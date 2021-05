En el marco de la tercera exposición del colectivo de artistas sanjuaninos 18 Mundos + 1, una de las actividades complementarias previstas es la Feria de Arte, cuya primera fecha (son dos, ver Dato) se desarrolló el sábado en el andén de la Estación San Martín, en la Plaza del Bicentenario. Durante toda la jornada de ayer, los 19 expositores locales conformaron un espacio de compra y venta de sus respectivas obras. Con un criterio consensuado entre todos los miembros, se estableció que cada uno pusiera a la venta unas diez piezas de pequeño formato (aproximadamente 40 x 40 cm) y un precio de 3 mil pesos en adelante. El espacio del andén albergó cuadros de una rica diversidad en estéticas, paletas de colores, técnicas, materiales y formas; y también de una amplia variedad temática. Esta primera experiencia que llevó adelante el colectivo sirvió como prueba piloto para ver cómo reacciona el público en general ante este tipo de ofertas, contribuir a la conformación de un mercado local -aunque algunos sostienen que sigue siendo incipiente- y que se ponga en valor la acción de adquirir obras de arte como patrimonio cultural, estético y personal. Es decir, que la producción artística, especialmente local, tenga un consumo considerable en el ámbito provincial.

En el andén de la Plaza del Bicentenario los visitantes ocasionales pudieron contemplar imágenes, formas y colores.

En síntesis, fue como una galería al aire libre en la que todos por igual pusieron a la vista sus producciones. Pero además, los hacedores aprovecharon también para mirarse y confraternizar, dada las pocas oportunidades que tienen para estar juntos. Por su parte, Claudio Domínguez, el invitado por el colectivo para la muestra, expresó su satisfacción por esta iniciativa de abrir la feria: "Es algo esperado por mucho de nosotros, es muy poco frecuente que artistas sanjuaninos muestren en pequeño formato en un lugar como este y más en el contexto de la pandemia. Es un gusto haber sido invitado para esta propuesta.

Con un precio base de 3 mil pesos, cada obra de pequeño formato transitaba desde lo figurativo hasta lo abstracto.

Que la gente pueda estar cerca del arte me parece un sueño cumplido", manifestó el pintor y dibujante. Algunos espectadores curiosos se acercaron a observar mientras que otros fueron a comprar con seguridad lo que querían. En las primeras horas de comenzada la feria, varios fueron los que vendieron rápidamente sus cuadros y otros ya tenían muchas piezas reservadas. Los artistas tomaron la experiencia también como una jornada formativa, en cuanto a ellos, para aprender a promocionarse y vender; y por parte del público, para que conozca y pueda comprar de manera accesible, abonando la idea de que adquirir obras de arte es una inversión y no un gasto lujoso.



DATO

La próxima convocatoria a la feria de Arte 18 Mundos +1 se realizará en 15 días en el mismo espacio de 11hs a 18hs con entrada libre y gratuita.

PROTAGONISTAS



Arturo Sierra



"La idea me pareció muy buena, porque el público no visita a veces las exposiciones. Entonces, hacerlo en este lugar al aire libre, me pareció excelente. Fue un desafío para nosotros hacer obras accesibles a bajo precio. Considero que el sanjuanino debe tener un mayor interés por el arte. Es una experiencia que repetiremos y perfeccionaremos muchas cosas. Tenemos que insistir mucho en la difusión".



Estela Milán





"Tuvimos que adecuarnos a las circunstancias. Hacerlo al aire libre y que participemos todos; y que el público en general esté disfrutando de esto es un gran estímulo. Venimos trabajando juntos en poner otra muestra más y poder vender lo que uno hace. Nos está yendo bien y esta primera vez, aunque sea difícil que la gente salga de la casa a ver obras de arte, nos resulta magnífico; tenemos mucha esperanza".



María Estela Aballay



"Estamos felices de poder reunirnos e intercambiar experiencias, ver lo que hace el compañero y colega, es embebernos de arte. Estamos pasando un momento muy lindo dentro de todo lo malo que está pasando. Cuesta vender, es verdad, porque mucho no se aprecia lo que hace el artista. También hay una cuestión económica ya que no todos pueden adquirir. Sin embargo, difundimos todo lo posible".





Leonardo Bernardini



"El mercado del arte, en San Juan, es todavía un nicho incipiente. Aún queda mucho por hacer. Esta iniciativa apunta a eso, a reforzar lo que se viene haciendo. Es una oportunidad muy interesante, pudimos sacar lo que hacemos en el taller y compartirlo con la gente, para que a un precio razonable pueda llevarse una obra original de un artista sanjuanino a su casa y darle un valor especial a su espacio personal".