La Orquesta Sinfónica de la Universidad Nacional de San Juan acaba de lanzar dos discos en plataformas digitales. Las producciones se suman a la publicada en agosto, "los Valses de Strauss", las tres a través del sello suizo Gallo.



La característica de los tres discos es que son obras interpretadas en vivo en distintos conciertos de la agrupación local y fue el maestro Emannuel Siffert quien se puso al hombro la tarea de bucear por horas y horas de grabaciones-junto al técnico del Centro Orquestal, Jorge Domínguez- para encontrar el registro que justo para editar. "Fue una idea de pandemia, investigamos en archivos y escogimos lo mejor para estos tres discos; disfruté hacerlo, buscamos un resultado adecuado, un sonido, donde el mensaje fuera el mejor en la grabación" dijo el director que reiteró que fue uno de los modos que encontró de permanecer en actividad el año pasado, cuando no había funciones ni ensayos. "Tiene que ver con justificar mi salario, he buscado miles de trabajos alternativos el año pasado",expresó el músico suizo.

"La Sinfónica es la única orquesta en Argentina que hace discos. Yo no vi otra'. Emmanuel Siffert

El nuevo material, que está en todas las plataformas digitales de música, está agrupado en dos álbumes, uno como "Tango Sinfónico", que tiene como invitado al bandoneonista Esteban Calderón y a la cantante Carolina San Juan, y el otro, con dos obras, Toccata para Orquesta Sinfónica del compositor argentino Jorge Fontenla (fundador de la orquesta de la UNSJ) y la Sinfonía Nº 5 en Mi menor Op. 64, una de las obras más importantes de Priotr Tchaikovsky, usando, en este caso, el audio del concierto que tuvo la Sinfónica en el Centro Cultural Kirchner en septiembre de 2019.



Siffert es consciente del escenario actual sobre la distribución de la música. "Los discos no se venden. Si uno hace hoy un disco es para poner la orquesta en un mercado internacional, pero hablar de una ganancia es completamente una ilusión, algo impensado, la ganancia de la orquesta no es en dinero sino la promoción. Que se hable de ella" reflexionó el maestro que además sumó un dato no menor: "La Sinfónica es la única orquesta en Argentina que hace discos. Yo no vi otra. Entonces es muy importante. Además, para San Juan es muy importante porque con estos discos la Sinfónica se fortalece; suman a su perfil en el mercado internacional. Además, hemos hecho los valses, que está muy bien, hemos hecho los tangos, todo mi respeto para los tangos, pero las orquestas sólo se califican en el exterior con la Sinfonía de Tchaikovsky. Es un termómetro de las orquestas Otras obras no tienen el mismo peso" apuntó y dijo que el trabajo de la orquesta "está muy bien, sino nunca les propondría hacer un disco. Además es con una empresa europea (el sello Gallo). Para mí es un placer que se hable de San Juan, de la orquesta de aquí y no siempre de las orquestas de las capitales. Es mi objetivo" cerró.

El disco de tangos contiene Adiós Nonino y Tres tangos de Ástor Piazzolla, con Esteban Calderón como bandoneonista invitado; Balada para un loco, con voz de Carolina San Juan y tres de las piezas que tocó, nada menos que, Rodolfo Mederos en su actuación junto a la orquesta sanjuanina, Sur de Aníbal Troilo y de Carlos Gardel Viejo barrio/ Melodía de arrabal y Sus ojos se cerraron. "Estoy muy contento con este lanzamiento, porque además estoy al lado, virtualmente, de Mederos, un maestro del bandoneón. Las obras que hago yo me gustan mucho, la versión de Adiós Nonino es con los arreglos que hizo Piazzolla para el concierto en el Colón(1983) y los Tres tangos es la que hice con la Sinfónica Nacional que dirige mi padre, Pedro Calderón. Celebro la inclusión de Tangotour de Oliva, porque renueva la paleta de obras de tango sinfónico" compartió Calderón. Y justamente hace referencia a que en el disco también incluyeron Tangotour, composición del pianista sanjuanino Tito Oliva. "Es una obra estrenada hace algunos años, pero esta es una versión con arreglos del maestro Siffert es mucho más cuidada, me gusta como la ha trabajado el director, mi rol aquí es de compositor" dijo Oliva sobre la pieza y a la vez que destacó la importancia de que "la Sinfónica se difunda en otros territorios" como así también "el hecho de incorporar compositores locales, es una manera de proyectar los contenidos culturales que generamos en la provincia a otros ámbitos y eso tiene repercusión", aseguró.

Así, con sus primeros tres discos editados digitalmente, la Orquesta Sinfónica de la UNSJ va llegando al fin de año con buenas noticias, en una temporada que recién comenzó el mes pasado, después de 18 meses sin tocar debido a la pandemia, primero, y luego a las refacciones del Auditorio Juan Victoria.

Dónde escucharlos

Los dos nuevos más el disco de los valses de Strauss están disponibles en Spotify. En esta plataforma, la más difundida en Argentina, debe buscarse por a la orquesta por el nombre en inglés (San Juan Symphony Orchestra) puesto que así es como el sello Gallo subió los álbumes. Desde agosto hasta ayer, el primer disco de valses sumó 1004 oyentes mensuales, un número que en referencia a otras orquestas del mundo, parece ínfimo (la Sinfónica de Londres tiene 5,5 millones de escuchas por mes), pero es auspicioso teniendo en cuenta el poco tiempo que lleva publicado. El material también está disponible en otros sitios de música como Itunes, Sound Cloud y Apple.