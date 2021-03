Verónica Ojeda rompió el silencio y sorprendió con sus declaraciones.

“Estamos pasando el juicio, cosas feas que pasan en la televisión. Dieguito no puede ver la tele de acá, tiene que mirar canales de afuera. El otro día me preguntó por qué los médicos no pudieron salvar a papá. Me puse a llorar. Me senté a llorar con él”, contó en Secretos Verdaderos.

“¿Qué le puedo decir a un nene de 8 años? ¿Qué lo mataron? ¿Qué lo asesinaron? ¿Qué lo mataron lentamente? Él se va a enterar de todo, pero no ahora. Es duro. Pero es lo que yo pienso”, remarcó Ojeda.

“Antes tenía una excelente relación con Leopoldo Luque. Él no podía acceder a hablar con Diego. Y yo le expliqué cómo”, sostuvo.

“Gracias a la pandemia Dieguito Fernando se pudo reencontrar con su papá. Tuve que llamar desde otro celular para que me atendiera. En ese momento Charly le manejaba el celular”, contó.

“Cuando los adultos se pelean, se arreglan. Pero cuando te tocan a tu hijo, no hay arreglo. El día del fallecimiento de Diego me entero que no la dejaron entrar. No sé quién fue. Eso no me pareció correcto. Ella fue su último amor, así que debió entrar. A Morla lo llamé. Y hablé con la hermana para que entrara…”, detalló Ojeda sobre su relación con Rocío Oliva.

“No me podían echar por Dieguito. Y me tomé la atribución de llamarlo a Morla. Pero nunca me llamó”, soltó.

“La socia de Claudia Villafañe me negó la entrada en Dubai”, reveló.

“Tengo muchas diferencias con Claudia, pero es la madre de sus hijas. La otra chica solo fue su pareja”, diferenció, sin nombrar a Oliva.

“Yo quedé embarazada de Dieguito en Dubai. Y Diego no lo podía entender porque tenía un diu. Después quedé embarazada de una nena, pero me da mucha tristeza. Hicimos análisis, pero solo puedo decir que era culpa de Diego…”, contó y se quebró.

“Hubo un embarazo anterior a Dieguito… Pero no quiero hablar. A Diego lo presionaron. Lo llamaban por teléfono, lo volvían loco”, relató. "Tuve que hacer un ADN y don Diego fue parte de ese análisis".