Tres minutos después de lo pautado (debía ser a las 22.30), recibiendo un alto rating del debut de la novela Las Estrellas (superó los 20) y con una parodia de Donald Trump, arrancó una nueva temporada de ShowMatch. "¿Quién carajo hubiera dicho que aquel empleadito que pegaba suelas en una zapatería de Bolívar, y por quien nadie daba dos mangos, iba a terminar en la televisión? ¡Ese es el verdadero sueño americano!", se le escuchó decir al presidente norteamericano en el falso doblaje, y en una referencia más que clara a la gran estrella de lo que dio en llamarse el Superlunes: Marcelo Tinelli (57).

Luego, otro doblaje: la galardonada película La la land, con sus protagonistas bailando al ritmo de Despacito, que Luis Fonsi cantará en vivo al final del programa. Pero la primera escena en el estudio de La Corte -desde donde el programa se emitirá esta temporada- fue con un show musical. Y enseguida el cuartetero Ulises Bueno haciendo una versión acústica de un clásico de Guns N' Roses, Sweet child of mine. El rating llegó a 27.1.

En eso estaba la marca del minuto a minuto cuando Flavio Mendoza salió a escena con una adaptación de su obra musical, Mahatma. Salió al aire con el Teatro Broadway, y terminó bailando en plena Calle Corrientes. Luego, otra sorpresa: El Pepo cantó el tango El sueño del pibe, aquel que entonaba Diego Maradona.



A su término Oriana Sabatini se presentó con un tema propio: Love me down easy. En una seguidilla interminable y ecléctica de shows, Cirque Du Soleil mostró una pequeña parte de su espectáculo Sép7imo día, basado en la música de Soda Stereo.

Hubo más bailes y canciones al aire libre: uno en la nueva sede del Gobierno porteño en Parque Patricios, y otro (Bien argentino) en el Complejo Villa Olímpica de Villa Soldati. Precisamente en ese lugar, que albergará el próximo año a los deportistas que participarán en los Juegos Olímpicos de la Juventud, artistas sanjuaninos desplegaron un escudo nacional gigante, tal cual lo hicieron en la Fiesta Nacional del Sol del 2016, durante la temática del Bicentenario de la Independiencia.

Valeria Lynch cantó desde la Floralis Genérica, de La Recoleta. En el Puente de la Mujer de Puerto Madero, Tripa y Flor Otero. Sobre la avenida Dorrego danzaron 600 personas del Carnaval de Corrientes al ritmo de la murga, siguiendo con el impresionante despliegue en exteriores preparado por la producción de Ideas del Sur.

Gran parte de las comparsas concluyeron en el estudio para darle la bienvenida a Tinelli, quien finalmente salió al aire siendo las 23.13. "¡¡¡¡Buenas noches, América…!!!!", gritó el conductor, con una canción de Lali Espósito de cortina.



"¡Qué felices que estamos! Casa nueva, en este estudio de más de 1000 metros cuadrados de La Corte, en la Chacarita. ¡Es impresionante! Se escucha como un eco…", bromeó, sobre las dimensiones del nuevo estudio. Y lanzó una chicana sobre la pelea de Laurita Fernández y Fede Bal, quienes bailarán este martes.

"No sabía si te había dado la dirección. Como nos pegaron un boleo desde el otro estudio", le dijo a Adrián Suar, al saludarlo. "¿Cómo estás?", preguntó el Gerente de Programación de Canal 13. "Bien, feliz. ¿Y usted? ¿Su vida personal? Está separado… -lo pinchó Tinelli-. ¿Podemos conseguirle una chica, para que el amor llegue a su vida?". "Tengo el amor de mis hijos, mis amigos -retrucó Suar-. Me quieren buscar novia, pero no la necesito".



Mientras en el piso aparecía una Guillermina Valdes con un vestido rojo furioso, las bromas incursionaron en cuestiones futbolísticas, entre un fanático de San Lorenzo y un hincha empedernido de Boca.

"Me pasaron un montón de cosas en estos cincos meses -dijo Tinelli, sin mencionar sus problemas de salud y las renuncias a la AFA y San Lorenzo. Hoy estoy bárbaro, feliz, en el lugar que amo. Vamos a pasar un año espectacular". Acto seguido, anunció quizás lo más esperado de la noche: la ficción de ¡40 minutos!, que arrancó recreando el último programa del 2016, con la consagración de Pedro Alfonso y Flor Vigna en el Bailando.