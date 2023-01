El equipo local. De izquierda a derecha Matías Peralta (sub delegado), Agustín Romero (gurupa), Kevin Godoy (basto), Martín Castro (crina), Jorge Alcaide (delegado) y José Marti (suplente).

Foto: Gentileza Jorge Alcaide

Mañana, en las primeras horas, la delegación sanjuanina que compite en el Festival de Doma y Folclore de Jesús María sabrá el resultado final de su performance en cada categoría -gurupa, bastos y crina- y el de la sumatoria como delegación. Y si bien hay que esperar ese veredicto, porque al cierre de esta edición faltaban aún dos montas (la de anoche y la de hoy), los promedios difundidos hasta el momento alientan dos grandes esperanzas; algo así como el "Muchachos, ahora nos volvimos a ilusionar' mundialista. Por un lado, las amplias posibilidades de tener un ganador en gurupa (o grupa), donde Agustín Romero iba "punteando'. Y por otro, el pase al Festival 2024. Es que al estar bien posicionada en la lista de puntajes acumulados por provincia -oscila alrededor del 10mo. puesto de entre las 25 delegaciones nacionales e internacionales que compiten- la provincia mantiene la plaza; a diferencia de lo que sucedió en 2020, cuando terminó entre los últimos cuatro puestos y perdió el pase a la edición 2022. "Igual hay que ser prudentes', se apuró a aclarar el delegado Jorge Alcaide, conciente de que cada monta puede apuntalar o cambiar el rumbo.



"La delegación va muy bien gracias a Dios. Las cuatro que están últimas no vuelven, como el descenso en el fútbol, quedan fuera por un festival y al año siguiente vuelven a ingresar. Este año venimos sobre el décimo lugar, así que bien, tranquilos', comentó a DIARIO DE CUYO Alcaide. "Además estamos con uno de los chicos punteando en gurupa y con buena diferencia con el segundo', sumó en referencia a Romero, que busca quedarse con el trofeo que entregará el pampeano Alejandro Cruz. "Los chicos están muy incentivados, como todo jinete que llega a Jesús María tienen el sueño de ser campeón; y los chicos que por ahí no han tenido mucha suerte (NdeR, Martín Castro, que compite en crina; y Kevin Godoy, en basto) están muy contentos de tener un compañero que va punteando. Todavía falta, no hay que festejar antes de tiempo, pero vamos bien', acotó con pie de plomo Alcaide.



"Los chicos son todos jovencitos, 21 años dos de ellos; y 25 y 26 los otros', valoró, incluyendo a José Marti, el excampeón que juega de suplente este año para cualquiera de las tres categorías. "La juventud se nota, vienen con ganas y con condiciones. Claro que la suerte también es un factor que influye y la cabeza también juega, pero vienen muy bien preparados, con estado físico, entrenados', opinó el delegado.



Allá las jornadas son intensas. Desde que llegaron, todos los días a las 18 hs Alcaide debe estar en el predio para el sorteo de caballos. A las 19 hs llegan los jinetes y a las 19.30 empiezan las montas, que se prolongan hasta la 1 o 2 de la madrugada. Al terminar, directo a descansar. Al día siguiente, luego de desayunar, los jinetes hacen caminata o trote y masajes, después el almuerzo y descansar un rato antes de volver al predio, que está aproximadamente a una cuadra de donde se alojan.



"Terminan de jinetear y nos volvemos a descansar, no nos quedamos a ver el festival, a los artistas, nada de eso, porque no vienen a eso los chicos. Es más, me ha pasado otros años que me piden que nos quedemos un ratito y estos chicos todo lo contrario, terminan de jinetear y a dormir. Es largo el tirón. En el predio toman mate con alguna tortilla de las que venden acá en el festival. Cero alcohol, nada, porque además hay control antes de la monta y es muy estricto. Capaz que anulan una monta si uno no tiene firmada cada noche la planilla de alcoholemia', relató Alcaide, que es una suerte de DT que no solo contiene al equipo, sino que también puede hacer entrar al suplente cuando él lo considera necesario.

Agustín Romero, en una de sus montas



"Sí, puedo hacer cambios, por ejemplo Marti reemplazó a Kevin que tuvo un golpe y quedó con molestias en las costillas, nada grave pero era mejor que no montara. Pero es una delegación que viene sana, recién el jueves pasado usamos suplente, cuando hay delegaciones que vienen con suplentes hace rato. Estar sano a esta altura ayuda un montón anímicamente', marcó. "El nivel que hay acá es excelente, están los mejores jinetes y los mejores caballos, acá viene todo bueno, así que hay que estar muy enfocados. Todos los caballos son muy lindos, muy buenos, tanto que hemos tenido la mala suerte de que nos tiren, pero es como les digo a los chicos, que no se pongan mal porque no es que se están cayendo de una silla, sino de los mejores caballos del país', se explayó Jorge, quien resaltó el "gran apoyo' que tienen del Gobierno de San Juan y de la Federación Gaucha.



La calidad del Festival, sumó Alcaide, también se nota en la organización, que calificó como "excelente, desde la puntualidad hasta el acompañamiento a las delegaciones'. Y otra cosa que subrayó es la camaradería que reina en el predio.



"Acá hay mucho compañerismo entre todas las delegaciones, no se le desea mal a nadie. He visto a los chicos nuestros hacer fuerza por otros que compiten contra ellos. Acá se cosechan muchas amistades, hay un código gaucho que pocos entenderían, porque imaginate que alentar a otro que va peleando con uno por puntaje es de gaucho nomás!', sonrió.



De igual manera, el corazoncito está con San Juan, así que los muchachos siguen dando todo en cada monta y abrazan fuerte el sueño de traer un campeón; más todavía luego de un comunicado que publicó ayer la comisión.



"El campo ya perfila a sus campeones 2023', empieza el escrito, que luego nombra a los punteros y entre ellos a Agustín, con un acumulado de 50.30 puntos, seguido por el jinete de Capital, con 46.32.



Sin contar el premio personal en efectivo que tienen los primeros puestos cada noche, si Agustín gana la categoría recibirá su trofeo y premios de campeón, y también se le abrirán muchas puertas. "El Festival es una gran vidriera. Lo están conociendo tropilleros del país, viendo cuál es su estilo y les sirve para invitarlo a sus fiestas', explicó Alcaide. Y no solo eso, porque en la próxima edición del Festival formaría parte de una delegación especial de Jesús María, donde están los campeones del año anterior. "Hay mucha ilusión y posibilidades... Ojalá... Dios dirá...', suspiró sin perder los estribos Alcaide, la voz del equipo y, por qué no también, de los sanjuaninos que disfrutan y sufren a la vez estas instancias decisivas.