Ligada sobre todo a la comedia en sus más de 6 décadas de carrera, también transitó otros caminos en la interpretación. Daniel Tinayre la dirigió en la película Extraña ternura en 1964, donde hizo un desnudo; y en teatro donde debutó con Guillermo Bredeston con 17 años, interpretó escenas de suspenso, como en Luz de gas, abordó el musical con Hello Dolly y un estilo picante como Acaloradas. Alejada de la pantalla chica, Dorys del Valle aterrizará en San Juan este lunes (ver aparte) acompañando a miembros de la comisión directiva de Sagai, que en 2017 comenzó su proyecto federal. Junto a María Fiorentino, Daniel Valenzuela, Juan Carlos Ricci y Mora Recalde, Dorys conversará con los sanjuaninos sobre la propuesta de la institución, como así también su programa de becas para cursos, talleres y seminarios a través de becas tanto dentro de Argentina como en el exterior, promoviendo el desarrollo profesional de los artistas y fomentando la producción cultural.



- ¿Primera vez en San Juan?



- Debería haber ido ya con el programa Dos carátulas y Las del Barranco de Radio Nacional, pero no coincidieron las fechas con una intervención que tenía que hacerme en el pie. Todos quieren que les traiga vinos de allá. ¡Estoy encantada de ir!



- ¿Cuál será el contenido del encuentro con los sanjuaninos?



- Como una sociedad argentina de gestión de actor-intérprete, la Sagai es la entidad que gestiona y administra los derechos intelectuales de los actores, actrices, bailarines y bailarinas por la comunicación al público de sus trabajos en los medios. Esta sociedad de gestión lleva 13 años ya.



- Ahora llega con una apertura federal...



- Sí. Ya estuvimos en Mar del Plata, Córdoba, Tucumán, Posadas, Mendoza... Con la decisión de hacerlo federal a partir de 2017, tiene objetivos y proyectos con la participación de distintas personalidades de la cultura. La idea es profundizar la política de los derechos y hacerlo de norte a sur y de este a oeste. Nos pareció justo abrirnos, porque el interior tiene su producción audiovisual. También se trata de conocer las problemáticas del sector y desarrollar las tareas ligadas a esto, por eso necesitamos vernos, para contestar y hace preguntas. Yo soy nuevita en esto.



- ¿Por qué decidió sumarse?



- Porque una vez se hizo otra sociedad de gestión y me parecía que lo justo era presentar otra lista en épocas de elecciones y seguir con esto, en vez de presentar otra paralela. Y dije lo que creía, que teníamos que estar todos unidos. Defiendo mucho esto, porque sé cómo se gestó y lo que hubo que luchar. Cuando tenés que cobrar algo, no es fácil, menos cuando te tiene que pagar la TV abierta, el cable, el cine, los hoteles... Fue una lucha de históricos como Pepe Soriano, el primer presidente de la Sagai.



- ¿Usted se desempeña en alguna comisión?



- No, pero hace 64 años que trabajo y conozco una cantidad enorme de actores y bailarines que me consultan sobre esto y no me costaba nada agarrar el teléfono y preguntar. Si sirvo para colaborar, mucho gusto.



- Con su trayectoria, es testigo de lo que se vivió antes de la existencia de Sagai...



- Exactamente. Yo, por ejemplo, le hice juicio a Volver porque habían pasado 14 años y no se cobraba nada. Un grupo de compañeros comenzó a hacerle juicio, para acompañar lo hice a modo personal por las emisiones de los capítulos de Stress y lo gané, algo tuvieron que pagar, aunque no lo que le correspondía y claro, no trabajé más en Canal 13. Pasaban maratones los fines de semana es que fue un programa que filmamos durante cuatro años y medio.



- ¿Qué porcentajes se manejan?



- El arancel es un porcentaje de los ingresos del canal por la venta de la publicidad, en los cines de la venta de entradas y en los hoteles creo que se calcula el valor diario de una habitación y es con los que hay más pelea. Para ganar derechos hay que unirse, hay que hablar y hacer algo. Ahora no sólo se protegen los derechos en Argentina sino en el exterior, no solamente se recauda.



- ¿Acá entra la polémica por la larga repetición de la tira Casados con hijos? Algunos de sus actores se sintieron perjudicados por estas maratones...



- En la TV de aire se paga más, tiene otros valores, se cobra mucho más que en el cable. A mí, personalmente, me serviría para el teatro estar en pantalla.



- En la actualidad, usted no está en la TV. ¿Lo atribuye a esta razón?



- Sí. Hace mucho tiempo que vengo reclamando para que pongan la cuota de pantalla en la Ley de Medios, quiero que diga qué porcentaje de ficción debe haber en la televisión, porque hoy en día los canales pueden tener un 1% de ficción y ya cumplen, ahora se inclinan a una mayoría de programación informativa, de entretenimiento y deporte.



- ¿Tuvo ofrecimientos?



- Me ofrecieron cosas, pero cambió el sistema de contratación y estoy acostumbrada al contrato anual con el que vos hacías un personaje y tenías la posibilidad de que creciera. Ahora, te contratan por diez o quince programas y "muchas gracias, pero, no". Yo fui una mimada de la televisión. Tuve muchas oportunidades y pude aprovecharlas porque estudié desde muy chica.



Dato



Lunes a las 18, charla abierta de Sagai en la ENERC Sede Cuyo (25 de Mayo 1670 oeste), con entrada libre y gratuita.

En primera persona



Nieta de inmigrantes que llegaron al país desde Torino (Italia) con la madre de Dorys huyendo de Mussolini, ella dice que "ama" el país y se siente dolida por el título de la novela Argentina, tierra de amor y de venganza, "me toca en lo más íntimo".



Tras los estudios de actuación en el Teatro Labardén y de bailarina en el Colón, ella se fue haciendo en la televisión y "la televisión con nosotros", era "una técnica que no conocíamos", subrayó la artista que en estos meses estudia proyectos para sumarse a la temporada de verano en Mar del Plata, aunque podría tomarse "un año sabático" de no surgir algún trabajo que la convenza, tras subir con Acaloradas, el año pasado en Carlos Paz (Córdoba).



"Las obras de mujeres las hice todas", recalcó Dorys agregando su desempeño en otras producciones como Flores de Acero y Tengamos el sexo en paz y que en la tele, no pasa por un empoderamiento femenino tener un lugar, sino por el tema de que "se hagan más ficciones".



Consultada por el polémico homenaje que Luciana Salazar protagonizó en el Súper Bailando en memoria del fallecido Emilio Disi -actor con el que conformó una de las parejas más queridas del cine, la TV y el teatro y estuvo casada casada durante 18 años hasta 1991-, ella exclamó: "¡No vayan a poner eso en el diario porque es mi carma! Tampoco lo ví. La separación fue espantosa pero es el día de hoy y la gente no puede separar esa pareja, la gente la quería en la TV".