Con el lema 'Nuestra música en los medios', la Organización de Músicos Autoconvocados (OMA) inició una campaña en línea con el Instituto Nacional de la Música (INAMU) para que se difundan obras de autor en los medios de comunicación locales. En este contexto, la asociación civil sin fines de lucro llamó a compositores, autores, intérpretes y músicos independientes en general para que envíen material audiovisual y fonogramas con el fin de construir un banco digital, para que los medios tengan acceso a las producciones y biografías de los artistas. Esta iniciativa surgió de una asamblea dentro de la organización y como forma también de afrontar la situación de los músicos independientes locales ante la paralización de espectáculos públicos, clases de enseñanza y estudios de grabación por la cuarentena. La convocatoria para la integración de esta base de datos cumple también con otro propósito: que se haga efectivo el cumplimiento del artículo 65 de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que continúa vigente y exige a los medios de comunicación (radio y televisión abierta, privados y no estatales) que en sus contenidos y programaciones sea incluido un mínimo del 30% de música emitida de origen nacional, sea de autores o intérpretes nacionales. Esta cuota de música nacional deberá ser repartida proporcionalmente a lo largo de la programación, debiendo además asegurar la emisión de un 50 % de música producida en forma independiente donde el autor y/o intérprete ejerza los derechos de comercialización de sus propios fonogramas. Cuando los medios se encuentren localizados en ciudades de 600 mil habitantes, deberán emitir un mínimo 15% de producción local independiente.



Es en este último punto entran todos los músicos provinciales.



DIARIO DE CUYO consultó a Fabricio Montilla, presidente de OMA, los alcances y fundamentos de esta propuesta: 'Nuestro objetivo es que los medios de comunicación locales tengan un espacio para encontrar música local de manera sencilla para que así difundan la producción de músicas y músicos autogestionados. Como muchas radios o canales de televisión no cuentan con material suficiente, queremos armar este banco para que puedan acceder, por eso les pedimos a los músicos de cualquier género, de todo estilo, sean o no asociados a OMA, que envíen su material porque queremos que nadie quede afuera', dijo el músico.



El procedimiento es simple, se envía al correo electrónico sanjuan.oma@gmail.com la pista de un single o de un corte de difusión en formato mp3 y un link de descarga o el videoclip, con los datos detallados del mismo y una biografía del artista, intérprete, solista o conjunto. Hay tiempo hasta el 03 de abril, sin embargo, el banco seguirá abierto para futuras incorporaciones, ya que se irá evolucionando y ampliando en el tiempo.



Según Montilla, hay dos beneficios directos para los músicos: 'por un lado a los que tengan la canción registrada en SADAIC, si la emisora paga y envía planillas, cobrará su regalía por derecho de autor; por otro lado, el artista tendrá una mayor difusión y con una llegada más amplía a los espectadores'.



En estos momentos, la organización se está poniendo en contacto con emisoras de radio en el arranque de la campaña. Pero en el caso de los medios digitales o de sitios web de radios digitales, ¿Cómo podría concretarse la acción de difusión de la canción de autor?



'El banco servirá mucho para que desde un enlace que se publique, el usuario va directamente a Youtube o Spotify, donde SADAIC contempla y fiscaliza las reproducciones por esas plataformas. Cuantas más reproducciones se realicen, más será la retribución por derecho de autor para los artistas', contó Montilla.



Para recibir el material, aunque cuenten con un criterio de selección para organizar las canciones por género en la base de datos, el espíritu es no excluir, por lo que la OMA brindará todo el asesoramiento posible para los músicos interesados en sumarse al banco, que, de manera horizontal y asamblearia, viene trabajando la organización que congrega a casi 40 artistas asociados.

ELLOS DICEN



Magalí Aciar



"Me parece una buena medida. En este momento estoy en proceso de registro, de mis canciones, está muy bueno porque todos mis colegas suben sus canciones a Spotify y entonces es necesario primero tener registrada la obra. En este sentido los medios nos pueden ayudar un montón si tienen solidaridad".



Roby Mondaca



"Nunca se puede cobrar por derecho de autor porque las únicas radios que pasan planilla son las AM y no las FM, es una lucha histórica. No sé si con esta medida, pueda llegar a revertirse esta situación, pero me parece fantástica para empezar. También es justo que tengamos un reconocimiento en lo económico".



Gustavo Troncozo



"Será muy buena esta iniciativa, en nuestro caso, la música cuyana no está dentro de la oferta comercial de la industria de la música. Ahora, si las radios no pasan sus planillas y no pagan a SADAIC, sería lo mismo que nada. Existe una ley que nos defiende. Si el Inamu llega a lograr esto, nos vendrá muy bien".



Valentina Echegaray



"Será una gran ayuda. Hay artistas que viven por sus actuaciones. Está buenísimo que se pueda difundir nuestro material para futuros trabajos. Youtube y Spotify pueden pagar a artistas, siempre y cuando lleguen a una cifra estimada de oyentes y reproducciones. Es importante también que los artistas registren sus obras".

Diego Boris - Entrevista

'Habrá mayor justicia'





- ¿Por qué surgió esta iniciativa desde Inamu?



- Es el mismo espíritu que reunió a las asociaciones de músicos para crear el instituto. En el 2012 se firmó convenio con AFSCA y la Federación de Músicos Independientes y se creó el banco de música independiente (www.musicaindependiente.gov.ar) que da abastecimiento a los medios para nutrirse de material sonoro de los artistas. Hay 1.200 discos cargados de todos los estilos y todas las provincias. Ahora, la TV Pública y Radio Nacional salió con mensajes de aval y apoyo a los artistas en estos momentos pasando música argentina y que el Enacom se comprometió también a fiscalizar.





- ¿Esto es una forma de darle valor a la producción local?



- Por lo pronto, permitirá que se escuche aquello que no llega normalmente contenidos por canales abiertos, de cable y radios. Pero no solo es cuestión de difusión, también habrá una mayor justicia en el reparto de los derechos intelectuales de los artistas independientes.





- ¿Cómo beneficiará directamente a los intérpretes y autores?



- Seguramente los cambios se verán de manera lenta pero con un efecto acumulativo en los próximos meses. Es una de las posibilidades para monetizar las tiendas digitales y plataformas. Las entidades pueden cobrar y redistribuyan ese dinero para los autores