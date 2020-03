Por primera vez desde que se instituyó el día el mundial del teatro que se conmemora cada 27 de marzo desde 1961 a instancias del Instituto Internacional del Teatro, no habrá actividades para celebrarlo. De hecho en San Juan la fecha podría haber estado incluida dentro de la Teatrina provincial si no se hubiera suspendido por la pandemia mundial de coronavirus. Así las cosas, con todo el mundo en casa, DIARIO DE CUYO propuso a seis teatristas, actores, actrices y directores reconocidos del ámbito del teatro independiente, a su vez integrantes de tres generaciones distintas, con experiencias teatrales diferentes, para reflexionar sobre su pasión por el teatro, cómo les llega, qué es para ellos este arte que interactúa con la llamada cuarta pared, que es el público.

"La actuación es un viaje de ida, poético y hermoso" dice Lorena López, la intérprete de Galgo; y sobre ese viaje hablaron también José Anecchini, Mónica Munafó, Javier Cerimedo, Nacho Caro y Bárbara Olmedo levantaron el guante de la propuesta, se pusieron a pensar sobre su propia relación con el teatro. Además, para no romper el aislamiento social preventivo, aceptaron tomarse ellos mismos, en casa, la fotografía que luego enviaron por mail para acompañar la nota.



Mónica Munafó/directora



"El teatro para mí es una forma de poder expresarme, siempre lo sentí así, tejer historias, dejar el alma en escena" consideró Mónica Munafó, directora hace 33 años del elenco Expresión Contemporánea, "un equipo que conformó una verdadera familia", aseguró.



"Siempre soñé con ser directora de teatro, pude conformar equipos con gente comprometida para poder concretar esos sueños, los actores son increíbles, sin ellos no podemos hacer nada, logramos en cada uno de los proyectos trabajar con la misma pasión. Soy muy feliz, podemos crear juntos poniendo el alma en cada uno de los ensayos hasta lograr estrenar" describió sobre el quehacer teatral y agregó:



"El trabajo de teatro independiente es continuo de domingo a domingo, ese compromiso se ve en escena, es único el disfrute en el proceso de creación. Hacer lo que amamos nos hace ser personas felices y privilegiadas".



Lorena López /actriz



"El teatro me pasa por el cuerpo, por lo huesos, por el alma y por sobre todo el corazón. No hay nada, creo, que se pueda comparar con la sensación que me invade el cuerpo cuando actúo" opinó Lorena "la Negra" López. Ella estudiaba escenografía hasta que saltó a escena. "Yo descubrí la actuación a los 30 años y creo que es la única forma de vida de ahora en adelante hasta que sea viejita y no pueda más subirme a un escenario" expresó la intérprete de Luisa y Galgo (Lanotannegra teatro) que agregó: "Cuando empecé nunca creí que iba a llegar tan lejos. Siempre perfil bajo, tímida y sin hacer mucho alarde de mi persona. Así es como vivo y logré ser lo que quiero y mucho más".



"El teatro es militancia, es política, es trabajar con pasión y no hay nada más enriquecedor que hacerlo profesionalmente y con responsabilidad hacia una parte de la sociedad que está hambrienta de cultura" expresó.





Javier Cerimedo/actor



"La actuación me transforma, me da paz. Actuar es ser libre y creo que no hay nada más importante que la libertad" comentó Javier, quien comenzó a actuar "por casualidad" en 1996. "Era una época en la que el teatro no estaba bien visto y por eso me gustó más", confiesa. "Cuando empecé sólo quería estar ahí, respirando ese aire teatral, me hacía bien, me divertía y encontré un lugar de contención. Comencé a ver todo desde otro lugar y logré hacer muchas cosas que me hicieron sentir orgulloso de actuar y de ser teatrista. Trabajé con muchos directores sanjuaninos, actúe en muchos géneros teatrales, actúe en películas nacionales, realicé publicidades. Nunca tuve una meta como actor, siempre hice lo que sentía y creo que eso es lo más importante", dijo y agregó: "El teatro para mí es una forma de vida, una manifestación cultural indispensable para una sociedad, un reflejo de lo que somos".



Bárbara Olmedo/actriz



El teatro es una gran motivación, me permite pensar al arte como una forma de expresión pura, concreta, atravesada por distintas realidades que están en constante movimiento y que hacen de la actividad teatral siempre un nuevo desafío" apuntó. "La actuación me atraviesa de forma crítica, a veces me sostiene, me contiene, otras, me sacude y me transforma" compartió Bárbara destacando que es su elección de vida.

"Me encanta el teatro independiente de San Juan y la comunidad en sí, creo que nuestro teatro va mutando constantemente y nosotros con él. Entonces sí, estoy donde quería estar y atenta a todo lo que falta por recorrer y aprender", sostuvo la joven actriz. Es una fuerza que está en alguna parte de mí, que me ha permitido aprender, creer y crear, y que quiero alimentar por siempre" resumió. Bárbara destaca su presente. "Estoy donde quería estar y atenta a todo lo que falta por recorrer y aprender".





Nacho Caro/ actor



"El teatro para mí es mi vida entera. Y una posibilidad de un encuentro humano lleno de cosas maravillosas. Comenzó siendo un hobbie y terminó transformándose en una manera de vivir. No hay momento que pase sin estar haciendo o pensando en el teatro. La actuación es mi lugar en el mundo" dice el joven del elenco El otro grupo teatro, que se enamoró de la actuación después de que el director Marcelo Villanueva Meyer -su profe de secundario- le asignara como tarea ver 8 obras.

"Cuando comencé a actuar jamás pensé que sería mi futura vocación. Sólo lo hacía por diversión con el objetivo de entretener a las demás personas. Más adelante me topé con el teatro independiente y comencé a trabajar incansablemente" dijo. "La actuación es mi lugar en el mundo. Ahí me refugio, me expreso y me comunico con los demás, sirve de terapia y es un gran liberador de muchas cosas" opinó el intérprete de Un mundo de Cyranos.



José Anecchini/ actor y director.



"Desde muy chico, mirando cine y televisión, me atrajo ese arte donde veía que una misma persona aparecía distinta en distintos personajes, en distintos lugares y en distintos tiempos. Era como mágico" dice el reconocido actor y director que asegura que aunque soñaba con el set de cine, después "de probar el escenario, la actuación en vivo" se dio cuenta que siempre sería parte del teatro independiente, de ese "colectivo teatral que busca la comunión con los espectadores, creando -en conjunto con ellos- ese fenómeno artístico que llena los vacíos de la existencia".



"Dejando la adolescencia, me encontré con 'La boda del pequeño burgués'. Me marcó fuertemente. Actuaban Oscar Kummel, José Poda, (...) y pude sentir la fuerza de ese arte para conmover, divertir y abrir una ventana de preguntas sobre las relaciones humanas, el poder, la opresión, la muerte, la solidaridad, en fin, sobre todo lo que, creo, debería preocuparnos" reflexionó.