no puedo vivir. La única verdad es la realidad. No cobré nada, ni por el taxi que me tomé. Lo que hice todo salió de mi bolsillo. Estamos en un momento donde hay mucha impunidad en las redes donde dicen cosas inventadas. Pero no quiero entrar en esos debates, me gastan mucha energía. Soy músico, si bien me han criticado que estuviera ahí, lo entiendo, pero sentí la necesidad de participar. Me invitaron a un acto democrático que fue hermoso. Eso no me hace político. Siento que debemos dejar de lado las descalificaciones y agresiones. Eso ya debe ser parte del pasado. Mi música trasciende y es transversal en todos los colores.



Coti Sorokin. Este sábado 14 de diciembre a las 21 en la plaza departamental de Santa Lucía. Entrada libre y gratuita.